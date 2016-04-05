edvardd написав:

Зрадники давали координатиВВС: Ви розповідали, як росіяни з самого початку війни били по об'єктах критичної інфраструктури. Тобто вони знали, куди бити? Було багато зрадників, які давали координати? Чому так сталося, що у перші дні війни найважливіші для міста об'єкти були знищені?Вадим Бойченко: Все, що ми мали, все, що вважається критичною інфраструктурою міста, було зруйновано за перших сім днів. Є 15 підведень електропостачання до міста. Навіть міський голова не знав, де вони всі є. А вони знали і за тиждень знищили всі 15. Місто залишилося без світла. Вони розуміли, де пункти водозабезпечення, і зруйнували їх. Місто залишилося без тепла. Знищили сотові станції і залишили місто без зв'язку. Ми підігнали дизель-генератори, щоб працювали дві станції зв'язку, які залишилися. Вони знали і знищили ці генератори. На десяту добу і газ перебили.ВВС: То чому так сталося?Вадим Бойченко: Сьогодні ми розуміємо, хто це все зробив. Це майже вся фракція ОПЗЖ - місцеві депутати. Це Іващенко, Хармишев й інші ватажки, які перешли на бік ворога. До цього вони мали доступ до інформації - працювали у муніципальній сфері, на держпідприємствах. Вони надали їм цю інформацію.(У квітні СБУ повідомила про підозру депутату Маріупольської міської ради від ОПЗЖ Костянтину Іващенку, який перейшов на бік російських загарбників, якого окупанти оголосили "мером" міста. Депутата ОПЗЖ Євгена Хармишева в окупованому місті призначили секретарем ради)ВВС: У вас є докази?Вадим Бойченко: Доказами є те, що вони залишилися і проголосили себе владою. Спочатку ми не розуміли, чому так швидко все руйнується. У кожному підприємстві була людина, яка давала локації мереж, щоб їх руйнувати.Наприклад, раніше у водоканалі працював такий собі Сергій Коваль, якого звільнили через розкрадання. Він надав їм інформацію, як місто забезпечується водою. Під час війни він був у Покровську, а потім переїхав до окупованого Маріуполя, щоб там працювати. Зараз він очолює водоканал.На початку війни ми зробили величезний склад з запасами продуктів і ліками, й вони вдарили артилерією по цьому складу. Вбили тих людей, які там працювали.Потім у двох школах готували їжу для людей з бомбосховищ, і вони зруйнували ці школи. Вони знищили наш комунальний транспорт. На 10 березня у нас вже не було автобусів на евакуацію.Я військових просив на початку березня відкрити місто, щоб розпочати евакуацію. Військові відкрили, а росіяни ввели у місто танки.ВВС: Скільки зрадників могло бути у міськраді?Вадим Бойченко: Дев'ять осіб - це депутати ОПЗЖ. Ці покидьки перейшли на бік Росії. Вони надавали інформацію. Коли ми брали продукти з ринку, вони і ринок цей знищили. Потім зруйнували й останній магазин з продуктами. Ми мололи зерно на муку, щоб пекти хліб. Вони знищили це виробництво. Кожного дня вони давали цю інформацію, ворог працював по цих точках.Жодна людина з керівників міста не перейшла на сторону ворога. Не перейшов міський голова, заступники мера, керівники департаментів, жоден з директорів шкіл. Але вони залучили людей з нижчих рангів, якихось спеціалістів, і вони зараз на них працюють.