Додано: Суб 18 чер, 2022 19:19

Hotab написав: Коли з'явиться Холява, проконсультуйтесь будь ласка. Коли з'явиться Холява, проконсультуйтесь будь ласка.

КласикаНе кажіть що я маю робити і я промовчу куди вам йти1 Реальні речі - це бізнес...завдяки якому ви воюєте..Бо патронами і паливом вас забезпечить захід...Але хто забезпечить вашу дочку робочим місцем?Вашу маму - пенсією?Вашу дружину - місцем де продають хліб?Хоча якщо ви хочете бачитиСебе -клоуномдочку на панеліжінку голодноюце ваш вибір2 Ви нік...а нік одночасно може бути ( і в реалі є)клоуном на цих сторінках - це я бачу і в це я вірюмодератором на підтанцовці - це я підозрююльотчиком - а от в це в світлі двох пунктів ивще - віриться важко.3 Крім податків, вже після 24-02-2022 - затягнув в Україну два електромобілі..ще один пливе буде за 2 місяці, і один замовлений в Німеччині під виготовлення...повинен прийти на початку наступного року....Це дасть 12 робочих місць тим хто на той час переможе.ТомуМені до ХолявиЧи Вам не позорити мундир?ПСЯ в своєму таборіІ коли клоуни розганяють страшилки про ковід..який зникає безповоротне і причиною не вакцинація а кулі на головою( щось нове в медицині, треба запатентувати ..вплив зброї на швидкість поширення смертельних хвороб які зявились нізвідки і пропали в нікуди) - то чим ці клоуни хвастаються?Тим що помилились і тільки справжня проблема дозволила їм перевзутись в стрибку?