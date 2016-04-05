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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1366136713681369
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:24

  edvardd написав:Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 37592 свинорыла. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 1788 дохлыми и пропавшими безвести.
37592+9457+1788=48837 норм


а втрати ДНР/ЛНР взагалі хтось рахує ?(окрім жінок/матерів цих вояк)
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:28

Состояние "ядерного щита" россии
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:49

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Так і живемо.Скучно

Це тому що ви давно не веселили. :lol:
Заходьте, якщо що. :wink:
Вам подобається роль клоуна - то практикуйтесь
А я якось більш по реальним речам...
ПС
Хоча якщо бойовий офіцер змушений підробляти ще й клоуном...
То шкода мені його прожитих років.

ППС
Я швидше повірю що клоун надів маску бойового офіцера.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А я якось більш по реальним речам


Невже дістали посвідчення прапорщика запасу і зайнялись реальною справою?)

  budivelnik написав:Хоча якщо бойовий офіцер змушений підробляти ще й клоуном..

У вашому запаленому світосприйнятті я ким тільки не був: і таємним модератором цього форуму, і платним розкрутником тем...
Коли з'явиться Холява, проконсультуйтесь будь ласка. Це безкоштовно, не як систематичний ПЛР тест. ;)

Доречі, як вам зараз почувається в ватному таборі вкладчика, юрыста, флаймана, ромасіка? Ви побачили з якою публікою ви законтачились?) А я попереджав.. Воно ж їх відразу було видно, а ви..
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 19:19

  Hotab написав:Коли з'явиться Холява, проконсультуйтесь будь ласка.
Класика
Не кажіть що я маю робити і я промовчу куди вам йти
1 Реальні речі - це бізнес...завдяки якому ви воюєте..
Бо патронами і паливом вас забезпечить захід...
Але хто забезпечить вашу дочку робочим місцем?
Вашу маму - пенсією?
Вашу дружину - місцем де продають хліб?
Хоча якщо ви хочете бачити
Себе -клоуном
дочку на панелі
жінку голодною
це ваш вибір
2 Ви нік...а нік одночасно може бути ( і в реалі є)
клоуном на цих сторінках - це я бачу і в це я вірю
модератором на підтанцовці - це я підозрюю
льотчиком - а от в це в світлі двох пунктів ивще - віриться важко.
3 Крім податків, вже після 24-02-2022 - затягнув в Україну два електромобілі..ще один пливе буде за 2 місяці, і один замовлений в Німеччині під виготовлення...повинен прийти на початку наступного року....
Це дасть 12 робочих місць тим хто на той час переможе.

Тому
Мені до Холяви
Чи Вам не позорити мундир?

ПС
Я в своєму таборі
І коли клоуни розганяють страшилки про ковід..який зникає безповоротне і причиною не вакцинація а кулі на головою( щось нове в медицині, треба запатентувати ..вплив зброї на швидкість поширення смертельних хвороб які зявились нізвідки і пропали в нікуди) - то чим ці клоуни хвастаються?
Тим що помилились і тільки справжня проблема дозволила їм перевзутись в стрибку?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 19:28

  Hotab написав:
  budivelnik написав:А я якось більш по реальним речам


Доречі, як вам зараз почувається в ватному таборі вкладчика, юрыста, флаймана, ромасіка? Ви побачили з якою публікою ви законтачились?) А я попереджав.. Воно ж їх відразу було видно, а ви..


Хотаб, навіщо так казати? Немає ніяких таборів. Є погляди, які в одній темі співпадають, а в іншій – ні. Так, війна показала, хто є ху, але ще є нюанси.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 19:31

💪В результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии
(в/ч 89425, воронеж) Западного военного округа.
По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек), в том числе:
военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии;
дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, воронеж) ГРУ ГШ.
Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения зданий
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 19:44

Выступление Путина на Петербуржском форуме у меня оставляет тягостное впечатление. Здесь даже не вопрос персонального отношения. Путин в очередной раз продемонстрировал, что он живет прошлым и в прошлом. Он постоянно сбивается на рассказы про то, как его обманул Обама, как произошло что-то десять или сколько там лет назад. Он все время возвращается куда-то назад.

Так ведут себя, наверное, на смертном одре, когда впереди пустота, и остается только то, что было сзади. Понятия не имею, что там у Путина со здоровьем, но в социальном плане это человек, который сам вычеркнул для себя будущее и живет где-то в прошлом. Пестуя внутри себя какие-то обиды, ненавидя тех, кто сделал ему когда-то давным-давно что-то нехорошее. Мелочные люди всегда зациклены на таких фантомах и призраках, их душит злоба и ненависть, так что здесь ничего нового.

Проблема в том, что одно дело — когда такой злобный и мелочный человек травит жизнь соседям, другое — когда он находится во главе страны.

И еще один момент. Может ли руководитель, который весь в прошлом, строить будущее? Конечно, нет. Он будет строить только прошлое, причем в той отвратительной версии, которую рисует ему его злобное мелочное сознание.
что интересно канал вражеский, вангую мало кто на РФ "любит" пуйло.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Так, війна показала, хто є ху, але ще є нюанси.

Там і до війни було видно цих Ху))
  edvardd написав:💪В результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии
(в/ч 89425, воронеж) Западного военного округа.
По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек), в том числе:
военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии;
дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, воронеж) ГРУ ГШ.
Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения зданий

Якщо це від "генерала свр" , то ... Ну ви самі розумієте))
Hotab
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