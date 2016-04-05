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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13601361136213631364>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:30

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:вроде Киев - столица Украины, куда возвращаться, если Киев взят?

При чому Київ до авіації? Авіація - це Київ?

зачем авиация, если Киев взят?


Літаки мають самознищитись в момент взяття Києва??
Тобі казали, що за Києвом є ще трохи України? Чи ти на посту в квартирі думав, що далі нема України?
Там , крім Жуляни, ще трохи аеродромів є.
І в разі наближення ворога до Києва, авіація має залишити Жуляни і працювати з інших аеродрмів. Щось нове для тебе?

  Igneus написав:
  Hotab написав:і це було завдання держави, деталі якого тобі знати не слід.

https://zn.ua/ukr/internal/holova-verkh ... vijni.html
https://www.youtube.com/watch?v=qE37fVsjIUk

Що там у тебе, юрыст? Який зв'язок між цитатою і посиланнями? Десь такий, як між можливостями СОУ БУК і твоїми зняннями слова ФАР? :lol:

Чи як між оператівний отдєлом і назвою транзисторів в РЛС? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 12:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:37

  Ромасик написав:, конечно ты не писал, что драпанул





  Ромасик написав:ты сам писал.
Шах и мат.

Так писав чи не писав?)))

  Ромасик написав:Ты героически выводил машину из-под вражеских обстрелов, рискуя

Десь так). Машини коштують мільйони. Книжка прямо пише, скільки має бути км від машин (аеродромів, вертодромів) до лінії зіткнення.
А до чого тут драпанув?))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:40

  Hotab написав:Літаки мають самознищитись в момент взяття Києва??
бажано не само, але... в бою.[/quote]

  Hotab написав:Тобі казали, що за Києвом є ще трохи України?

а еще курица умеет без головы пол часа бегать

  Hotab написав:в разі наближення ворога до Києва, авіація має залишити Жуляни і працювати з інших аеродрмів. Щось нове для тебе?

с румынских? Это когда же она наближалась? 25 числа в полдень?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:а еще курица умеет без головы пол часа бегать

Ромка може десятки років жити без неї))
Якщо не розуміє, що авіація не повинна стояти безпосередньо в Києві. Вона вміє літати , і може і має бути подалі))

  Ромасик написав:с румынских?

Ні, тактика пише, що це далеко. Тому я перелітів не туди.

  Ромасик написав:Это когда же она наближалась? 25 числа в полдень?

Так. Бої в Гостомелі. Потреби дислокувались саме в Жулянах не було. Це не танк, він може підлетіли і з безпечнішого місця.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:44

  Hotab написав:
  Ромасик написав:ты сам писал.
Шах и мат.

Так писав чи не писав?)))

  Ромасик написав:Ты героически выводил машину из-под вражеских обстрелов, рискуя

Десь так). Машини коштують мільйони. Книжка прямо пише, скільки має бути км від машин (аеродромів, вертодромів) до лінії зіткнення.
А до чого тут драпанув?))

то драпанул или нет от линий соприкосновения?
Машины поэтому и стоят миллионы, потому что созданы воевать. Ну или драпануть.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:то драпанул или нет от линий соприкосновения

Нам тут треба лінгвіст. Щоб розяснював значення термінів. Бо ти мабуть в слово "драпанув" вкладаєш і тактичний прийом відходу після атаки НЦ з відстрілом АСО-2В.
Це по скудоумію.

Я так розумію будь-які перельоти з місця на місце для тебе теж "драпанув", якщо політ здійснюється у напрямку, відмінному від напрямку на ворога.
Нічого, ромка. Може з роками. )))

  Ромасик написав:Машины поэтому и стоят миллионы, потому что созданы воевать.

Так-так. Вони і воювали з іншого аеродрому. А що не у тебе не виходить збагнути? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:50

  Hotab написав:Якщо не розуміє, що авіація не повинна стояти безпосередньо в Києві. Вона вміє літати , і може і має бути подалі))

Ні, тактика пише, що це далеко. Тому я перелітів не туди.

Так. Бої в Гостомелі. Потреби дислокувались саме в Жулянах не було. Це не танк, він може підлетіли і з безпечнішого місця.

Так ты пишешь только туда, подальше и безопаснее место. Ни слова об обратно. Это и называется драпанул.
Бои в Гостомеле были уже 24 числа и до полудня. А в ночь с 24 на 25, орки умудрились добежать до Бессарабки. Поэтому 25го могло и не быть.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Так і Європа не надто сильна. Левова частка потужності НАТО - це США. А так - оснащені європейці добре, є сучасна техніка, озброєння, але чисельність сил дуже мала, досвіду в них малувато, ще й, в разі чого, реакція буде дуже повільною й ніякою, рішучою буде лише стурбованість. В разі чого масштаби втрат і ризики непрогнозовані.
І поки тверезо на ситуацію більшість країн Європи дивитися не хоче. Що вся величезна рашка, а не один пуйло - хворі на голову, агресивні, мілітаризовані тварини. З купою, нехай і застарілої, але купою зброї, ресурсів, і покірністю стада.
Остаточно питання з цією пухлиною людства вирішиться тільки зі знищенням рашки як держави і повною ізоляцією тамошнього бидла

Глупость.
Самые боеспособные силы НАТО в Европе - это Турция.
Именно её постоянно осажують США - экономическими методами.
Ибо в НАТО существует "внутренний конфликт" и называется - Кипр.(Турция-Греция)
В Германии же исторически европейские базы США с ЯО.
К то му же на подкорме у США и Израиль, который чисто физически завязан на "Американскую Европу"(НАТО).
Дурниця не бачити й інші факти - наявність ракет, сучасного озброєння не заміняє мізерну чисельність армій, фактичну відсутність бойового досвіду і не нівелює політику жування шмарклів, що так притаманна старій Європі. У Туреччини дійсно значний потенціал, і більша армія, і є певний досвід у недавніх конфліктах - але це не означає, що Туреччина здатна закрити всв слабкі місця в Європі, де "рятують лице" пуйлу і взагалі багато хто в разі чого пропонує одразу капітулювати.
Бо більше 100 мільйонів населення слухняних дегенератів з шизоїдом на чолі можуть утнути все що завгодно, будь яку самовбивчу провокацію та агресію. І як оперативно і ефективно реально спрацює НАТО ніхто не може сказати
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:Так ты пишешь только туда, подальше и безопаснее место.

А що ще мені треба писати? Що ти б хотів почути? Про перельоти в зворотньому напрямку?? Так ти попроси. :lol:

  Ромасик написав:Бои в Гостомеле были уже 24 числа и до полудня.

Так. То що, 25 уже не треба було перелітати?)) У тебе нова книга по тактиці?))

  Ромасик написав:Поэтому 25го могло и не быть.

Не бзди, трусливий. Вже давно їх нема в Києві, а ти все істериш. )))

Дуже налякався, да? Думала здали вже Київ?)
Все-все, заспокійся))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:55

  Hotab написав:тактичний прийом відходу після атаки НЦ з відстрілом АСО-2В.
бідненький, тобі ще й взад стріляли. То может драпать нужно было 24 числа?

  Hotab написав:Так-так. Вони і воювали з іншого аеродрому. А що не у тебе не виходить збагнути? :lol:

куда воевали, если ты 25 в полдень драпал с Киева, а 26 в 8 утра уже был парад победы?
Ромасик
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