RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1370137113721373>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:45

  Ромасик написав:вот пока такие дикари безмозглые вылазят со схронов и делят украинцев на правильных и неправильных, то и будет в Украине война.


Далі йде видалений модератором пост, де недоумкувате казало про необхідність вторгнення бульбашів, щоб західна Україна відчула війну.

Логічно.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7798
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Польща може підтягнутися

Думаю максимум на своїй території вздовж свого кордону поставлять щось (американське), щоб закрити по Львів включно. Включаючи Яворів.
Причому у мене сумніви, що оте воно буде ефективно крити від КР.
Але це може бути цікаво, коли НАТО почне бити рашиські ракети над Україною.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7798
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:51

  vitaliian написав:что интересно канал вражеский, вангую мало кто на РФ "любит" пуйло. Возможно низкий рейтинг одна из причин войны, показать что "батя хоть и при смерти но ещё многое может".
Я вот удивляюсь Вашим выводам. Вы по моему вообще не представляете ситуацию в раше. Писал человек из стана Навльного или что то подобное. Не выдавайте желаемое за действительность. Даже не знаю зачем я это пишу. Сейчас набегут товарищи и опять начнут обвинять в зраде. :)
otg
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:51

  Hotab написав:щоб західна Україна відчула війну.

не західна Україна. А захід України. Діли Україну правильно! :!:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4852
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:55

  Ромасик написав:
  Hotab написав:щоб західна Україна відчула війну.

не західна Україна. А захід України. Діли Україну правильно! :!:

Головне, що імбецили бажають війни тій частині України, де її нема, а не як вони її ділять.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7798
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:57

Hotab
меня там поправили, они стоят над Черниговской областью, т.е. в т.ч. Киев.
Так что увы и ах. Будут пить пиво дальше.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4852
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:02

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Все ж таки крок за кроком по спіралі може буде заміс Захід-Азія.

Не может, это война результат фобий пуйла и больше кроме него она никому не нужна и не интересна, даже картофельному луке. Токаев на форуме ему в лицо объяснил, почему не нужно нарушать чужие суверенитеты.

​​Большой демарш Токаева
Просто шоком для всего российского политикума, сидящего в зале ПМЭФ, стали прямые слова Токаева в лицо Путину, что Казахстан не может признать квазигосударственные образования, созданные РФ в Донецке и Луганске. Это означает крах всей российской риторики о "СВО" по "защите" Донбасса. Если даже партнёры по СНГ такое указывают путинской клике, то это полный абзац.

Путин от волнения даже имя визави не смог произнести. Токаев транслирует и китайскую позицию, которая рассматривает создание РФ квазиреспублик как меру по подрыву китайской территориальной целостности. Россию с такими хищническими повадками даже на востоке не ждут.

Довершил унижение россиян красноречивый отказ Токаева принять от них орден Александра Невского. Награда должна была стать символом оказания казахами содействия в социально-экономическом развитии РФ.
в отместку пуйло "забыл" как зовут Токаева

На заседании ОДКБ Путин назвал Касым-Жомарт Токаева "Кемелом Жомартовичем"
тогда как Токаева зовут Касым-Жомарт, а отчество у него как раз Кемелович.

Так того, що війна потрібна нехай тільки пуйлу достатньо. Щоб вона була та наростала.
На жаль Захід не зміг стримати його від починання війни.
Не зміг запобігти агресії не десь грець де, а в Європі. В 21 столітті.
Це дуже серйозно. Тобто глобальний об'єктивний процес, а не забаганка однієї людини чи навіть країни.
А те, що пуйло не може це все красиво оформити, є природним. Бо сторона в нього негативна. Темряви.

Колега Мортимер ще років десять тому прогнозував Темні століття. А я, м'яко кажучи, не був згоден з ним.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25176
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:03

  detroytred написав:Колега Мортимер ще років десять тому прогнозував Темні століття. А я, м'яко кажучи, не був згоден з ним.

А когда они были светлыми ? 19-20 века все в кровищи. Тут хоть бы в отдельно взятой стране лет 50 были не тёмными.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Суб 18 чер, 2022 22:05, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 681
З нами з: 10.10.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На жаль Захід не зміг стримати його від починання війни

Тому що гопнік брав "на слабо" , а погоджуватись на вимоги гопніка - себе не поважають.
Тим більше всі добре знають, що дай гопніку слабинку, він буде вимагати ще більше.

  Ромасик написав:Hotab
меня там поправили

Тебе тільки трепанація поправить.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7798
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На жаль Захід не зміг стримати його від починання війни.
Не зміг запобігти агресії не десь грець де, а в Європі. В 21 столітті.

Тобто коли в Сирії зносили Алеппо, це гаразд, а коли Маріуполь, ох-ох?
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8957
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2024 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1370137113721373>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96603
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454969
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3092
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3337)
18.06.2022 23:41
ПриватБанк (942)
18.06.2022 23:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.