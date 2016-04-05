ЛАД написав:Согласен с маленьким уточнением. Сегодня даже на бумаге Европа не сильнее РФ. О готовности воевать и не говорю.
Ну "сильнее" - слишком сложная концепция, я больше имел ввиду технологичнее. Ну и там типо НАТО должно впрягаться, но все этого боятся. Складывается впечатление, что Европа боится больше боевых действий на своей территории, чем российской оккупации.
Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки. Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами. Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України.
Як аргумент - Корейська війна. Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм. ЯЗ не застосовували, по Китаю, Штатам і т.д. не били...
А сили залучені ... навіть повні дивізії США... Сотні тисяч китайців... Загиблих, полонених, руйнувань на театрі війни...
Тобто реальніше нікуди договір стосовно обмежень, прапорців. Усім раджу освіжити по тій же Вікі інфо по тій війні.
Якщо об'єктивно, то можливо тільки Німеччина та Франція запобігають поки! цьому. Але ймовірність що довго їм це не вдасться імхо висока. Стримують -- обмеженням допомоги, купівлею енергоносіїв в рашці, загрозою ще більшого відібрання активів раші та конкретних владних її персон.
Але без чіткої межі між Цивілізованим Заходом та Азією, як в Кореї, наврядчи цей конфлікт глобального рівня скінчиться.
detroytred написав: Ми своє халявне віконце впустили в 90-ті, початок 2000-х.
Завдяки промисловим алегархам та пролетаріату з їх виробництв. Продукцію яких купував ексСРСР. Вважаєте, що населення так просто б перенесло закриття заводів, не потрібних ЄС? Нам би ніколи не дали таку компенсацію, яку отримала Польща.
В умовах сьогодення можна вважати, що навіть ті, хто не погоджувався із закриттям виробництв, непотрібних ЄС, вже погоджують без зауважень. Залишилося лише з'ясувати розмір компенсації з боку ЄС та інших донорів, окрім допомоги, яка надається біженцам, і кредитів (грантів) Уряду та НБУ на поточні витрати.
Вже практично немає тих виробництв і того пролетаріату. Нікому сперечатись.
Igneus написав:В умовах сьогодення можна вважати, що навіть ті, хто не погоджувався із закриттям виробництв, непотрібних ЄС, вже погоджують без зауважень. Залишилося лише з'ясувати розмір компенсації з боку ЄС та інших донорів, окрім допомоги, яка надається біженцам, і кредитів (грантів) Уряду та НБУ на поточні витрати.
Ганна Маляр (https://www.facebook.com/ganna.maliar?__cft__[0]=AZUm_poWHGOK1oe2P5lstwTvSzFGIlNu2Ua3R5d3RVKKmSWhgf353yhx9LvojCkeu9hTsw3hNjN4Vpchj0N0j-o_nW0gDo_qIlfzgOW0yfY5paL5-hAvUmc96IqS3CK2tvjI6D-k693dLzTa7FLMseHCv5R6JJhiTFS6jO49W4d5f7hrFL-9aivo-mgE6zW26OTgyl_GLLvXjufrYCC4V4pa&__tn__=-UC%2CP-y-R), заступник Міністра оборони України:
Давайте знову про це поговоримо🙁 шановні журналісти та всі, хто викладає публічно інформацію.
НЕ треба❗️❗️❗️ в умовах війни в сюжетах і текстах називати назву лікувального закладу та населений пункт, де він знаходиться.
Спонукав на допис сьогоднішній ранковий сюжет в Марафоні про одну з обласних лікарень у великому місті - з усіма подробицями, наче для розвідки ворога знімали сюжет.
На фото один і той же шпиталь - до і після оприлюднення інформації про нього.
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 18 чер, 2022 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Відчувається досвідчений стратег. Аби миша не підвела. Кидаємо юніти в атаку, замовляємо більше батраків майнить золото й рубати ліс, апгрейдимо фабрику і замовляємо нові бойові одиниці. Дракони, грифони й орнітоптери, тьху, сушки, ну загалом всіх гуртом відправляєм влупить по кримському мосту. І ферми, ферми не забуваємо. Ромасік разів ж сто таке робив, а тут якість генштаби туплять, відводять авіацію з під удару, замість відправить одразу в замєс
beee написав:ЯО уже применили. Цель может и достигнута. Странно, что никто не заметил. Страны по существу уже и нет
Какой страны? РФ или Украины нет? По моему Украина как птица Феникс. Как бы ее не уничтожали, она встает из пепла, так будет и в этот раз. Что касается РФ то я не верю в конспирологические версии про распад. Смена власти возможна, а с ней и риторика относительно Украины.
Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 37592 свинорыла. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Потери росгвардии с начала военных действий 1788 дохлыми и пропавшими безвести. 37592+9457+1788=48837 норм