RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13711372137313741375>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Все ж таки крок за кроком по спіралі може буде заміс Захід-Азія.

Китай собі на думці. Не здивуюсь, що через 5 років Сибір буде анексована. Він сидить на горі та спостерігає драку Заходу з рашкой, послаблення обох, розпачу у світі, та потім зробить свій стрибок за ресурсами. Ядерної зброї там вистачить чи на россію, чи на США, але не на обох.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8957
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:16

  detroytred написав:Колега Мортимер ще років десять тому прогнозував Темні століття. А я, м'яко кажучи, не був згоден з ним.

:shock:
В 1939 году, когда Америка смогла, наконец, преодолеть Великую депрессию, наша армия занимала 19-е место в мире, уступая Португалии и лишь немного опережая Болгарию. Она могла собрать всего 174 000 солдат, составляющими около трех с половиной дивизий. Шесть лет спустя армия США мобилизовала более 8 миллионов человек – около 92 дивизий. Это беспрецедентное расширение произошло под руководством начальника штаба армии генерала Джорджа К. Маршалла. 1 сентября 1945 года в докладе, представленном военному министру, Маршалл предупредил, что в наступающем мире “богатая нация, которая сложит оружие, как мы делали после каждой войны в нашей истории, обречена на катастрофу”.

Эта ситуация закладывалась с 1991 года.
До сих пор нет ни одного пункта даже просто, к стабилизации ситуации.
Украина в качестве донора для всех.
Как внешних Врагов так и внутренних(страшнее которых нет противника по определению).

У большинства, за её пределами, стали только открываться глаза о происхождении проблем Украины: https://www.youtube.com/watch?v=IXVvNFwN7Hk
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9696
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:23

  detroytred написав: Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки.
Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами.
Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України.
Як аргумент - Корейська війна.
Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.

Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом".
Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18799
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:27

  Hotab написав:
  detroytred написав:Польща може підтягнутися

Думаю максимум на своїй території вздовж свого кордону поставлять щось (американське), щоб закрити по Львів включно. Включаючи Яворів.
Причому у мене сумніви, що оте воно буде ефективно крити від КР.
Але це може бути цікаво, коли НАТО почне бити рашиські ракети над Україною.

Проблема в тому, що рашці пофігу буде оте збиття своїх ракет над Україною. Точніше слабо відчутно.
Це ж не удари по їх містам.

Але беззаперечно ця допомога теж необхідна Україні.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25178
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:33

  Vlad442 написав:
  detroytred написав:Все ж таки крок за кроком по спіралі може буде заміс Захід-Азія.

Китай собі на думці. Не здивуюсь, що через 5 років Сибір буде анексована. Він сидить на горі та спостерігає драку Заходу з рашкой, послаблення обох, розпачу у світі, та потім зробить свій стрибок за ресурсами. Ядерної зброї там вистачить чи на россію, чи на США, але не на обох.

Справа в тому, що тоді рашка спокійнісінько віддасть Сибір Китаю.
Отакий парадокс -- з цивілізованим Заходом не схотіла співпрацювати (ділитися ресурсами), а Китаю віддасть.
Як зараз віддає ...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25178
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Проблема в тому, що рашці пофігу буде оте збиття своїх ракет над Україною. Точніше слабо відчутно.
Це ж не удари по їх містам.

Це ляпас. Який треба або ковтати (не по пацански) , або реагувати. А реагувати як? Бити по НАТО? Обісциться путєн.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7799
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:42

  Starikan написав:
  detroytred написав: Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки.
Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами.
Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України.
Як аргумент - Корейська війна.
Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.

Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом".
Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.

Ота війна скінчилася тим ... що Штати та Китай стали партнерами.
В'єтнам та Штати тісно співпрацюють.

Того вимагає глобалізація.
Але через роки війни. Величезні втрати, руйнування.
Ми приречені воювати... Сплатити ціну.
Переможе ж прогрес.
Або Темні століття по Мортимеру.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25178
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:48

  Hotab написав:
  detroytred написав:Проблема в тому, що рашці пофігу буде оте збиття своїх ракет над Україною. Точніше слабо відчутно.
Це ж не удари по їх містам.

Це ляпас. Який треба або ковтати (не по пацански) , або реагувати. А реагувати як? Бити по НАТО? Обісциться путєн.

Буде бити. По Польщі.
Не по Вашингтону, Берліну, Парижу та тощо, а по Польщі, Прибалтиці та ін.

Вони дійсно безбашенні.
Про це говорять їх дії довкола Чорнобиля та ЗАЕС.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25178
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:54

  maza5 написав:
  beee написав:ЯО уже применили.
Цель может и достигнута. Странно, что никто не заметил. Страны по существу уже и нет

А можно подробнее?

Можно.
Последствия уже = десяткам ядерных ракет. Причём мировой экономике тоже. Кстати это арестович сказал.
Не говоря о падении ВВП 45% против 10% на росии
пуйло слелал ставку на переваривание нас в долгосрочной перспективе.
И это к сожалению будет. Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе.
beee
 
Повідомлень: 457
З нами з: 26.11.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе.

У України нема вибору, крім як отримувати військову перемогу.
Які інші варіанти ви бачите? Добровільне роззброєння? Посадити янека в Києві? Підписати Крим, Донбас і кілька областей півдня? Педерацію України?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7799
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 13711372137313741375>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96608
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454969
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3092
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1608)
19.06.2022 01:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.