США планируют отправить в Украину еще четыре РСЗО Himars - СМИ



18.06.2022 23:10. Просмотрено 547 раз. За сегодня — 50 раз.



Министерство обороны Соединенных Штатов Америки склоняется к тому, чтобы удвоить количество ракетных установок, отправленных в Украину. Отправка первых четырех систем залпового огня Himars в Украину уже в процессе. Об этом пишет издание Politico 18 июня.



Отмечается, что США уже отправляют на Украину четыре мобильные установки реактивных систем залпового огня Himars и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.



Как сообщает издание, ссылаясь на слова одного из чиновников Пентагона, решение будет "основано на неотложных потребностях Украины".



Отмечается, что "решение еще не окончательное, а вклад США в сопротивление Украины выносится на консультации с союзниками и партнерами".



Тем временем Великобритания отправляет три единицы аналогичного оружия, американской реактивной системы залпового огня M270 с дальностью действия 50 миль. Германия также объявила на этой неделе, что передаст Киеву три M270.



Как ранее сообщалось, первые четыре установки РСЗО Himars, поставки которых были согласованы еще ранее, будут доставлены в Украину до конца июня.



Первая группа из 60 военослужащих ВСУ завершила обучение работе с Himars. Высокопоставленные официальные лица США говорят, что новые ракетные установки, наряду с высокоточными боеприпасами, окажутся эффективными в противодействии наступающим силам россии на Донбассе.



Напомним, 17 июня координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что американские оборонные ведомства передают Украине военную помощь с максимальной скоростью.