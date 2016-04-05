Польща може підтягнутися: *Характеризуя ситуацию с воздушной безопасностью в Украине, Козей предположил возможность противоракетной защиты западных областей, учитывая близость ракетных ударов к польской границе.
"Мы имеем аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать наш границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы можем ввести противоракетный защита над Западной Украиной", – сказал экс-руководитель БНБО Польши. https://www.unian.net/world/voyna-polsh ... 70349.html
Все ж таки крок за кроком по спіралі може буде заміс Захід-Азія.
edvardd написав:Hotab забаньте его, как я и будет всем счастье, а то говно разлетается с вентилятора...
Воно не говно, це в рази гірше - це бізмізковий виродок який бажає ще смертей українців від білоруської армії, шкода що модератори сьогодні вихідні - це чмо потрібно викинути звіси назавжди і взагалі з усіх інтернет пабліків України, бо воно ще й паплюжить ЗСУ та воїнів ЗСУ - прорашистська шавка.
вот пока такие дикари безмозглые вылазят со схронов и делят украинцев на правильных и неправильных, то и будет в Украине война. Там сегодня Марик вспоминали - в нем хорошо, если хоть треть населения поддерживает ЗСУ. А о днрах и страшно говорить. Хотя посвоему тоже с промытыми мозгами. Так что вам еще убивать друг дружку долго и нудно. А я пока понаблюдаю, как трупы врагов проплывают мимо меня... И в ЕС вы вроде как хотите вступать. Там почитайте на досуге о толерантности. Вам Игениус приносит почитать, а вы не хотите. Думаете и так заберут.
fler написав:Успіх має вже з’явитися. Переживаю. Начиталася вчора ворожого телеграму, де вони пишуть про гарні для себе новини з Мико-Херсонського напрямку з натяками на свій наступ. Тепер не знаю шо з цим робити
Быстрый захват Херсонской области стала возможной благодаря измене предварительно завербованного сотрудника СБУ - помощника начальника областного Управления Службы Игоря Садохина. Об этом рассказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.
detroytred написав:Все ж таки крок за кроком по спіралі може буде заміс Захід-Азія.
Не может, это война результат фобий пуйла и больше кроме него она никому не нужна и не интересна, даже картофельному луке. Токаев на форуме ему в лицо объяснил, почему не нужно нарушать чужие суверенитеты.
Большой демарш Токаева Просто шоком для всего российского политикума, сидящего в зале ПМЭФ, стали прямые слова Токаева в лицо Путину, что Казахстан не может признать квазигосударственные образования, созданные РФ в Донецке и Луганске. Это означает крах всей российской риторики о "СВО" по "защите" Донбасса. Если даже партнёры по СНГ такое указывают путинской клике, то это полный абзац.
Путин от волнения даже имя визави не смог произнести. Токаев транслирует и китайскую позицию, которая рассматривает создание РФ квазиреспублик как меру по подрыву китайской территориальной целостности. Россию с такими хищническими повадками даже на востоке не ждут.
Довершил унижение россиян красноречивый отказ Токаева принять от них орден Александра Невского. Награда должна была стать символом оказания казахами содействия в социально-экономическом развитии РФ.
в отместку пуйло "забыл" как зовут Токаева
На заседании ОДКБ Путин назвал Касым-Жомарт Токаева "Кемелом Жомартовичем"
тогда как Токаева зовут Касым-Жомарт, а отчество у него как раз Кемелович.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 21:21, всього редагувалось 4 разів.