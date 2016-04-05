budivelnik написав:А я якось більш по реальним речам
Невже дістали посвідчення прапорщика запасу і зайнялись реальною справою?)
budivelnik написав:Хоча якщо бойовий офіцер змушений підробляти ще й клоуном..
У вашому запаленому світосприйнятті я ким тільки не був: і таємним модератором цього форуму, і платним розкрутником тем... Коли з'явиться Холява, проконсультуйтесь будь ласка. Це безкоштовно, не як систематичний ПЛР тест.
Доречі, як вам зараз почувається в ватному таборі вкладчика, юрыста, флаймана, ромасіка? Ви побачили з якою публікою ви законтачились?) А я попереджав.. Воно ж їх відразу було видно, а ви..
Не, Буд не такой. Он случайно. Природная умственная ограниченность перемноженная на морализаторство и ослиное упрямство приносят просто удивительные плоды.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 18 чер, 2022 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Камикадзе написав:Дело в том, что никто НЕ ЗНАЛ однозначно даже о вторжении, а тем более как, откуда, какими силами и другие детали, необходимые для принятия конкретных решений. Задним умом конечно все умны.
вроде как вчера Руслан Левиев похвалился, что те прогнозы со стрелочками, которые они рисовали в феврале сбылись с точностью 100%. Поэтому о нападении не знал только Камикадзе и Хотаб. Бубочка то ли не знал, то ли макеты порасставлял.
Камикадзе написав:Готовились к разным вариантам. Часть авиации и БПЛА вывели заранее, после удара по аэродрому через несколько минут взлетали дежурные борта (судя по времени из готовности №1), за ним из готовности №2.