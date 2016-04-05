edvardd написав:Hotab забаньте его, как я и будет всем счастье, а то говно разлетается с вентилятора...
Воно не говно, це в рази гірше - це бізмізковий виродок який бажає ще смертей українців від білоруської армії, шкода що модератори сьогодні вихідні - це чмо потрібно викинути звіси назавжди і взагалі з усіх інтернет пабліків України, бо воно ще й паплюжить ЗСУ та воїнів ЗСУ - прорашистська шавка.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 18 чер, 2022 16:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:путин не настолько сильный, чтобы Британия его боялась.
Ещё раз. Британия извлекла уроки из ВМВ. Гитлеровская Германия тоже была не страшной. Одна только армия Франции была сильнее на бумаге. А вон как оно получилось ! Сейчас историческое дежавю. Армия Европы на бумаге сильнее, а готовы ли они воевать ? Или быстренько сдадутся после блицкрига ? Что если бы "киевзатридня" получился ? Сколько в то что бы не получился вложили ресурсов США, Британия, Европа ? Если бы получился, то Европе бы угрожал почти старый СССР, с таким же людским и промышленным потенциалом. Могучий Рим развалила орды варваров, Европу поставила на колени ещё вчера нищая Германия, на каких то бронированных тракторах.
Согласен с маленьким уточнением. Сегодня даже на бумаге Европа не сильнее РФ. О готовности воевать и не говорю.
edvardd написав:Hotab забаньте его, как я и будет всем счастье, а то говно разлетается с вентилятора...
Воно не говно, це в рази гірше - це бізмізковий виродок який бажає ще смертей українців від білоруської армії, шкода що модератори сьогодні вихідні - це чмо потрібно викинути звіси назавжди і взагалі з усіх інтернет пабліків України, ше й паплюжить ЗСУ та воїнів ЗСУ - прорашистська шавка.
Є таке. Причому воно пусте і безмізкове у всіх темах.
Тут то взагалі сформувалась доволі зрозуміла ватна компаха: ігнеус, вкладчик, ромасік, хантер, мух. Є ще пару періодичних підмахувачів.
pesikot написав:Чому ведеться Hotab на Ромасик ? я хз. Може Hotab'у нудно, то він так розважається
Так. У відпустці короткій. А на Синевір на релакс поїду лише на днях. Поки що скучаю.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Камикадзе написав:Много специалистов в авиации появилась. Задача максимум у раши на 24.02 была уничтожить авиацию на аэродромах, а задача минимум после взлета с близлежащих аэродромов, ПВО с крыма доставало до Кульбакино (Николаев). Наблюдал взлет с Кульбакино сразу после первых ударов по аэродрому. Уходили не по стандартной схеме, а правым разворотом после отрыва на предельно малой высоте (респект пилотам). Подняться выше на форсаже в тех условиях или лететь в сторону перешейка навстречку ПВО, это означило сразу погибнуть и потерять машину.
Я конечно не эксперт в современной авиации (последний раз понимал в небо бэкфаер в 1991, тактику авиации изучал на примерах шестидневной и других войн 20 столетия), но считаю что авиаторы Кульбакино в той ситуации сработали правильно - главное сохранили машины, которые сейчас громят врага. Героизм не в том чтобы погибнуть самому, а в том, чтобы погиб твой враг.
Кгм... Тоді питання: чому??? вони уходили під ударами??? Чого чекали? Якщо ... знялися ще ввечері 23-го, ... бригада влетіла в 2 годині ранку. Це тільки достоменно дві бригади. Впевнений, що вони не виключення з загального.
Я здивований, що хтось уходив під обстрілом.
Дело в том, что никто НЕ ЗНАЛ однозначно даже о вторжении, а тем более как, откуда, какими силами и другие детали, необходимые для принятия конкретных решений. Задним умом конечно все умны. Готовились к разным вариантам. Часть авиации и БПЛА вывели заранее, после удара по аэродрому через несколько минут взлетали дежурные борта (судя по времени из готовности №1), за ним из готовности №2.
Справа не у вумності, да ще потім. А в підставах для прийняття рішення по уходу цілої бригади ... Яка до того ж знаходиться західніше столиці.
Я не можу навіть уявити, що підставою для такого рішення можуть бути лише здогадки, побоювання та тощо.
До варіантів від Хотаба можна лише додати, що дійсно не було вже куди їх приймати (тих, кого залишили). А міняти дислокацію за принципом шило на мило не мало сенсу. Тому й залишили. Потім вже по факту ударів входили.
ЛАД написав:Согласен с маленьким уточнением. Сегодня даже на бумаге Европа не сильнее РФ. О готовности воевать и не говорю.
Ну "сильнее" - слишком сложная концепция, я больше имел ввиду технологичнее. Ну и там типо НАТО должно впрягаться, но все этого боятся. Складывается впечатление, что Европа больше боится боевых действий на своей территории, чем российской оккупации. А может это у меня опять историческое дежавю по ВМВ.
alex_dvornichenko написав:И за это Европа нам очень и очень должна, что мы стали врагом кремля, а не союзником.
я не зря вам написал пример с сиротой прочитайте его еще раз. Если мизерные поставки западного оружия остановили русню в степях донбасса, что бы было если бы нато кинуло против рф всё свою мощь? Всё таки это мы должны быть благодарны Европе и США за оружие и кредиты, а не они нам. Они себя могут защитить без нас, а мы без западного оружия нет.
Благодарны мы должны быть. Но насчёт "всей мощи"... Без учёта США у Европы мощи не так уж много. Я, по-моему, недавно приводил данные. Они полагаются больше на авиацию, но на практике не проверена успешность боевых действий авиации против превосходящих наземных сил.
Когда к Николаеву двигались тысячи единиц бронетехники, основные силы ВСУ находились в зоне ООС. Аэродром Кульбакино (расположен на окраине Николаева со стороны Херсона) отбивали силами полиции и нацгвардии (благо было несколько джавелинов). Первый план обороны Николаева силами жителей был в том, чтобы зажечь на перекрестках шины, чтобы танкисты ничего не видели и можно было подойти к танку и закидать их коктейлями молотова. Из шиномонтажек и гаражей натащили старые шины, они и сейчас лежат на всех перекрестах, заготовили тысячи бутылок с зажигательной смесью. Начали сносить бигборды, киоски для изготовления противотанковых ежей, валить тополя для блиндажей. Развели и заминировали мосты, чтобы не было смысла брать Николаев для прохода на Одессу.
Получив отпор в Кульбакино рашисты решили обойти Николаев, взять его в полукольцо и остальными силами двинулись в сторону Южноукраинской АЭС и Кривого рога. В Вознесенске и Баштанке силами ВСУ и местных жителей передовые отряды были остановлены и разбиты, а под Николаевом под руководством генерала Марченко, прибывшего для организации обороны Николаева, нанесли удар по логистическим путям снабжения передовых сил. Как то так, историки потом все объяснят как что было ...
otg написав:В Мариуполе очень много ваты, которые ждали оккупантов. Не только с ОПЗЖ, но и простого народу. Вообще с донецким регионом совсем кошмар. Едут беженцы на Запад и рассказывают какие западенцы плохие и как над ними издевались. Я был в шоке.
На Донеччині мама-сепаратистка здала у полон сина — воїна ЗСУ
Быстрый захват Херсонской области стала возможной благодаря измене предварительно завербованного сотрудника СБУ - помощника начальника областного Управления Службы Игоря Садохина. Об этом рассказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.
"Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины уволил с должности руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители", - заявил Самойленко "Укринформу".