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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:38
Много специалистов в авиации появилась.
Задача максимум у раши на 24.02 была уничтожить авиацию на аэродромах, а задача минимум после взлета с близлежащих аэродромов, ПВО с крыма доставало до Кульбакино (Николаев). Наблюдал взлет с Кульбакино сразу после первых ударов по аэродрому. Уходили не по стандартной схеме, а правым разворотом после отрыва на предельно малой высоте (респект пилотам). Подняться выше на форсаже в тех условиях или лететь в сторону перешейка навстречку ПВО, это означило сразу погибнуть и потерять машину.
Я конечно не эксперт в современной авиации (последний раз понимал в небо бэкфаер в 1991, тактику авиации изучал на примерах шестидневной и других войн 20 столетия), но считаю что авиаторы Кульбакино в той ситуации сработали правильно - главное сохранили машины, которые сейчас громят врага. Героизм не в том чтобы погибнуть самому, а в том, чтобы погиб твой враг.
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Камикадзе
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:40
budivelnik написав:
Прочитав останні кілька сторінок
Склалось наступне враження
1 На форумі процвітає алгоритм
Два клоуни на розігріві...
Один патріот...другий вата...і обоє флудять так що треба сторінки гортати по діагоналі
2 Як тільки стає зрозуміло , що два клоуни набридли ( це як правило 5-10 сторінок або 6-12 годин ) междусобойчика
На арену виводяться наступні алгоритми
Харківський дартанья не всьо так однозначно ... проти всіх...
Так і живемо.Скучно
Потрібно ж якось форуму жити, то нехай
А про Hotab
'а ви не праві
Чому ведеться Hotab
на Ромасик
? я хз.
Може Hotab
'у нудно, то він так розважається
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pesikot
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:43
fler написав:
Яка ЯЗ? А як же діти урядовців, їх майно, статки, які споконвічно знаходяться у цих мальовничих європейських місцях? Стрілятимуть собі в ногу?
Вы наивная. Путену плевать на детей чиновников. Более того, он готов даже Кабаевой пожертвовать с его возможными детьми.
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otg
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:49
otg написав: fler написав:
Яка ЯЗ? А як же діти урядовців, їх майно, статки, які споконвічно знаходяться у цих мальовничих європейських місцях? Стрілятимуть собі в ногу?
Вы наивная. Путену плевать на детей чиновников. Более того, он готов даже Кабаевой пожертвовать с его возможными детьми.
И что на делать? Ваше предложение
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Камикадзе
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:50
otg написав:
он готов даже Кабаевой пожертвовать с его возможными детьми.
Кабаева уже на родине, в бункере.
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:53
otg написав: fler написав:
Яка ЯЗ? А як же діти урядовців, їх майно, статки, які споконвічно знаходяться у цих мальовничих європейських місцях? Стрілятимуть собі в ногу?
Вы наивная. Путену плевать на детей чиновников. Более того, он готов даже Кабаевой пожертвовать с его возможными детьми.
Я бы таких "любителей" ядерного удара банил на этом форуме за их идиотизм
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pesikot
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:53
Ромасик написав:
..........
Возможно просто был договорнячок по типу крымского, а на 3 день все поняли, что что-то пошло не так?
Чем мне нравится конспирология, так это своей логикой.
Сначала делается какое-то предположение, которое потом рассматривается как общеизвестная истина и затем на её основе строится дальнейшая теория.
Какой "договорнячок" был в Крыму? Кого с кем? И о чём?
Была элементарная трусость и нерешительность. + ещё всякое, в т.ч. прямое предательство.
Какой "договорнячок" мог быть в Киеве? Кого с кем? И о чём?
Зеленский договорился с Путиным сдать Киев?
Лишь бы ляпнуть?
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ЛАД
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:58
Камикадзе написав:
И что на делать? Ваше предложение
Не сдаваться, однозначно. Но что дальше будет и как здесь вырулить я Вам не скажу. Одно скажу, я понимаю американцев и европейцев в этом контексте. Мы проигрываем плохо и выигрываем есть опасность ядерного удара. (сейчас набегут куча горе-патриотов и будут искать зраду
) Хотя с др. стороны выход на поверхности. Нужно уничтожить источника зла. В зародыше уничтожить. Только не спрашивайте как. Я не знаю. Но знаю что это выход.
pesikot написав:
Я бы таких "любителей" ядерного удара банил на этом форуме за их идиотизм
А я что говорил
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otg
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Додано: Суб 18 чер, 2022 16:03
fler написав:
Пу може і начхати, зате його оточенню - зовсім ні, вони хочуть самі жити комфортно в старості та за дітей своїх піклуються. Невдоволення серед його оточення лише наростає, адже вони зараз втрачають свої статки та надії на комфортне майбутнє.
Оно то так, но дело в том что они ничего не решают. Принимает решение один человек и он их спрашивать не будет. Хотя и здесь бы я не был очень оптимистичен. Те кого называют башнями Кремля пока на стороне своего предводителя.
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otg
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