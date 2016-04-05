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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1361136213631364
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:40

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:Я больше верю в теорию которую Арестович двигает - новый военный союз Британия, Польша, Прибалтика и США кумом.
ещё можно сказки братьев Гримм почитать. Союз это когда равноправное партнерство, а если за всё платить будет Британия, это не союз а спонсорство. Что Украина готова дать взамен +/- равноценного? Почему многие считают что все страны мечтают "усыновить сироту". Контрольный вопрос (для отрезвления), почему раньше не усыновили, зачем ждали полномасштабную войну с соответствующими издержками в виде беженцев, кредитов и поставок оружия.
Не надо усыновлять. Достаточно открыть рынки. Полностью открыть. А в военном отношении Британия с Польшей и так помогают больше всех.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:54

  detroytred написав: Ми своє халявне віконце впустили в 90-ті, початок 2000-х.

Завдяки промисловим алегархам та пролетаріату з їх виробництв.
Продукцію яких купував ексСРСР.
Вважаєте, що населення так просто б перенесло закриття заводів, не потрібних ЄС? Нам би ніколи не дали таку компенсацію, яку отримала Польща.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:54

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:Армия Европы на бумаге сильнее, а готовы ли они воевать ? Или быстренько сдадутся после блицкрига ? Что если бы "киевзатридня" получился ? Сколько в то что бы не получился вложили ресурсов США, Британия, Европа ?
рос пропаганда в чистом виде. Киев за 3 дня был невозможен, и придуман только как легенда пропагандонами для местных лохов из рф.
Я думаю Вы не правы. Они действительно верили, что как только они придут все посдаются и перейдут на их сторону. Пример Крыма был очень показателен в этом плане и они верили что так же будет в Киеве.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:05

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:Армия Европы на бумаге сильнее, а готовы ли они воевать ? Или быстренько сдадутся после блицкрига ? Что если бы "киевзатридня" получился ? Сколько в то что бы не получился вложили ресурсов США, Британия, Европа ?
рос пропаганда в чистом виде. Киев за 3 дня был невозможен, и придуман только как легенда пропагандонами для местных лохов из рф.
Армии Европы под зонтиком США и сильнее не на бумаге, потому что оснащена новым современным оружием, которое нам дают совсем по чуть-чуть.
То что все враги включая Европу сдадутся, как только увидят путинские танки тоже рос.пропаганда.

Ваши постоянные ура-патриотические глупости просто смешны.
Единственный зонтик - это американское ЯО, всё остальное у европы в мизерном количестве, включая советское старьё.
И речь идет не о качестве оружия (уже упоминали Францию и Германию-1940), а о желании воевать, да еще под угрозой применения ЯО по живописным тихим сытым европейским городкам.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:17

  Starikan написав:
И речь идет не о качестве оружия (уже упоминали Францию и Германию-1940), а о желании воевать, да еще под угрозой применения ЯО по живописным тихим сытым европейским городкам.


Яка ЯЗ? А як же діти урядовців, їх майно, статки, які споконвічно знаходяться у цих мальовничих європейських місцях? Стрілятимуть собі в ногу? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:34

  Starikan написав:
  detroytred написав: Ми своє халявне віконце впустили в 90-ті, початок 2000-х.

Завдяки промисловим алегархам та пролетаріату з їх виробництв.
Продукцію яких купував ексСРСР.
Вважаєте, що населення так просто б перенесло закриття заводів, не потрібних ЄС? Нам би ніколи не дали таку компенсацію, яку отримала Польща.

В умовах сьогодення можна вважати, що навіть ті, хто не погоджувався із закриттям виробництв, непотрібних ЄС, вже погоджують без зауважень.
Залишилося лише з'ясувати розмір компенсації з боку ЄС та інших донорів, окрім допомоги, яка надається біженцам, і кредитів (грантів) Уряду та НБУ на поточні витрати.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы не хотим в Россию, отстаньте от нас!" Реальные голоса жителей Донбасса. В РФ такого не покажут!

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:03

  Starikan написав:
  detroytred написав: Ми своє халявне віконце впустили в 90-ті, початок 2000-х.

Завдяки промисловим алегархам та пролетаріату з їх виробництв.
Продукцію яких купував ексСРСР.
Вважаєте, що населення так просто б перенесло закриття заводів, не потрібних ЄС? Нам би ніколи не дали таку компенсацію, яку отримала Польща.

Так, вважаю, що перенесло.
Воно й так не отримувало заробітну платню по півроку, засилля безробіття і т.д.
Свою частину справи пересічні виконали: подалися від роботяги до академіка в дрібний бізнес, зуміли пристосуватися виживати городами-фазендами.
Не виконали свою частину можновладці. Точніше виконали по мінімуму. Тобто на рівень олігархічної системи.
Нехай не тигрове диво (аля польщі-сінгапури), а середній результат -- середнячком типу болгарій-румуній повинні були Україну в європейський ринок, у ЄС затягнути.
detroytred
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