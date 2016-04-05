Глава НАТО заявил в воскресенье, что война в Украине продлится годами, а украинские силы столкнулись с усилением российских нападений после того, как исполнительные власти ЕС рекомендовали предоставить Киеву статус кандидата на вступление в блок, пишет Reuters.
В то же время, немецкая газета Bild am Sonntag цитирует Йенса Столтенберга, пишет о том, что поставки ВСУ самого современного вооружения увеличат шансы на освобождение восточного Донбасса от российского контроля.
«Мы должны готовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны останавливаться в поддержке Украины, – сказал генсек. – Даже если расходы высокие… не только на военную поддержку, а также из-за роста цен на энергоносители и продукты питания».
Глава НАТО заявил в воскресенье, что война в Украине продлится годами, а украинские силы столкнулись с усилением российских нападений после того, как исполнительные власти ЕС рекомендовали предоставить Киеву статус кандидата на вступление в блок, пишет Reuters.
В то же время, немецкая газета Bild am Sonntag цитирует Йенса Столтенберга, пишет о том, что поставки ВСУ самого современного вооружения увеличат шансы на освобождение восточного Донбасса от российского контроля.
«Мы должны готовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны останавливаться в поддержке Украины, – сказал генсек. – Даже если расходы высокие… не только на военную поддержку, а также из-за роста цен на энергоносители и продукты питания».
на корону сша напечатали 3-4трлн, ЕС больше 1,5трлн (цифры условные) и они дают нам допомоги 2-2,5 млрд (весь мир), при необходимых 4,0-4,5 почему? 1/ боятся, что если давать больше, то: -перестанут совсем работать -станут больше красть -перед своими "избирателями" надо отчитываться
Арестович выполнил свою роль в первый месяц войны, но...тот кто был в теме
-уехали еще на НГ каникулы и там остались -выехали 20-23 февраля -послушав Арестовича остались до середины апреля (тогда заработали каналы на Францию/Нидерланды/Британию/США(Канаду)) и решили начать жизнь с начала на сегодня роль Алексея упала в 10-20 раз даже для домохозяек, но "говорить что-то надо", я не слежу за ним, но это "тоже работа, языком Родину защищать"
пс понравился новый девиз ВДВ рф "никто кроме нас", но мы после вас"
beee написав:ЯО уже применили. Цель может и достигнута. Странно, что никто не заметил. Страны по существу уже и нет
А можно подробнее?
Можно. Последствия уже = десяткам ядерных ракет. Причём мировой экономике тоже. Кстати это арестович сказал. Не говоря о падении ВВП 45% против 10% на росии пуйло слелал ставку на переваривание нас в долгосрочной перспективе. И это к сожалению будет. Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе.
Нет, это Запад сделал ставку на переваривание рашки в долгосрочной перспективе, причем вполне обоснованно. У рашки планы, наоборот, как у любого гопника - спиз...ть здесь и сейчас, а потом возможно удастся пропетлять как-нибудь. Поэтому война будет долгой[/quote]
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меня вчера осенило, что рашке война = мать родна. им наоборот комфортно. я с Киева никуда не уезжал. и сам 3 месяца шапкозакидательством занималя. канал создал, в ФБ страницу новостную, форум - да много чего. поддерживаем как можем наше ВСУ. но у вас у многих в памяти войны 40-х годов, где всё - чёрное и белое. а сейчас войны гибридные. и за кажущимися военными победами - я лично буду цветы всю жизнь носить нашим героям, я и дети и т.д. но. территории в 21 веке уже не нужны. цель была - уничтожить нас. а как - вот вам результат. оглянитесь. где реклама - "ми все відбудуємо?"уже нет. я как строитель могу сказать - невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша
beee написав:невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша
Зруйновані захоплені міста Донбасу ніхто не буде відбудовувати. Навіть якщо їх повернути. Хтось (здається недоколиханий) казав, що ЗСУ в Маріуполі підтримували третина? Ну якщо так, то вони зараз відчули як воно під визволителями. Углегорск, Дебальцево з лютого 15-шо ніхто не відбудовував. Марік, Попасну з Сєвером теж не будуть. Хай русня їсть, те що надкусила.
Хз. Але рахунок на десятки. Там в залишку 1000+-. А 2т вистрілили. То які "роки"?
На Мико вчора 7 прилетіло, 5 на Кременчуг + в інші області хз скільки... Мико вчора: Днем 2 ракетами типа Х-55 россияне нанесли по промышленной инфраструктуре. Вечером состоялся второй удар – 5 "Калибрами" со стороны Херсонской области: одну ракету уничтожило украинское подразделение из ПЗРК; 2️ – поразили завод пластиковых окон; 1 – попала в жилой дом, еще 1 – в колбасный цех.