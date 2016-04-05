Додано: Суб 18 чер, 2022 17:07

Мы были не готовы к ТАКОМУ вторжению.



Когда к Николаеву двигались тысячи единиц бронетехники, основные силы ВСУ находились в зоне ООС. Аэродром Кульбакино (расположен на окраине Николаева со стороны Херсона) отбивали силами полиции и нацгвардии (благо было несколько джавелинов). Первый план обороны Николаева силами жителей был в том, чтобы зажечь на перекрестках шины, чтобы танкисты ничего не видели и можно было подойти к танку и закидать их коктейлями молотова. Из шиномонтажек и гаражей натащили старые шины, они и сейчас лежат на всех перекрестах, заготовили тысячи бутылок с зажигательной смесью. Начали сносить бигборды, киоски для изготовления противотанковых ежей, валить тополя для блиндажей. Развели и заминировали мосты, чтобы не было смысла брать Николаев для прохода на Одессу.



Получив отпор в Кульбакино рашисты решили обойти Николаев, взять его в полукольцо и остальными силами двинулись в сторону Южноукраинской АЭС и Кривого рога. В Вознесенске и Баштанке силами ВСУ и местных жителей передовые отряды были остановлены и разбиты, а под Николаевом под руководством генерала Марченко, прибывшего для организации обороны Николаева, нанесли удар по логистическим путям снабжения передовых сил.

Как то так, историки потом все объяснят как что было ...