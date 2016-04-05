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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1365136613671368
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:16

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Согласен с маленьким уточнением. Сегодня даже на бумаге Европа не сильнее РФ. О готовности воевать и не говорю.

Ну "сильнее" - слишком сложная концепция, я больше имел ввиду технологичнее. Ну и там типо НАТО должно впрягаться, но все этого боятся. Складывается впечатление, что Европа боится больше боевых действий на своей территории, чем российской оккупации.

Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки.
Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами.
Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України.

Як аргумент - Корейська війна.
Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.
ЯЗ не застосовували, по Китаю, Штатам і т.д. не били...

А сили залучені ... навіть повні дивізії США...
Сотні тисяч китайців...
Загиблих, полонених, руйнувань на театрі війни...

Тобто реальніше нікуди договір стосовно обмежень, прапорців.
Усім раджу освіжити по тій же Вікі інфо по тій війні.

Якщо об'єктивно, то можливо тільки Німеччина та Франція запобігають поки! цьому.
Але ймовірність що довго їм це не вдасться імхо висока.
Стримують -- обмеженням допомоги, купівлею енергоносіїв в рашці, загрозою ще більшого відібрання активів раші та конкретних владних її персон.

Але без чіткої межі між Цивілізованим Заходом та Азією, як в Кореї, наврядчи цей конфлікт глобального рівня скінчиться.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:25

  Igneus написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Ми своє халявне віконце впустили в 90-ті, початок 2000-х.

Завдяки промисловим алегархам та пролетаріату з їх виробництв.
Продукцію яких купував ексСРСР.
Вважаєте, що населення так просто б перенесло закриття заводів, не потрібних ЄС? Нам би ніколи не дали таку компенсацію, яку отримала Польща.

В умовах сьогодення можна вважати, що навіть ті, хто не погоджувався із закриттям виробництв, непотрібних ЄС, вже погоджують без зауважень.
Залишилося лише з'ясувати розмір компенсації з боку ЄС та інших донорів, окрім допомоги, яка надається біженцам, і кредитів (грантів) Уряду та НБУ на поточні витрати.

Вже практично немає тих виробництв і того пролетаріату. Нікому сперечатись.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:38

  Igneus написав:В умовах сьогодення можна вважати, що навіть ті, хто не погоджувався із закриттям виробництв, непотрібних ЄС, вже погоджують без зауважень.
Залишилося лише з'ясувати розмір компенсації з боку ЄС та інших донорів, окрім допомоги, яка надається біженцам, і кредитів (грантів) Уряду та НБУ на поточні витрати.


Ми пропонуємо створення унікального міжнародного механізму отримання компенсацій від РФ – заступник міністра юстиції Ірина Мудра.
https://interfax.com.ua/news/interview/840082.html

Що скажете? Який шанс цієї пропозиції стати реальністю? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:45

Ганна Маляр (https://www.facebook.com/ganna.maliar?__cft__[0]=AZUm_poWHGOK1oe2P5lstwTvSzFGIlNu2Ua3R5d3RVKKmSWhgf353yhx9LvojCkeu9hTsw3hNjN4Vpchj0N0j-o_nW0gDo_qIlfzgOW0yfY5paL5-hAvUmc96IqS3CK2tvjI6D-k693dLzTa7FLMseHCv5R6JJhiTFS6jO49W4d5f7hrFL-9aivo-mgE6zW26OTgyl_GLLvXjufrYCC4V4pa&__tn__=-UC%2CP-y-R), заступник Міністра оборони України:

Давайте знову про це поговоримо🙁 шановні журналісти та всі, хто викладає публічно інформацію.

НЕ треба❗️❗️❗️ в умовах війни в сюжетах і текстах називати назву лікувального закладу та населений пункт, де він знаходиться.

Спонукав на допис сьогоднішній ранковий сюжет в Марафоні про одну з обласних лікарень у великому місті - з усіма подробицями, наче для розвідки ворога знімали сюжет.

На фото один і той же шпиталь - до і після оприлюднення інформації про нього.
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 18 чер, 2022 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:51

  Faceless написав:Відчувається досвідчений стратег. Аби миша не підвела. Кидаємо юніти в атаку, замовляємо більше батраків майнить золото й рубати ліс, апгрейдимо фабрику і замовляємо нові бойові одиниці. Дракони, грифони й орнітоптери, тьху, сушки, ну загалом всіх гуртом відправляєм влупить по кримському мосту.
І ферми, ферми не забуваємо.
Ромасік разів ж сто таке робив, а тут якість генштаби туплять, відводять авіацію з під удару, замість відправить одразу в замєс


лучший пост недели :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:53

  beee написав:ЯО уже применили.
Цель может и достигнута. Странно, что никто не заметил. Страны по существу уже и нет

А можно подробнее?
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:02

  beee написав:ЯО уже применили.
Цель может и достигнута. Странно, что никто не заметил. Страны по существу уже и нет
Какой страны? РФ или Украины нет? По моему Украина как птица Феникс. Как бы ее не уничтожали, она встает из пепла, так будет и в этот раз. Что касается РФ то я не верю в конспирологические версии про распад. Смена власти возможна, а с ней и риторика относительно Украины.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:13

Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 37592 свинорыла. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 1788 дохлыми и пропавшими безвести.
37592+9457+1788=48837 норм
edvardd
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