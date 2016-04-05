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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1373137413751376>
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:05

  fler написав:Успіх має вже з’явитися. Переживаю. Начиталася вчора ворожого телеграму, де вони пишуть про гарні для себе новини з Мико-Херсонського напрямку з натяками на свій наступ. Тепер не знаю шо з цим робити :roll:


телеграм-канали на 80% не мають корисної інформації
(кожен день до 400-450 повідомлень з 6-8каналів, а декілька мають підписку на 60-80 каналів, тобто кількість десь за 4000 в день)

1/стосовно сітуації з Миколаївського(Херсонського) напрямку-ЗСУ не мають достатньо сил для не тільки повно масштабного наступу, але навіть для того, що потиснути агрессора на відстань , яка більше ніж діапазон ураження рзсо (лишити ворога можливостей регулярно арт.обстрілівати Миколаїв), тобто це десь 75-80км від Карабельного, Інгульського районів
2/стосовно визволення Херсона, то штурмовати "в лоба"-це прикінчити свою армію
визволення Херсона має бути після визволення Мілітополя (так буде тактично правильно)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:12

Какое зашифрованное слово приходит на ум? А зашифровано слово "бизнес". глубокомысленный маркетинговый ход, связывающий два этих слова воедино. Ребус рекомендовано так же детям 12+

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:А физический дефицит систем РСЗО оценён в 700 единиц.
Дали - 4 пообещали ещё 10(4 США 3 Британия 3 Германия) может быть к октябрю - со слов немецкого лидера.


тут різні сітуації-хтось віддає останне що має, а дехто шукає остінні аргументи , щоб не дати

США-едина країна котра в змозі кардінально допомогти,
решта стран-це волонтери

https://www.unian.ua/weapons/nimechchin ... ws_in_post
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:56

Глава НАТО заявил в воскресенье, что война в Украине продлится годами, а украинские силы столкнулись с усилением российских нападений после того, как исполнительные власти ЕС рекомендовали предоставить Киеву статус кандидата на вступление в блок, пишет Reuters.

В то же время, немецкая газета Bild am Sonntag цитирует Йенса Столтенберга, пишет о том, что поставки ВСУ самого современного вооружения увеличат шансы на освобождение восточного Донбасса от российского контроля.

«Мы должны готовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны останавливаться в поддержке Украины, – сказал генсек. – Даже если расходы высокие… не только на военную поддержку, а также из-за роста цен на энергоносители и продукты питания».

https://zn.ua/POLITICS/eto-mozhet-zanja ... raine.html
сразу видно человека который никогда не слушал Арестовича. Мой папа (например) уверен что война закончится в сентябре.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:59

У мордора є калібри з іскандерами "на годи"?
Не гроші, а можливості поповнювати склад ракет.
Так само як і х-555.
Вчора скільки десятків використано?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:11

  Hotab написав:У мордора є калібри з іскандерами "на годи"?
Не гроші, а можливості поповнювати склад ракет.
Так само як і х-555.
Вчора скільки десятків використано?

2? 3?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:21

  vitaliian написав:
Глава НАТО заявил в воскресенье, что война в Украине продлится годами, а украинские силы столкнулись с усилением российских нападений после того, как исполнительные власти ЕС рекомендовали предоставить Киеву статус кандидата на вступление в блок, пишет Reuters.

В то же время, немецкая газета Bild am Sonntag цитирует Йенса Столтенберга, пишет о том, что поставки ВСУ самого современного вооружения увеличат шансы на освобождение восточного Донбасса от российского контроля.

«Мы должны готовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны останавливаться в поддержке Украины, – сказал генсек. – Даже если расходы высокие… не только на военную поддержку, а также из-за роста цен на энергоносители и продукты питания».

https://zn.ua/POLITICS/eto-mozhet-zanja ... raine.html
сразу видно человека который никогда не слушал Арестовича. Мой папа (например) уверен что война закончится в сентябре.


на корону сша напечатали 3-4трлн, ЕС больше 1,5трлн (цифры условные)
и они дают нам допомоги 2-2,5 млрд (весь мир), при необходимых 4,0-4,5
почему?
1/ боятся, что если давать больше, то:
-перестанут совсем работать
-станут больше красть
-перед своими "избирателями" надо отчитываться

Арестович выполнил свою роль в первый месяц войны, но...тот кто был в теме

-уехали еще на НГ каникулы и там остались
-выехали 20-23 февраля
-послушав Арестовича остались до середины апреля (тогда заработали каналы на Францию/Нидерланды/Британию/США(Канаду)) и решили начать жизнь с начала
на сегодня роль Алексея упала в 10-20 раз даже для домохозяек, но "говорить что-то надо", я не слежу за ним, но это "тоже работа, языком Родину защищать"

пс понравился новый девиз ВДВ рф "никто кроме нас", но мы после вас"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:девиз ВДВ рф "никто кроме нас", но мы после вас"

В 2014 році десантники України шуткуввли : "якого *** знову ми?")))


  prodigy написав:2? 3?

Хз. Але рахунок на десятки. Там в залишку 1000+-. А 2т вистрілили. То які "роки"?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:29

  Damien написав:
  maza5 написав:
  beee написав:ЯО уже применили.
Цель может и достигнута. Странно, что никто не заметил. Страны по существу уже и нет

А можно подробнее?

Можно.
Последствия уже = десяткам ядерных ракет. Причём мировой экономике тоже. Кстати это арестович сказал.
Не говоря о падении ВВП 45% против 10% на росии
пуйло слелал ставку на переваривание нас в долгосрочной перспективе.
И это к сожалению будет. Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе.

Нет, это Запад сделал ставку на переваривание рашки в долгосрочной перспективе, причем вполне обоснованно. У рашки планы, наоборот, как у любого гопника - спиз...ть здесь и сейчас, а потом возможно удастся пропетлять как-нибудь. Поэтому война будет долгой[/quote]

********

меня вчера осенило, что рашке война = мать родна. им наоборот комфортно.
я с Киева никуда не уезжал. и сам 3 месяца шапкозакидательством занималя. канал создал, в ФБ страницу новостную, форум - да много чего. поддерживаем как можем наше ВСУ.
но у вас у многих в памяти войны 40-х годов, где всё - чёрное и белое.
а сейчас войны гибридные.
и за кажущимися военными победами - я лично буду цветы всю жизнь носить нашим героям, я и дети и т.д.
но.
территории в 21 веке уже не нужны.
цель была - уничтожить нас. а как - вот вам результат. оглянитесь.
где реклама - "ми все відбудуємо?"уже нет. я как строитель могу сказать - невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша

Зруйновані захоплені міста Донбасу ніхто не буде відбудовувати. Навіть якщо їх повернути.
Хтось (здається недоколиханий) казав, що ЗСУ в Маріуполі підтримували третина? Ну якщо так, то вони зараз відчули як воно під визволителями. Углегорск, Дебальцево з лютого 15-шо ніхто не відбудовував. Марік, Попасну з Сєвером теж не будуть. Хай русня їсть, те що надкусила.
Hotab
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