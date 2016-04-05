США планируют отправить в Украину еще четыре РСЗО Himars - СМИ
18.06.2022 23:10. Просмотрено 547 раз. За сегодня — 50 раз.
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки склоняется к тому, чтобы удвоить количество ракетных установок, отправленных в Украину. Отправка первых четырех систем залпового огня Himars в Украину уже в процессе. Об этом пишет издание Politico 18 июня.
Отмечается, что США уже отправляют на Украину четыре мобильные установки реактивных систем залпового огня Himars и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.
Как сообщает издание, ссылаясь на слова одного из чиновников Пентагона, решение будет "основано на неотложных потребностях Украины".
Отмечается, что "решение еще не окончательное, а вклад США в сопротивление Украины выносится на консультации с союзниками и партнерами".
Тем временем Великобритания отправляет три единицы аналогичного оружия, американской реактивной системы залпового огня M270 с дальностью действия 50 миль. Германия также объявила на этой неделе, что передаст Киеву три M270.
Как ранее сообщалось, первые четыре установки РСЗО Himars, поставки которых были согласованы еще ранее, будут доставлены в Украину до конца июня.
Первая группа из 60 военослужащих ВСУ завершила обучение работе с Himars. Высокопоставленные официальные лица США говорят, что новые ракетные установки, наряду с высокоточными боеприпасами, окажутся эффективными в противодействии наступающим силам россии на Донбассе.
Напомним, 17 июня координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что американские оборонные ведомства передают Украине военную помощь с максимальной скоростью.
А физический дефицит систем РСЗО оценён в 700 единиц. Дали - 4 пообещали ещё 10(4 США 3 Британия 3 Германия) может быть к октябрю - со слов немецкого лидера.
fler написав:Успіх має вже з’явитися. Переживаю. Начиталася вчора ворожого телеграму, де вони пишуть про гарні для себе новини з Мико-Херсонського напрямку з натяками на свій наступ. Тепер не знаю шо з цим робити
телеграм-канали на 80% не мають корисної інформації (кожен день до 400-450 повідомлень з 6-8каналів, а декілька мають підписку на 60-80 каналів, тобто кількість десь за 4000 в день)
1/стосовно сітуації з Миколаївського(Херсонського) напрямку-ЗСУ не мають достатньо сил для не тільки повно масштабного наступу, але навіть для того, що потиснути агрессора на відстань , яка більше ніж діапазон ураження рзсо (лишити ворога можливостей регулярно арт.обстрілівати Миколаїв), тобто це десь 75-80км від Карабельного, Інгульського районів 2/стосовно визволення Херсона, то штурмовати "в лоба"-це прикінчити свою армію визволення Херсона має бути після визволення Мілітополя (так буде тактично правильно)
Глава НАТО заявил в воскресенье, что война в Украине продлится годами, а украинские силы столкнулись с усилением российских нападений после того, как исполнительные власти ЕС рекомендовали предоставить Киеву статус кандидата на вступление в блок, пишет Reuters.
В то же время, немецкая газета Bild am Sonntag цитирует Йенса Столтенберга, пишет о том, что поставки ВСУ самого современного вооружения увеличат шансы на освобождение восточного Донбасса от российского контроля.
«Мы должны готовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны останавливаться в поддержке Украины, – сказал генсек. – Даже если расходы высокие… не только на военную поддержку, а также из-за роста цен на энергоносители и продукты питания».
Глава НАТО заявил в воскресенье, что война в Украине продлится годами, а украинские силы столкнулись с усилением российских нападений после того, как исполнительные власти ЕС рекомендовали предоставить Киеву статус кандидата на вступление в блок, пишет Reuters.
В то же время, немецкая газета Bild am Sonntag цитирует Йенса Столтенберга, пишет о том, что поставки ВСУ самого современного вооружения увеличат шансы на освобождение восточного Донбасса от российского контроля.
«Мы должны готовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны останавливаться в поддержке Украины, – сказал генсек. – Даже если расходы высокие… не только на военную поддержку, а также из-за роста цен на энергоносители и продукты питания».
на корону сша напечатали 3-4трлн, ЕС больше 1,5трлн (цифры условные) и они дают нам допомоги 2-2,5 млрд (весь мир), при необходимых 4,0-4,5 почему? 1/ боятся, что если давать больше, то: -перестанут совсем работать -станут больше красть -перед своими "избирателями" надо отчитываться
Арестович выполнил свою роль в первый месяц войны, но...тот кто был в теме
-уехали еще на НГ каникулы и там остались -выехали 20-23 февраля -послушав Арестовича остались до середины апреля (тогда заработали каналы на Францию/Нидерланды/Британию/США(Канаду)) и решили начать жизнь с начала на сегодня роль Алексея упала в 10-20 раз даже для домохозяек, но "говорить что-то надо", я не слежу за ним, но это "тоже работа, языком Родину защищать"
пс понравился новый девиз ВДВ рф "никто кроме нас", но мы после вас"
beee написав:ЯО уже применили. Цель может и достигнута. Странно, что никто не заметил. Страны по существу уже и нет
А можно подробнее?
Можно. Последствия уже = десяткам ядерных ракет. Причём мировой экономике тоже. Кстати это арестович сказал. Не говоря о падении ВВП 45% против 10% на росии пуйло слелал ставку на переваривание нас в долгосрочной перспективе. И это к сожалению будет. Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе.
Нет, это Запад сделал ставку на переваривание рашки в долгосрочной перспективе, причем вполне обоснованно. У рашки планы, наоборот, как у любого гопника - спиз...ть здесь и сейчас, а потом возможно удастся пропетлять как-нибудь. Поэтому война будет долгой[/quote]
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меня вчера осенило, что рашке война = мать родна. им наоборот комфортно. я с Киева никуда не уезжал. и сам 3 месяца шапкозакидательством занималя. канал создал, в ФБ страницу новостную, форум - да много чего. поддерживаем как можем наше ВСУ. но у вас у многих в памяти войны 40-х годов, где всё - чёрное и белое. а сейчас войны гибридные. и за кажущимися военными победами - я лично буду цветы всю жизнь носить нашим героям, я и дети и т.д. но. территории в 21 веке уже не нужны. цель была - уничтожить нас. а как - вот вам результат. оглянитесь. где реклама - "ми все відбудуємо?"уже нет. я как строитель могу сказать - невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша