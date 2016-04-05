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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1373137413751376
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:45

  beee написав:где реклама - "ми все відбудуємо?"уже нет. я как строитель могу сказать - невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша
Есть реклама такая. Буквально вчера 2 такие видел Но дело не в том. Вот Вы пессимист, а я на днях встретил товарища который строительством занимается, говорит поступают предложение по отстройке Киева и пригородов. Говорит оплата 30%, остальное после войны. Так что все реально, только вот преждевременно. Сейчас все нужно бросить для фронта. Закончится война, тогда будем строить.
  Hotab написав:Зруйновані захоплені міста Донбасу ніхто не буде відбудовувати. Навіть якщо їх повернути.
Будут. Еще как будут.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:міста будуть відбудовувати заради людей

Якби я жив в умовному Маріку, який зрівняли з землею, я б чекав роки , поки його відбудують, щоб повернутись туди??
Я б закріпився в іншому місті. Навіть, якби любив той марік. Але думаю, що під фашистським кордоном жити мало хто захоче. Мозок рашистів не перебудується ще десятиліттями. Тому загроза буде постійна. Навіть Чернігів виглядає придатнішим для оборони через ліси і болота від кордону до міста, та через відсутність загрози з моря.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:57

  Hotab написав:Якби я жив в умовному Маріку, який зрівняли з землею, я б чекав роки , поки його відбудують, щоб повернутись туди??


До меня дошли слухи, что россияне что то там начали строить, о масштабе строек инфы нет. Наверное по советской традиции бараки-общаки, что бы до зимы оставшихся в живых заселить.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:01

  otg написав:
  beee написав:где реклама - "ми все відбудуємо?"уже нет. я как строитель могу сказать - невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша
Есть реклама такая. Буквально вчера 2 такие видел Но дело не в том. Вот Вы пессимист, а я на днях встретил товарища который строительством занимается, говорит поступают предложение по отстройке Киева и пригородов. Говорит оплата 30%, остальное после войны. Так что все реально, только вот преждевременно. Сейчас все нужно бросить для фронта. Закончится война, тогда будем строить.
  Hotab написав:Зруйновані захоплені міста Донбасу ніхто не буде відбудовувати. Навіть якщо їх повернути.
Будут. Еще как будут.


дай-то Бог. тьфу-тьфу
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:32

Если вы думали, что пару недель назад говоря о том, что Т-62 в российской армии снова становится основным боевым танком, я шутил, то вы ошибались. Это была не шутка.

В россии продолжается масштабное снятие с хранения Т-62.

Так, в Центральном военном округе РФ дополнительно сформировано 3 танковых БТГр. Для этих целей с баз хранения в Центральном и Восточном ВО было снято 90 танков типа Т-62.

Пару лет назад я писал о том, что в российской пропаганде наметилась тенденция заменять возможности современного оружия, "эффективностью" старого.

Так, многие эксперты тогда говорили о большей пользе от Су-35 чем от Су-57 и, что российской армии не нужны тысячи танков Т-14 "Армата", ведь модернизированные Т-72 и Т-80 не менее эффективны.

Таким образом они оправдывал факт своей неспособности серийно производить Су-57 и Т-14 "Армата", мол зачем, если модернизированное не хуже, но дешевле?


https://t.me/zloyodessit/15696
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:37

  otg написав:Будут. Еще как будут
Ирпень так остраивается аж Гай шумит. Основные материалы osb и поэтиленовая пленка.
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