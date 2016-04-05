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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:45
Ромасик написав:
вот пока такие дикари безмозглые вылазят со схронов и делят украинцев
на правильных и неправильных, то и будет в Украине война.
Далі йде видалений модератором пост, де недоумкувате казало про необхідність вторгнення бульбашів, щоб західна Україна відчула війну.
Логічно.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:48
detroytred написав:
Польща може підтягнутися
Думаю максимум на своїй території вздовж свого кордону поставлять щось (американське), щоб закрити по Львів включно. Включаючи Яворів.
Причому у мене сумніви, що оте воно буде ефективно крити від КР.
Але це може бути цікаво, коли НАТО почне бити рашиські ракети над Україною.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:51
vitaliian написав:
что интересно канал вражеский, вангую мало кто на РФ "любит" пуйло. Возможно низкий рейтинг одна из причин войны, показать что "батя хоть и при смерти но ещё многое может".
Я вот удивляюсь Вашим выводам. Вы по моему вообще не представляете ситуацию в раше. Писал человек из стана Навльного или что то подобное. Не выдавайте желаемое за действительность. Даже не знаю зачем я это пишу. Сейчас набегут товарищи и опять начнут обвинять в зраде.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:55
Ромасик написав: Hotab написав:
щоб західна Україна відчула війну.
не західна Україна. А захід України. Діли Україну правильно!
Головне, що імбецили бажають війни тій частині України, де її нема, а не як вони її ділять.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:57
Hotab
меня там поправили, они стоят над Черниговской областью, т.е. в т.ч. Киев.
Так что увы и ах. Будут пить пиво дальше.
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Ромасик
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Додано: Суб 18 чер, 2022 22:02
vitaliian написав: detroytred написав:
Все ж таки крок за кроком по спіралі може буде заміс Захід-Азія.
Не может, это война результат фобий пуйла и больше кроме него она никому не нужна и не интересна, даже картофельному луке. Токаев на форуме ему в лицо объяснил, почему не нужно нарушать чужие суверенитеты.
Большой демарш Токаева
Просто шоком для всего российского политикума, сидящего в зале ПМЭФ, стали прямые слова Токаева в лицо Путину, что Казахстан не может признать квазигосударственные образования, созданные РФ в Донецке и Луганске. Это означает крах всей российской риторики о "СВО" по "защите" Донбасса. Если даже партнёры по СНГ такое указывают путинской клике, то это полный абзац.
Путин от волнения даже имя визави не смог произнести. Токаев транслирует и китайскую позицию, которая рассматривает создание РФ квазиреспублик как меру по подрыву китайской территориальной целостности. Россию с такими хищническими повадками даже на востоке не ждут.
Довершил унижение россиян красноречивый отказ Токаева принять от них орден Александра Невского. Награда должна была стать символом оказания казахами содействия в социально-экономическом развитии РФ.
в отместку пуйло "забыл" как зовут Токаева
На заседании ОДКБ Путин назвал Касым-Жомарт Токаева "Кемелом Жомартовичем"
тогда как Токаева зовут Касым-Жомарт, а отчество у него как раз Кемелович.
Так того, що війна потрібна нехай тільки пуйлу достатньо. Щоб вона була та наростала.
На жаль Захід не зміг стримати його від починання війни.
Не зміг запобігти агресії не десь грець де, а в Європі. В 21 столітті.
Це дуже серйозно. Тобто глобальний об'єктивний процес, а не забаганка однієї людини чи навіть країни.
А те, що пуйло не може це все красиво оформити, є природним. Бо сторона в нього негативна. Темряви.
Колега Мортимер ще років десять тому прогнозував Темні століття. А я, м'яко кажучи, не був згоден з ним.
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detroytred
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Додано: Суб 18 чер, 2022 22:03
detroytred написав:
Колега Мортимер ще років десять тому прогнозував Темні століття. А я, м'яко кажучи, не був згоден з ним.
А когда они были светлыми ? 19-20 века все в кровищи. Тут хоть бы в отдельно взятой стране лет 50 были не тёмными.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Суб 18 чер, 2022 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 22:04
detroytred написав:
На жаль Захід не зміг стримати його від починання війни
Тому що гопнік брав "на слабо" , а погоджуватись на вимоги гопніка - себе не поважають.
Тим більше всі добре знають, що дай гопніку слабинку, він буде вимагати ще більше.
Ромасик написав:
Hotab
меня там поправили
Тебе тільки трепанація поправить.
Востаннє редагувалось Hotab
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Додано: Суб 18 чер, 2022 22:08
detroytred написав:
На жаль Захід не зміг стримати його від починання війни.
Не зміг запобігти агресії не десь грець де, а в Європі. В 21 столітті.
Тобто коли в Сирії зносили Алеппо, це гаразд, а коли Маріуполь, ох-ох?
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