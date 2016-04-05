Камикадзе написав:Много специалистов в авиации появилась. Задача максимум у раши на 24.02 была уничтожить авиацию на аэродромах, а задача минимум после взлета с близлежащих аэродромов, ПВО с крыма доставало до Кульбакино (Николаев). Наблюдал взлет с Кульбакино сразу после первых ударов по аэродрому. Уходили не по стандартной схеме, а правым разворотом после отрыва на предельно малой высоте (респект пилотам). Подняться выше на форсаже в тех условиях или лететь в сторону перешейка навстречку ПВО, это означило сразу погибнуть и потерять машину.
Я конечно не эксперт в современной авиации (последний раз понимал в небо бэкфаер в 1991, тактику авиации изучал на примерах шестидневной и других войн 20 столетия), но считаю что авиаторы Кульбакино в той ситуации сработали правильно - главное сохранили машины, которые сейчас громят врага. Героизм не в том чтобы погибнуть самому, а в том, чтобы погиб твой враг.
Кгм... Тоді питання: чому??? вони уходили під ударами??? Чого чекали? Якщо ... знялися ще ввечері 23-го, ... бригада влетіла в 2 годині ранку. Це тільки достоменно дві бригади. Впевнений, що вони не виключення з загального.
detroytred написав:............ Мені не дають спокою оті слова нашого партнера, посили, що рашковани захоплять Київ за два дні. Для чого вони? Від партнерів... Для чого?
Ці посили тільки спонукали нашого ворога. До нападу. Запевняючи про слабкість України дати опір.
Не спонукали. Он сам был в этом убеждён. Слова партнёров ни на что не влияли.
Якщо партнери знали про готування до нападу. Не сумніваюся, що і наші теж знали і реально розуміли, що він готується. Так треба було усім почати робити що? Да обдурити ворога. Да хоч пообіцяти через місяць виконати Мінські, відмовитися від НАТО, да хоч у рашку увійти округом))
А за цей ще більше підготуватися до нападу. Вже в екстремальному темпі. Замість цього Верховний ще й про відновлення ядерної зброї згадав...
Опять же, любые обещания не помогли бы. За месяц два или даже за полгода-год ничего особо не изменилось бы. Вспомните, "тревогу" выражали ещё год назад, когда были большие учения вблизи наших границ. У нас и сегодня проблемы с поставками тяжёлых вооружений и серьёзных средств ПВО. О самолётах и речи нет. До 24.02 нам ничего особо не давали и очень медленно разворачиваются и после начала войны. А могли бы дать ещё год назад. Слова о ЯО тоже ни на что не влияют. Специалисты прекрасно понимали, что если даже мы пойдём на это (что очень сомнительно, кто нам разрешит), то это очень долгая история.
ЛАД написав:Но я писал, что Вы не работник Генштаба
А, ясно. То наш юрыст традиційно лопоче, що пришло в голову, або підтримати розмову. НЕ працівник у нього став працівником опервідділу. Приніс нам фазовану решітку для чогось. Приніс нам допотопну СТ-67 для чогось . Ну і багато інших фантомних фраз, які прийшли йому в голову. Він і так не вирізнявся розумом, а тут взагалі прімітивно заліз з якоюсь єресью.
- під коньяк найкраще підходить дічь - О, то хай нам Ігнеус щось розповість!
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Я здивований, що хтось уходив під обстрілом
Я не знаю ситуацію конкретно по Кульбакіно (після війни я можу поцікавитись, зараз це не доречно) , але є багато різних варіантів. 1. Якісь машини були не в строю і їх терміново доводили. Тому вилітали , коли почалось. 2. Якісь пілоти (ясно, що це мова не про чергові сили) могли бути у відриві від бази, і поки доїхали.. 3. іас могли не прибути вночі своєчасно по різним причинам, і не встигнути підготувати до вильоту.
Як зовсім такий собі варіант, проте теж не виключено.. Ті, хто перегнали машини ввечері кудись , терміново на авто повернулись за наступними.
Камикадзе написав:Много специалистов в авиации появилась. Задача максимум у раши на 24.02 была уничтожить авиацию на аэродромах, а задача минимум после взлета с близлежащих аэродромов, ПВО с крыма доставало до Кульбакино (Николаев). Наблюдал взлет с Кульбакино сразу после первых ударов по аэродрому. Уходили не по стандартной схеме, а правым разворотом после отрыва на предельно малой высоте (респект пилотам). Подняться выше на форсаже в тех условиях или лететь в сторону перешейка навстречку ПВО, это означило сразу погибнуть и потерять машину.
Я конечно не эксперт в современной авиации (последний раз понимал в небо бэкфаер в 1991, тактику авиации изучал на примерах шестидневной и других войн 20 столетия), но считаю что авиаторы Кульбакино в той ситуации сработали правильно - главное сохранили машины, которые сейчас громят врага. Героизм не в том чтобы погибнуть самому, а в том, чтобы погиб твой враг.
Кгм... Тоді питання: чому??? вони уходили під ударами??? Чого чекали? Якщо ... знялися ще ввечері 23-го, ... бригада влетіла в 2 годині ранку. Це тільки достоменно дві бригади. Впевнений, що вони не виключення з загального.
Я здивований, що хтось уходив під обстрілом.
Дело в том, что никто НЕ ЗНАЛ однозначно даже о вторжении, а тем более как, откуда, какими силами и другие детали, необходимые для принятия конкретных решений. Задним умом конечно все умны. Готовились к разным вариантам. Часть авиации и БПЛА вывели заранее, после удара по аэродрому через несколько минут взлетали дежурные борта (судя по времени из готовности №1), за ним из готовности №2.
Hotab написав:Я чесно не все зрозумів, що ви написали. Особливо про колони на початку.
Особливо були фееричні відосики як оператори байрактарів громили БУКи. Спецом першими вишукували в колонах , які стояли на "призьбі" і громили. Як пускові , так і ТЗМ. Все від дурості і недолугості RU командування. ============================================== БУК не застав, зате гарно вивчали ПВО СВ "КРУГ М1". Скажу одне, комплекси міняються, зате тактика не міняється. Ніколи, бо це вояки. А ще коли влазять дилетанти політикани - то взагалі - ховайся. Шкода MH-17, шкода невинних, загинули не за що.
МН-17 -- врятував Україну (і увесь світ?). Бо якби москвини збили, як і планували, моск.літак, то така війна почалась ще 8p тому. І наслідки могли бути страхітливими...
asti написав:От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам.
3000 получает солдат в армии США, наемники стартуют от х5 - ну если это нормальные наемники, а не те, которых набрали охранять вышки в условном Алжире, а кинули мясом на бамбас. А какие причины есть защищать гос-во, если оно не давало никаких благ тебе?
Вот вы сами сказали, солдат армии США - крупнейшей экономики мира получает 3000 долларов и наш солдат - страны на грани дефолта - те же 3000 долларов. Вам не кажется, что это не совсем... адекватно//)
114 тис.гривень, ніби-то... А що, військові у США беруть участь у військ.діях лише за 3тис.дол. зарплати??
У тилу у нас -- більше 1тис.дол. А у США це, зд., рівень бідності (для самотніх). Для сім'ї -- рівень бідності на людину -- 500дол.
І, як я вже писав свої враження з фронту -- за ті 114тис.грв люди не чіпляються. Від слова "взагалі". Всі радо звільнять місце наступним "заробітчанам"... Де ви всі є? Уже ж усе є. Купа зах.зброї і всяке таке.
А якщо знизити оплату до, напр., 0 -- то, водночас було би чесно віддати окопні позиції місцевому (донбаському) ополченню. Вони -- зацікавленіші особи. Тут їхнє житло, майно. Вільне життя. Їм його і захищати... Хоча, водночас -- тримаючи фронт, вони захищають життя і майно всіх, хто є позаду. І депозити теж... І знову є відчуття, що таки є сенс платити війську.
Bobua написав:Бо якби москвини збили, як і планували,
Не видумуйте. Послухайте матеріали судових засідань по МН-17. Вони є в перекладі, якщо що. Або на каналі "МН-17, правда и ложь". Там ясно, з якою метою заїхала СОУ. Ніяких там пасажирських не планувалось збивати.
budivelnik написав:Так і живемо.Скучно
Це тому що ви давно не веселили. Заходьте, якщо що.