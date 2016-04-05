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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1368136913701371>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:10

  Hotab написав:
  budivelnik написав:А я якось більш по реальним речам


Невже дістали посвідчення прапорщика запасу і зайнялись реальною справою?)

  budivelnik написав:Хоча якщо бойовий офіцер змушений підробляти ще й клоуном..

У вашому запаленому світосприйнятті я ким тільки не був: і таємним модератором цього форуму, і платним розкрутником тем...
Коли з'явиться Холява, проконсультуйтесь будь ласка. Це безкоштовно, не як систематичний ПЛР тест. ;)

Доречі, як вам зараз почувається в ватному таборі вкладчика, юрыста, флаймана, ромасіка? Ви побачили з якою публікою ви законтачились?) А я попереджав.. Воно ж їх відразу було видно, а ви..

Не, Буд не такой. Он случайно.
Природная умственная ограниченность перемноженная на морализаторство и ослиное упрямство приносят просто удивительные плоды.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 18 чер, 2022 20:11, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Объявлена официальная такса:
https://t.me/pgo_gov_ua/4515
12 тисяч доларів за організацію перетину кордону військовозобов’язаним – викрито жінку на Закарпатті
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:12

  Hotab написав:На Жулянах нема банкоматів.

держи: https://tinyurl.com/2p8n2dky
и больше страну без найгарнишой не покидай
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто из Новомосковска?
https://24tv.ua/ru/postradavshie-i-mass ... u_n2036901
Вечером 18 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Новомосковскому району на Днепропетровщине. По предварительным данным, попали в нефтебазу, там сильный пожар. Есть пострадавшие и масштабные разрушения.
https://24tv.ua/ru/postradavshie-i-mass ... u_n2036901
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:15

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а 26 в 8 утра уже был парад победы?

Який ти парад побєди святкував?? Ти десь за компом грав в ці дні? Щоб відволіктись від жахів?) Що за гра?

котик, ты опять все проспал? https://www.unian.net/war/rossmi-zarane ... 21493.html
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:16

  Ромасик написав:
  Hotab написав:На Жулянах нема банкоматів.

держи: https://tinyurl.com/2p8n2dky
и больше страну без найгарнишой не покидай

Яке відношення пасажирський термінал має до стоянок чергових сил аеродрому?? Чи ти з тих убогих, для яких аеродром закінчується дьютіком?

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:а 26 в 8 утра уже был парад победы?

Який ти парад побєди святкував?? Ти десь за компом грав в ці дні? Щоб відволіктись від жахів?) Що за гра?

котик, ты опять все проспал? https://www.unian.net/war/rossmi-zarane ... 21493.html

Солодкий, так ти з рашаЗМІ святкував?? Між доповідями, про українські блокпости в Києві?)

  antey1969 написав:ослиное упрямство приносят просто удивительные плоды.

2 електромобілі. Щоправда чому це записано в користь для держави, а не йому особисто... ))))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:23

  ЛАД написав:Какой "договорнячок" мог быть в Киеве?

В каком Киеве?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:31

  Камикадзе написав:Дело в том, что никто НЕ ЗНАЛ однозначно даже о вторжении, а тем более как, откуда, какими силами и другие детали, необходимые для принятия конкретных решений. Задним умом конечно все умны.

вроде как вчера Руслан Левиев похвалился, что те прогнозы со стрелочками, которые они рисовали в феврале сбылись с точностью 100%. Поэтому о нападении не знал только Камикадзе и Хотаб. Бубочка то ли не знал, то ли макеты порасставлял.
  Камикадзе написав:Готовились к разным вариантам. Часть авиации и БПЛА вывели заранее, после удара по аэродрому через несколько минут взлетали дежурные борта (судя по времени из готовности №1), за ним из готовности №2.

а почему не до удара?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:32

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Какой "договорнячок" мог быть в Киеве?

В каком Киеве?

В том, который ты на диване оборонял весь март)). Смельчак, не оставивший Киев)).

  Ромасик написав:а почему не до удара?

Где-то ещё в 2021 году, когда впервые сказали о возможной широкомасштабной войне :lol:

  Ромасик написав:вроде как вчера Руслан Левиев похвалился, что те прогнозы со стрелочками, которые они рисовали в феврале сбылись с точностью 100%.

А шо казав тобі "майор"? Які стрілочки він малював тобі? Парад через 2 дні?
Кому довіряти потрібно було більше, Левієву чи твоєму "майору"? Більше ніхто не малював стрілочки?? :lol:
Hotab
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