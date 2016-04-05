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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13691370137113721373>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:48

Польща може підтягнутися:
*Характеризуя ситуацию с воздушной безопасностью в Украине, Козей предположил возможность противоракетной защиты западных областей, учитывая близость ракетных ударов к польской границе.

"Мы имеем аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать наш границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы можем ввести противоракетный защита над Западной Украиной", – сказал экс-руководитель БНБО Польши.
https://www.unian.net/world/voyna-polsh ... 70349.html

Все ж таки крок за кроком по спіралі може буде заміс Захід-Азія.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:51

  Василь-Рівне написав:
  edvardd написав:Hotab забаньте его, как я и будет всем счастье, а то говно разлетается с вентилятора...

Воно не говно, це в рази гірше - це бізмізковий виродок який бажає ще смертей українців від білоруської армії, шкода що модератори сьогодні вихідні - це чмо потрібно викинути звіси назавжди і взагалі з усіх інтернет пабліків України, бо воно ще й паплюжить ЗСУ та воїнів ЗСУ - прорашистська шавка.

вот пока такие дикари безмозглые вылазят со схронов и делят украинцев на правильных и неправильных, то и будет в Украине война.
Там сегодня Марик вспоминали - в нем хорошо, если хоть треть населения поддерживает ЗСУ. А о днрах и страшно говорить. Хотя посвоему тоже с промытыми мозгами.
Так что вам еще убивать друг дружку долго и нудно. А я пока понаблюдаю, как трупы врагов проплывают мимо меня...
И в ЕС вы вроде как хотите вступать. Там почитайте на досуге о толерантности. Вам Игениус приносит почитать, а вы не хотите. Думаете и так заберут.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:51

Успіх має вже з’явитися. Переживаю. Начиталася вчора ворожого телеграму, де вони пишуть про гарні для себе новини з Мико-Херсонського напрямку з натяками на свій наступ. Тепер не знаю шо з цим робити :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:55

  fler написав:Успіх має вже з’явитися. Переживаю. Начиталася вчора ворожого телеграму, де вони пишуть про гарні для себе новини з Мико-Херсонського напрямку з натяками на свій наступ. Тепер не знаю шо з цим робити :roll:

І янюри давно не чути.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:55

  vitaliian написав:
Быстрый захват Херсонской области стала возможной благодаря измене предварительно завербованного сотрудника СБУ - помощника начальника областного Управления Службы Игоря Садохина. Об этом рассказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.


тут это... есть и ягодки:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:58

  Hotab написав: ̶і̶ ̶т̶а̶є̶м̶н̶и̶м̶ ̶ ̶м̶о̶д̶е̶р̶а̶т̶о̶р̶о̶м̶ ̶ц̶ь̶о̶г̶о̶ ̶ф̶о̶р̶у̶м̶у̶,̶

подружкою модератора
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:59

  fler написав:Немає ніяких таборів.

Ох, флер... Ваши слова до богу в уши.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:03

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а почему не до удара?

Где-то ещё в 2021 году, когда впервые сказали о возможной широкомасштабной войне :lol:

где-то когда Штефанчук вівозил свою семью, а Хотаб бегал по банкоматах.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:03

  detroytred написав:Все ж таки крок за кроком по спіралі може буде заміс Захід-Азія.

Не может, это война результат фобий пуйла и больше кроме него она никому не нужна и не интересна, даже картофельному луке. Токаев на форуме ему в лицо объяснил, почему не нужно нарушать чужие суверенитеты.

​​Большой демарш Токаева
Просто шоком для всего российского политикума, сидящего в зале ПМЭФ, стали прямые слова Токаева в лицо Путину, что Казахстан не может признать квазигосударственные образования, созданные РФ в Донецке и Луганске. Это означает крах всей российской риторики о "СВО" по "защите" Донбасса. Если даже партнёры по СНГ такое указывают путинской клике, то это полный абзац.

Путин от волнения даже имя визави не смог произнести. Токаев транслирует и китайскую позицию, которая рассматривает создание РФ квазиреспублик как меру по подрыву китайской территориальной целостности. Россию с такими хищническими повадками даже на востоке не ждут.

Довершил унижение россиян красноречивый отказ Токаева принять от них орден Александра Невского. Награда должна была стать символом оказания казахами содействия в социально-экономическом развитии РФ.
в отместку пуйло "забыл" как зовут Токаева

На заседании ОДКБ Путин назвал Касым-Жомарт Токаева "Кемелом Жомартовичем"
тогда как Токаева зовут Касым-Жомарт, а отчество у него как раз Кемелович.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 21:21, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:15

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Так что вам еще убивать друг дружку долго и нудно
вообще то они не друг дружку, а вас хотят... деватофицировать.

ага, при чем что одни, что другие
Ромасик
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  #<1 ... 13691370137113721373>
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