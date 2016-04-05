Додано: Суб 18 чер, 2022 20:51

Василь-Рівне написав: edvardd написав: Hotab забаньте его, как я и будет всем счастье, а то говно разлетается с вентилятора... Hotab забаньте его, как я и будет всем счастье, а то говно разлетается с вентилятора...

Воно не говно, це в рази гірше - це бізмізковий виродок який бажає ще смертей українців від білоруської армії, шкода що модератори сьогодні вихідні - це чмо потрібно викинути звіси назавжди і взагалі з усіх інтернет пабліків України, бо воно ще й паплюжить ЗСУ та воїнів ЗСУ - прорашистська шавка. Воно не говно, це в рази гірше - це бізмізковий виродок який бажає ще смертей українців від білоруської армії, шкода що модератори сьогодні вихідні - це чмо потрібно викинути звіси назавжди і взагалі з усіх інтернет пабліків України, бо воно ще й паплюжить ЗСУ та воїнів ЗСУ - прорашистська шавка.

вот пока такие дикари безмозглые вылазят со схронов и делят украинцев на правильных и неправильных, то и будет в Украине война.Там сегодня Марик вспоминали - в нем хорошо, если хоть треть населения поддерживает ЗСУ. А о днрах и страшно говорить. Хотя посвоему тоже с промытыми мозгами.Так что вам еще убивать друг дружку долго и нудно. А я пока понаблюдаю, как трупы врагов проплывают мимо меня...И в ЕС вы вроде как хотите вступать. Там почитайте на досуге о толерантности. Вам Игениус приносит почитать, а вы не хотите. Думаете и так заберут.