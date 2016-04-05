detroytred написав:Все ж таки крок за кроком по спіралі може буде заміс Захід-Азія.
Китай собі на думці. Не здивуюсь, що через 5 років Сибір буде анексована. Він сидить на горі та спостерігає драку Заходу з рашкой, послаблення обох, розпачу у світі, та потім зробить свій стрибок за ресурсами. Ядерної зброї там вистачить чи на россію, чи на США, але не на обох.
detroytred написав:Колега Мортимер ще років десять тому прогнозував Темні століття. А я, м'яко кажучи, не був згоден з ним.
В 1939 году, когда Америка смогла, наконец, преодолеть Великую депрессию, наша армия занимала 19-е место в мире, уступая Португалии и лишь немного опережая Болгарию. Она могла собрать всего 174 000 солдат, составляющими около трех с половиной дивизий. Шесть лет спустя армия США мобилизовала более 8 миллионов человек – около 92 дивизий. Это беспрецедентное расширение произошло под руководством начальника штаба армии генерала Джорджа К. Маршалла. 1 сентября 1945 года в докладе, представленном военному министру, Маршалл предупредил, что в наступающем мире “богатая нация, которая сложит оружие, как мы делали после каждой войны в нашей истории, обречена на катастрофу”.
Эта ситуация закладывалась с 1991 года. До сих пор нет ни одного пункта даже просто, к стабилизации ситуации. Украина в качестве донора для всех. Как внешних Врагов так и внутренних(страшнее которых нет противника по определению).
detroytred написав: Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки. Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами. Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України. Як аргумент - Корейська війна. Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.
Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом". Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.
Думаю максимум на своїй території вздовж свого кордону поставлять щось (американське), щоб закрити по Львів включно. Включаючи Яворів. Причому у мене сумніви, що оте воно буде ефективно крити від КР. Але це може бути цікаво, коли НАТО почне бити рашиські ракети над Україною.
Проблема в тому, що рашці пофігу буде оте збиття своїх ракет над Україною. Точніше слабо відчутно. Це ж не удари по їх містам.
Але беззаперечно ця допомога теж необхідна Україні.
detroytred написав:Все ж таки крок за кроком по спіралі може буде заміс Захід-Азія.
Китай собі на думці. Не здивуюсь, що через 5 років Сибір буде анексована. Він сидить на горі та спостерігає драку Заходу з рашкой, послаблення обох, розпачу у світі, та потім зробить свій стрибок за ресурсами. Ядерної зброї там вистачить чи на россію, чи на США, але не на обох.
Справа в тому, що тоді рашка спокійнісінько віддасть Сибір Китаю. Отакий парадокс -- з цивілізованим Заходом не схотіла співпрацювати (ділитися ресурсами), а Китаю віддасть. Як зараз віддає ...
detroytred написав: Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки. Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами. Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України. Як аргумент - Корейська війна. Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.
Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом". Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.
Ота війна скінчилася тим ... що Штати та Китай стали партнерами. В'єтнам та Штати тісно співпрацюють.
Того вимагає глобалізація. Але через роки війни. Величезні втрати, руйнування. Ми приречені воювати... Сплатити ціну. Переможе ж прогрес. Або Темні століття по Мортимеру.