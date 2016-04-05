RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13621363136413651366>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:40

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:Я больше верю в теорию которую Арестович двигает - новый военный союз Британия, Польша, Прибалтика и США кумом.
ещё можно сказки братьев Гримм почитать. Союз это когда равноправное партнерство, а если за всё платить будет Британия, это не союз а спонсорство. Что Украина готова дать взамен +/- равноценного? Почему многие считают что все страны мечтают "усыновить сироту". Контрольный вопрос (для отрезвления), почему раньше не усыновили, зачем ждали полномасштабную войну с соответствующими издержками в виде беженцев, кредитов и поставок оружия.
Не надо усыновлять. Достаточно открыть рынки. Полностью открыть. А в военном отношении Британия с Польшей и так помогают больше всех.
otg
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:54

  detroytred написав: Ми своє халявне віконце впустили в 90-ті, початок 2000-х.

Завдяки промисловим алегархам та пролетаріату з їх виробництв.
Продукцію яких купував ексСРСР.
Вважаєте, що населення так просто б перенесло закриття заводів, не потрібних ЄС? Нам би ніколи не дали таку компенсацію, яку отримала Польща.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18798
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:54

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:Армия Европы на бумаге сильнее, а готовы ли они воевать ? Или быстренько сдадутся после блицкрига ? Что если бы "киевзатридня" получился ? Сколько в то что бы не получился вложили ресурсов США, Британия, Европа ?
рос пропаганда в чистом виде. Киев за 3 дня был невозможен, и придуман только как легенда пропагандонами для местных лохов из рф.
Я думаю Вы не правы. Они действительно верили, что как только они придут все посдаются и перейдут на их сторону. Пример Крыма был очень показателен в этом плане и они верили что так же будет в Киеве.
otg
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:05

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:Армия Европы на бумаге сильнее, а готовы ли они воевать ? Или быстренько сдадутся после блицкрига ? Что если бы "киевзатридня" получился ? Сколько в то что бы не получился вложили ресурсов США, Британия, Европа ?
рос пропаганда в чистом виде. Киев за 3 дня был невозможен, и придуман только как легенда пропагандонами для местных лохов из рф.
Армии Европы под зонтиком США и сильнее не на бумаге, потому что оснащена новым современным оружием, которое нам дают совсем по чуть-чуть.
То что все враги включая Европу сдадутся, как только увидят путинские танки тоже рос.пропаганда.

Ваши постоянные ура-патриотические глупости просто смешны.
Единственный зонтик - это американское ЯО, всё остальное у европы в мизерном количестве, включая советское старьё.
И речь идет не о качестве оружия (уже упоминали Францию и Германию-1940), а о желании воевать, да еще под угрозой применения ЯО по живописным тихим сытым европейским городкам.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18798
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:17

  Starikan написав:
И речь идет не о качестве оружия (уже упоминали Францию и Германию-1940), а о желании воевать, да еще под угрозой применения ЯО по живописным тихим сытым европейским городкам.


Яка ЯЗ? А як же діти урядовців, їх майно, статки, які споконвічно знаходяться у цих мальовничих європейських місцях? Стрілятимуть собі в ногу? :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2981
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:34

  Starikan написав:
  detroytred написав: Ми своє халявне віконце впустили в 90-ті, початок 2000-х.

Завдяки промисловим алегархам та пролетаріату з їх виробництв.
Продукцію яких купував ексСРСР.
Вважаєте, що населення так просто б перенесло закриття заводів, не потрібних ЄС? Нам би ніколи не дали таку компенсацію, яку отримала Польща.

В умовах сьогодення можна вважати, що навіть ті, хто не погоджувався із закриттям виробництв, непотрібних ЄС, вже погоджують без зауважень.
Залишилося лише з'ясувати розмір компенсації з боку ЄС та інших донорів, окрім допомоги, яка надається біженцам, і кредитів (грантів) Уряду та НБУ на поточні витрати.
Igneus
 
Повідомлень: 1402
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы не хотим в Россию, отстаньте от нас!" Реальные голоса жителей Донбасса. В РФ такого не покажут!

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6863
З нами з: 31.08.09
Подякував: 478 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:03

  Starikan написав:
  detroytred написав: Ми своє халявне віконце впустили в 90-ті, початок 2000-х.

Завдяки промисловим алегархам та пролетаріату з їх виробництв.
Продукцію яких купував ексСРСР.
Вважаєте, що населення так просто б перенесло закриття заводів, не потрібних ЄС? Нам би ніколи не дали таку компенсацію, яку отримала Польща.

Так, вважаю, що перенесло.
Воно й так не отримувало заробітну платню по півроку, засилля безробіття і т.д.
Свою частину справи пересічні виконали: подалися від роботяги до академіка в дрібний бізнес, зуміли пристосуватися виживати городами-фазендами.
Не виконали свою частину можновладці. Точніше виконали по мінімуму. Тобто на рівень олігархічної системи.
Нехай не тигрове диво (аля польщі-сінгапури), а середній результат -- середнячком типу болгарій-румуній повинні були Україну в європейський ринок, у ЄС затягнути.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25167
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:24

  Hotab написав:
  Igneus написав:Кто-то причислил его к оперативному отделу штаба - вот я и решил уточнить.

1. Уточнювати необхідно у того, хто "прічісліл". З підтвердженням цитатою, хто і де "прічісліл".
....

Об оперативном отделе Генштаба писал я.
Но я писал, что Вы не работник Генштаба, но тем не менее разбираетесь в тактике в любом случае лучше гражданских, которые о тактике и стратегии военных действий знают только, что такие понятия есть (было в разговоре об "оперативном окружении").
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22471
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:35

Прочитав останні кілька сторінок
Склалось наступне враження
1 На форумі процвітає алгоритм
Два клоуни на розігріві...
Один патріот...другий вата...і обоє флудять так що треба сторінки гортати по діагоналі
2 Як тільки стає зрозуміло , що два клоуни набридли ( це як правило 5-10 сторінок або 6-12 годин ) междусобойчика
На арену виводяться наступні алгоритми
Харківський дартанья не всьо так однозначно ... проти всіх...

Так і живемо.Скучно
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25782
З нами з: 15.01.09
Подякував: 253 раз.
Подякували: 2909 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 13621363136413651366>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96580
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454956
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3092
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.