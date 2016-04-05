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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1372137313741375>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:06

  Hotab написав:
  beee написав:Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе.

У України нема вибору, крім як отримувати військову перемогу.
Які інші варіанти ви бачите? Добровільне роззброєння? Посадити янека в Києві? Підписати Крим, Донбас і кілька областей півдня? Педерацію України?

+100
Отож. Вибору нема.

І щоб *вузьколобі* це зрозуміли про це наголошують посадовці:
"Конец войны для нас - это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариант. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что война закончится лишь тогда, когда последние российские войска покинут украинскую землю – включая и Донбасс, и Крым. Однако он отверг возможность договоренности о временном урегулировании, пишет издание."
https://www.unian.net/war/danilov-esli- ... 70838.html

І до Джонсона:
Джонсон готовит Запад к затяжной войне в Украине: поражения Путина не остановят.
https://www.unian.net/world/dzhonson-go ... 70943.html

А колись йшла мова про повернутися на лінії 24.02))
Спіраль війни вона така спіраль.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:30

  beee написав:
  maza5 написав:
  beee написав:ЯО уже применили.
Цель может и достигнута. Странно, что никто не заметил. Страны по существу уже и нет

А можно подробнее?

Можно.
Последствия уже = десяткам ядерных ракет. Причём мировой экономике тоже. Кстати это арестович сказал.
Не говоря о падении ВВП 45% против 10% на росии
пуйло слелал ставку на переваривание нас в долгосрочной перспективе.
И это к сожалению будет. Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе.

Если бы Вы имели отношение к Украине, то понимали, что:
1. Практически все заводы и критические предприятия были подвергнуты ракетным обстрелам.
2. Ракетным обстрелам подверглись ВСЕ критические объекты инфраструктуры: мосты, станции, Ж/Д развязки,...
3. Ракетным обстрелам подверглись все нефтеперабытывающие предприятия и топливохранилища.
.................................................................................
Без победы в этой войне - вести речь о экономике возможно только в плане оборонки и критического производства для населения.

Хотя можно воспользоваться формулой БУДИВЭЛЬНИКА
Нанять торговать в магазины беженцев, для чего сдать им квартиру в 3 цены, параллельно поднять цены в магазинчике, на товары в 3 раза.
И выехать в Польшу получать злотые, как беженец, за них отправлять домой товар под видом гуманітарки.
Тогда можно даже Армии жертвовать что-то.
И все в шиколаде?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 18 чер, 2022 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:33

  beee написав:
  maza5 написав:
  beee написав:ЯО уже применили.
Цель может и достигнута. Странно, что никто не заметил. Страны по существу уже и нет

А можно подробнее?

Можно.
Последствия уже = десяткам ядерных ракет. Причём мировой экономике тоже. Кстати это арестович сказал.
Не говоря о падении ВВП 45% против 10% на росии
пуйло слелал ставку на переваривание нас в долгосрочной перспективе.
И это к сожалению будет. Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе.

Нет, это Запад сделал ставку на переваривание рашки в долгосрочной перспективе, причем вполне обоснованно. У рашки планы, наоборот, как у любого гопника - спиз...ть здесь и сейчас, а потом возможно удастся пропетлять как-нибудь. Поэтому война будет долгой
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:41

  Kudrjavuy написав:
  beee написав:
  maza5 написав:А можно подробнее?

Можно.
Последствия уже = десяткам ядерных ракет. Причём мировой экономике тоже. Кстати это арестович сказал.
Не говоря о падении ВВП 45% против 10% на росии
пуйло слелал ставку на переваривание нас в долгосрочной перспективе.
И это к сожалению будет. Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе.

Если бы Вы имели отношение к Украине, то понимали, что:
1. Практически все заводы и критические предприятия были подвергнуты ракетным обстрелам.
2. Ракетным обстрелам подверглись ВСЕ критические объекты инфраструктуры: мосты, станции, Ж/Д развязки,...
3. Ракетным обстрелам подверглись все нефтеперабытывающие предприятия и топливохранилища.
.................................................................................
Без победы в этой войне - вести речь о экономике возможно только в плане оборонки и критического производства для населения.

___________________________________
Все ще попереду.
Незабаром будуть удари по ГЕС, ТЕЦ, очисних спорудах мільйонників і т.д.
Треба бути готовими до цього.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:50

  vitaliian написав:
Выступление Путина на Петербуржском форуме у меня оставляет тягостное впечатление. ...........

что интересно канал вражеский, вангую мало кто на РФ "любит" пуйло. Возможно низкий рейтинг одна из причин войны, показать что "батя хоть и при смерти но ещё многое может".

На el_murid могли бы ссылку дать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:55

  Kudrjavuy написав:......
Используя совершенных идиотов в своих целях, что восторженно приветствовали уничтожение ВПК Украины с 1991 года - за что боролись на то и напоролись.

Уничтожался не ВПК, а промышленный потенциал Украины. Неуклонно и последовательно.
А "полезные идиоты" на политветке рассказывали о "великой с/х державе" и доказывали, что это здорово.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:55

  detroytred написав:
  Kudrjavuy написав:
  beee написав:Можно.
Последствия уже = десяткам ядерных ракет. Причём мировой экономике тоже. Кстати это арестович сказал.
Не говоря о падении ВВП 45% против 10% на росии
пуйло слелал ставку на переваривание нас в долгосрочной перспективе.
И это к сожалению будет. Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе.

Если бы Вы имели отношение к Украине, то понимали, что:
1. Практически все заводы и критические предприятия были подвергнуты ракетным обстрелам.
2. Ракетным обстрелам подверглись ВСЕ критические объекты инфраструктуры: мосты, станции, Ж/Д развязки,...
3. Ракетным обстрелам подверглись все нефтеперабытывающие предприятия и топливохранилища.
.................................................................................
Без победы в этой войне - вести речь о экономике возможно только в плане оборонки и критического производства для населения.

___________________________________
Все ще попереду.
Незабаром будуть удари по ГЕС, ТЕЦ, очисних спорудах мільйонників і т.д.
Треба бути готовими до цього.

Они давно ведуться по полной.
И увы, не в нашу пользу.
Стали все критические предприятия.
Не хочу-конкретно перечислять, но именно с этой целью выставлял видео обстрелов.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 00:01

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Какой "договорнячок" мог быть в Киеве?

В каком Киеве?

А это Вы о чём, не о Киеве?
Возможно просто был договорнячок по типу крымского, а на 3 день все поняли, что что-то пошло не так?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 00:08

  Ромасик написав:
  Камикадзе написав:Дело в том, что никто НЕ ЗНАЛ однозначно даже о вторжении, а тем более как, откуда, какими силами и другие детали, необходимые для принятия конкретных решений. Задним умом конечно все умны.

вроде как вчера Руслан Левиев похвалился, что те прогнозы со стрелочками, которые они рисовали в феврале сбылись с точностью 100%. Поэтому о нападении не знал только Камикадзе и Хотаб. Бубочка то ли не знал, то ли макеты порасставлял.
......

Вы эти "прогнозы со стрелочками" видели?
Он прогнозировал, например, отступление от Киева?
Вы лично твёрдо знали о грядущей агрессии и точно знали дату 24.02? может, ещё и точное время?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 00:10

  ЛАД написав:А "полезные идиоты" на политветке рассказывали о "великой с/х державе" и доказывали, что это здорово.

- Это уже не "полезные идиоты", а откровенные Враги - вражесские наёмные кликуши.
Что грабили и продавали и продают, безо всякой оглядки и страха.
Теперь они официально пропихивают под этой эгидой "Корейский сценарий"
"Тільки якщо це прийме українське суспільство": Данілов допускає зупинку у війні
субота, 18 червень 2022, 23:29
https://patrioty.org.ua/politic/tilky-i ... 25511.html

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає паузу у війні РФ проти України, але якщо це сприйме українське суспільством. Інакше — «українці воюватимуть без участі керівництва країни». Про це він сказав у інтерв'ю The Globe and Mail, передають Патріоти України.

За словами Данілова, для України кінець війни — це повернення всіх територій країни, а закінчиться вона лише тоді, коли останні війська РФ її залишать, включно з Кримом і Донбасом.

«Чи можлива зупинка у цій війні? Може бути варіант. Але ця зупинка має бути сприйнята нашим суспільством. Якщо це не буде сприйнято, суспільство піде на війну без уряду», — заявив секретар РНБО.

На запитання, як довго триватиме війна, чи затягнеться вона на місяці чи роки, Данілов сказав: «це запитання, на яке ніхто не може відповісти». На його думку, щоб перемогти російських окупантів на полі бою та якнайшвидше закінчити війну, Україні мають надати необхідну зброю.

Данілов вважає, що країна поки далека від завершення війни з Росією, ситуація на передовій нині напружена та складна.

Интересно, кому-то Оман не икается?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 19 чер, 2022 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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