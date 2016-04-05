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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1361136213631364>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:56

  beee написав:По словам самого найвеличнішого, о нападении знали, но за доцільністю не казали, чтобы народ не смущать, а главное - пробок не было.
Прямо как при аварии в Чернобыле.
Из 6 переправ и 4 мостов на юге не было даже попыток взорвать хотя бы один. Значит договорняк был

Инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович взорвал Генический автомобильный мост ценой своей жизни. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
https://rus.lb.ua/society/2022/02/25/50 ... heski.html
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:бідненький, тобі ще й взад стріляли

Мені багато куди стріляли)). А що?)
  Ромасик написав:То может драпать нужно было 24 числа?

Може і треба було. Рішення пиймали довго.
  Ромасик написав:а 26 в 8 утра уже был парад победы?


Який ти парад побєди святкував?? Ти десь за компом грав в ці дні? Щоб відволіктись від жахів?) Що за гра?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:58

Hotab забаньте его, как я и будет всем счастье, а то говно разлетается с вентилятора...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ромасик написав:
  fler написав:Из того, что знаю по Нико. Удары по Кульбакино наносились в 5 утра несколько штук, вроде с Крыма.

Вот, между 5 и 6,15 уже было 75 мин почесать репу.

  fler написав:Как могли ВСУ ответить? В Крым слетать? Повредили тогда, к счастью, только взлетно-посадочную полосу, причем не сильно.
Если не в Крым, то к Крыму, повердить хотя бы какой-то мост в придачу к ВПП.
  fler написав:Одна Сушка мгновенно была поднята в небо, остальные позже.
Почему одна? Или зачем одна? Чего ждали остальные?

  fler написав:Зато есть хорошие новости про сейчас.

сейчас бы не было, если бы за 2 дня взяли Киев.

  fler написав:За последние дни наша авиация сильно активизировалась на юге 8)
надеюсь, но больше надежд на гарпуны и прочую артилерию.
Відчувається досвідчений стратег. Аби миша не підвела. Кидаємо юніти в атаку, замовляємо більше батраків майнить золото й рубати ліс, апгрейдимо фабрику і замовляємо нові бойові одиниці. Дракони, грифони й орнітоптери, тьху, сушки, ну загалом всіх гуртом відправляєм влупить по кримському мосту.
І ферми, ферми не забуваємо.
Ромасік разів ж сто таке робив, а тут якість генштаби туплять, відводять авіацію з під удару, замість відправить одразу в замєс
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:59

  Hotab написав:А що ще мені треба писати? Що ти б хотів почути? Про перельоти в зворотньому напрямку?? Так ти попроси. :lol:
а ты пустомеля до сих не рассказал, как освобождал Киев? Какая жалось?
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Бои в Гостомеле были уже 24 числа и до полудня.

Так. То що, 25 уже не треба було перелітати?))
не ну эстонцам, то конечно, лучше поздно чем никогда
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Поэтому 25го могло и не быть.

Не бзди, трусливий. Вже давно їх нема в Києві, а ти все істериш. )))

Дуже налякався, да? Думала здали вже Київ?)
Все-все, заспокійся))

я не бздо, даже когда ты 24 числа потрошил банкоматы.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:00

  edvardd написав:Hotab забаньте его, как я и будет всем счастье, а то говно разлетается с вентилятора...

Та може хай модератор))

  Ромасик написав:а ты пустомеля до сих не рассказал, как освобождал Киев? Какая жалось?

Ти не просив(
  Ромасик написав:ну эстонцам, то конечно, лучше поздно чем никогда

Чому "поздно"? Поздно - це коли ноги холодні.
  Ромасик написав:я не бздо, даже когда ты 24 числа потрошил банкоматы

То чому зараз забздів "а есди би киев тагжа взяли?!"))
На Жулянах нема банкоматів.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 13:05, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:27

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:32

  Faceless написав:Дурниця не бачити й інші факти - наявність ракет, сучасного озброєння не заміняє мізерну чисельність армій, фактичну відсутність бойового досвіду і не нівелює політику жування шмарклів, що так притаманна старій Європі. У Туреччини дійсно значний потенціал, і більша армія, і є певний досвід у недавніх конфліктах - але це не означає, що Туреччина здатна закрити всв слабкі місця в Європі, де "рятують лице" пуйлу і взагалі багато хто в разі чого пропонує одразу капітулювати.
Бо більше 100 мільйонів населення слухняних дегенератів з шизоїдом на чолі можуть утнути все що завгодно, будь яку самовбивчу провокацію та агресію. І як оперативно і ефективно реально спрацює НАТО ніхто не може сказати

1. Вы упускаете "политику Эрдогана"
2. Вы упускаете политику "Кнессета и Нетаньяху"
3. Вы упускает Вояж Трампа с требованием увеличить финансирование оборонных проектов
.........................................................................
Чего только стоил выход США из Афганистана.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:36

  Igneus написав:
  Hotab написав:і це було завдання держави, деталі якого тобі знати не слід.

https://zn.ua/ukr/internal/holova-verkh ... vijni.html
https://www.youtube.com/watch?v=qE37fVsjIUk

Замечательный пост!
Если Вы не задумываясь удаляете мои, то за чем удалять их аналоги?
Что не всё так просто в нашем доме.
И каждая гнида имеет своё имя:
Коррупция.

А то некоторые "нетронутые" возмущаются:
- "Назови его имя!"(с)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 18 чер, 2022 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:37

  edvardd написав:Зрадники давали координати

ВВС: Ви розповідали, як росіяни з самого початку війни били по об'єктах критичної інфраструктури. Тобто вони знали, куди бити? Було багато зрадників, які давали координати? Чому так сталося, що у перші дні війни найважливіші для міста об'єкти були знищені?
Вадим Бойченко: Все, що ми мали, все, що вважається критичною інфраструктурою міста, було зруйновано за перших сім днів. Є 15 підведень електропостачання до міста. Навіть міський голова не знав, де вони всі є. А вони знали і за тиждень знищили всі 15. Місто залишилося без світла. Вони розуміли, де пункти водозабезпечення, і зруйнували їх. Місто залишилося без тепла. Знищили сотові станції і залишили місто без зв'язку. Ми підігнали дизель-генератори, щоб працювали дві станції зв'язку, які залишилися. Вони знали і знищили ці генератори. На десяту добу і газ перебили.
ВВС: То чому так сталося?
Вадим Бойченко: Сьогодні ми розуміємо, хто це все зробив. Це майже вся фракція ОПЗЖ - місцеві депутати. Це Іващенко, Хармишев й інші ватажки, які перешли на бік ворога. До цього вони мали доступ до інформації - працювали у муніципальній сфері, на держпідприємствах. Вони надали їм цю інформацію.
(У квітні СБУ повідомила про підозру депутату Маріупольської міської ради від ОПЗЖ Костянтину Іващенку, який перейшов на бік російських загарбників, якого окупанти оголосили "мером" міста. Депутата ОПЗЖ Євгена Хармишева в окупованому місті призначили секретарем ради)
ВВС: У вас є докази?
Вадим Бойченко: Доказами є те, що вони залишилися і проголосили себе владою. Спочатку ми не розуміли, чому так швидко все руйнується. У кожному підприємстві була людина, яка давала локації мереж, щоб їх руйнувати.
Наприклад, раніше у водоканалі працював такий собі Сергій Коваль, якого звільнили через розкрадання. Він надав їм інформацію, як місто забезпечується водою. Під час війни він був у Покровську, а потім переїхав до окупованого Маріуполя, щоб там працювати. Зараз він очолює водоканал.
На початку війни ми зробили величезний склад з запасами продуктів і ліками, й вони вдарили артилерією по цьому складу. Вбили тих людей, які там працювали.
Потім у двох школах готували їжу для людей з бомбосховищ, і вони зруйнували ці школи. Вони знищили наш комунальний транспорт. На 10 березня у нас вже не було автобусів на евакуацію.
Я військових просив на початку березня відкрити місто, щоб розпочати евакуацію. Військові відкрили, а росіяни ввели у місто танки.
ВВС: Скільки зрадників могло бути у міськраді?
Вадим Бойченко: Дев'ять осіб - це депутати ОПЗЖ. Ці покидьки перейшли на бік Росії. Вони надавали інформацію. Коли ми брали продукти з ринку, вони і ринок цей знищили. Потім зруйнували й останній магазин з продуктами. Ми мололи зерно на муку, щоб пекти хліб. Вони знищили це виробництво. Кожного дня вони давали цю інформацію, ворог працював по цих точках.
Жодна людина з керівників міста не перейшла на сторону ворога. Не перейшов міський голова, заступники мера, керівники департаментів, жоден з директорів шкіл. Але вони залучили людей з нижчих рангів, якихось спеціалістів, і вони зараз на них працюють.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61761536
В Мариуполе очень много ваты, которые ждали оккупантов. Не только с ОПЗЖ, но и простого народу. Вообще с донецким регионом совсем кошмар. Едут беженцы на Запад и рассказывают какие западенцы плохие и как над ними издевались. Я был в шоке.
otg
 
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