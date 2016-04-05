Додано: Нед 19 чер, 2022 08:29

Damien написав: maza5 написав: beee написав: ЯО уже применили.

Цель может и достигнута. Странно, что никто не заметил. Страны по существу уже и нет ЯО уже применили.Цель может и достигнута. Странно, что никто не заметил. Страны по существу уже и нет

А можно подробнее? А можно подробнее?

Можно.

Последствия уже = десяткам ядерных ракет. Причём мировой экономике тоже. Кстати это арестович сказал.

Не говоря о падении ВВП 45% против 10% на росии

пуйло слелал ставку на переваривание нас в долгосрочной перспективе.

И это к сожалению будет. Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе. Можно.Последствия уже = десяткам ядерных ракет. Причём мировой экономике тоже. Кстати это арестович сказал.Не говоря о падении ВВП 45% против 10% на росииИ это к сожалению будет. Но почему-то все узколобые сосредоточены только на военной победе.

Нет, это Запад сделал ставку на переваривание рашки в долгосрочной перспективе, причем вполне обоснованно. У рашки планы, наоборот, как у любого гопника - спиз...ть здесь и сейчас, а потом возможно удастся пропетлять как-нибудь. Поэтому война будет долгой[/quote]********меня вчера осенило, что рашке война = мать родна. им наоборот комфортно.я с Киева никуда не уезжал. и сам 3 месяца шапкозакидательством занималя. канал создал, в ФБ страницу новостную, форум - да много чего. поддерживаем как можем наше ВСУ.но у вас у многих в памяти войны 40-х годов, где всё - чёрное и белое.а сейчас войны гибридные.и за кажущимися военными победами - я лично буду цветы всю жизнь носить нашим героям, я и дети и т.д.но.территории в 21 веке уже не нужны.цель была - уничтожить нас. а как - вот вам результат. оглянитесь.где реклама - "ми все відбудуємо?"уже нет. я как строитель могу сказать - невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша