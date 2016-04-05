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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 чер, 2022 18:24
edvardd написав:
Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 37592 свинорыла. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 1788 дохлыми и пропавшими безвести.
37592+9457+1788=48837 норм
а втрати ДНР/ЛНР взагалі хтось рахує ?(окрім жінок/матерів цих вояк)
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Додано: Суб 18 чер, 2022 18:28
Состояние "ядерного щита" россии
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Додано: Суб 18 чер, 2022 18:49
Hotab написав: budivelnik написав:
Так і живемо.Скучно
Це тому що ви давно не веселили.
Заходьте, якщо що.
Вам подобається роль клоуна - то практикуйтесь
А я якось більш по реальним речам...
ПС
Хоча якщо бойовий офіцер змушений підробляти ще й клоуном...
То шкода мені його прожитих років.
ППС
Я швидше повірю що клоун надів маску бойового офіцера.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 18:55
budivelnik написав:
А я якось більш по реальним речам
Невже дістали посвідчення прапорщика запасу і зайнялись реальною справою?)
budivelnik написав:
Хоча якщо бойовий офіцер змушений підробляти ще й клоуном..
У вашому запаленому світосприйнятті я ким тільки не був: і таємним модератором цього форуму, і платним розкрутником тем...
Коли з'явиться Холява, проконсультуйтесь будь ласка. Це безкоштовно, не як систематичний ПЛР тест.
Доречі, як вам зараз почувається в ватному таборі вкладчика, юрыста, флаймана, ромасіка? Ви побачили з якою публікою ви законтачились?) А я попереджав.. Воно ж їх відразу було видно, а ви..
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Додано: Суб 18 чер, 2022 19:19
Hotab написав:
Коли з'явиться Холява, проконсультуйтесь будь ласка.
Класика
Не кажіть що я маю робити і я промовчу куди вам йти
1 Реальні речі - це бізнес...завдяки якому ви воюєте..
Бо патронами і паливом вас забезпечить захід...
Але хто забезпечить вашу дочку робочим місцем?
Вашу маму - пенсією?
Вашу дружину - місцем де продають хліб?
Хоча якщо ви хочете бачити
Себе -клоуном
дочку на панелі
жінку голодною
це ваш вибір
2 Ви нік...а нік одночасно може бути ( і в реалі є)
клоуном на цих сторінках - це я бачу і в це я вірю
модератором на підтанцовці - це я підозрюю
льотчиком - а от в це в світлі двох пунктів ивще - віриться важко.
3 Крім податків, вже після 24-02-2022 - затягнув в Україну два електромобілі..ще один пливе буде за 2 місяці, і один замовлений в Німеччині під виготовлення...повинен прийти на початку наступного року....
Це дасть 12 робочих місць тим хто на той час переможе.
Тому
Мені до Холяви
Чи Вам не позорити мундир?
ПС
Я в своєму таборі
І коли клоуни розганяють страшилки про ковід..який зникає безповоротне і причиною не вакцинація а кулі на головою( щось нове в медицині, треба запатентувати ..вплив зброї на швидкість поширення смертельних хвороб які зявились нізвідки і пропали в нікуди) - то чим ці клоуни хвастаються?
Тим що помилились і тільки справжня проблема дозволила їм перевзутись в стрибку?
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Додано: Суб 18 чер, 2022 19:28
Hotab написав: budivelnik написав:
А я якось більш по реальним речам
Доречі, як вам зараз почувається в ватному таборі вкладчика, юрыста, флаймана, ромасіка? Ви побачили з якою публікою ви законтачились?) А я попереджав.. Воно ж їх відразу було видно, а ви..
Хотаб, навіщо так казати? Немає ніяких таборів. Є погляди, які в одній темі співпадають, а в іншій – ні. Так, війна показала, хто є ху, але ще є нюанси.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 19:31
💪В результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии
(в/ч 89425, воронеж) Западного военного округа.
По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек), в том числе:
военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии;
дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, воронеж) ГРУ ГШ.
Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения зданий
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edvardd
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Додано: Суб 18 чер, 2022 19:44
Выступление Путина на Петербуржском форуме у меня оставляет тягостное впечатление. Здесь даже не вопрос персонального отношения. Путин в очередной раз продемонстрировал, что он живет прошлым и в прошлом. Он постоянно сбивается на рассказы про то, как его обманул Обама, как произошло что-то десять или сколько там лет назад. Он все время возвращается куда-то назад.
Так ведут себя, наверное, на смертном одре, когда впереди пустота, и остается только то, что было сзади. Понятия не имею, что там у Путина со здоровьем, но в социальном плане это человек, который сам вычеркнул для себя будущее и живет где-то в прошлом. Пестуя внутри себя какие-то обиды, ненавидя тех, кто сделал ему когда-то давным-давно что-то нехорошее. Мелочные люди всегда зациклены на таких фантомах и призраках, их душит злоба и ненависть, так что здесь ничего нового.
Проблема в том, что одно дело — когда такой злобный и мелочный человек травит жизнь соседям, другое — когда он находится во главе страны.
И еще один момент. Может ли руководитель, который весь в прошлом, строить будущее? Конечно, нет. Он будет строить только прошлое, причем в той отвратительной версии, которую рисует ему его злобное мелочное сознание.
что интересно канал вражеский, вангую мало кто на РФ "любит" пуйло. Возможно низкий рейтинг одна из причин войны, показать что "батя хоть и при смерти но ещё многое может".
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 18 чер, 2022 19:49, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 19:45
fler написав:
Так, війна показала, хто є ху, але ще є нюанси.
Там і до війни було видно цих Ху))
edvardd написав:
💪В результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии
(в/ч 89425, воронеж) Западного военного округа.
По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек), в том числе:
военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии;
дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, воронеж) ГРУ ГШ.
Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения зданий
Якщо це від "генерала свр" , то ... Ну ви самі розумієте))
budivelnik написав:
ковід..який зникає безповоротне і причиною не вакцинація а кулі на головою( щось нове в медицині, треба запатентувати ..вплив зброї на швидкість поширення смертельних хвороб які зявились нізвідки і пропали в нікуди)
Є можливість запатентувати ще одне: з появою дефіциту палива людей перестає турбувати його якість, недолив та ціна.
Цікаво, це просто різко підвищилась якість бензину, чи якась інша причина, чому люди не питають сертифікати якості на бензин і навіть не цікавляться походженням??
Я усвідомлюю, що будівельнику не стане розуму, зрозуміти до чого це.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 18 чер, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:08
ЛАД написав: Igneus написав: Starikan написав:
Завдяки промисловим алегархам та пролетаріату з їх виробництв.
Продукцію яких купував ексСРСР.
Вважаєте, що населення так просто б перенесло закриття заводів, не потрібних ЄС? Нам би ніколи не дали таку компенсацію, яку отримала Польща.
В умовах сьогодення можна вважати, що навіть ті, хто не погоджувався із закриттям виробництв, непотрібних ЄС, вже погоджують без зауважень.
Залишилося лише з'ясувати розмір компенсації з боку ЄС та інших донорів, окрім допомоги, яка надається біженцам, і кредитів (грантів) Уряду та НБУ на поточні витрати.
Вже практично немає тих виробництв і того пролетаріату. Нікому сперечатись.
Добивает Враг.
Прямой наводкой.
А для особо неполноценных приведу классика:
В 1939 году, когда Америка смогла, наконец, преодолеть Великую депрессию, наша армия занимала 19-е место в мире, уступая Португалии и лишь немного опережая Болгарию. Она могла собрать всего 174 000 солдат, составляющими около трех с половиной дивизий. Шесть лет спустя армия США мобилизовала более 8 миллионов человек – около 92 дивизий. Это беспрецедентное расширение произошло под руководством начальника штаба армии генерала Джорджа К. Маршалла. 1 сентября 1945 года в докладе, представленном военному министру, Маршалл предупредил, что в наступающем мире “богатая нация, которая сложит оружие, как мы делали после каждой войны в нашей истории, обречена на катастрофу”.
Используя совершенных идиотов в своих целях, что восторженно приветствовали уничтожение ВПК Украины с 1991 года - за что боролись на то и напоролись.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 18 чер, 2022 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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