beee написав:где реклама - "ми все відбудуємо?"уже нет. я как строитель могу сказать - невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша
Есть реклама такая. Буквально вчера 2 такие видел Но дело не в том. Вот Вы пессимист, а я на днях встретил товарища который строительством занимается, говорит поступают предложение по отстройке Киева и пригородов. Говорит оплата 30%, остальное после войны. Так что все реально, только вот преждевременно. Сейчас все нужно бросить для фронта. Закончится война, тогда будем строить.
Hotab написав:Зруйновані захоплені міста Донбасу ніхто не буде відбудовувати. Навіть якщо їх повернути.
prodigy написав:міста будуть відбудовувати заради людей
Якби я жив в умовному Маріку, який зрівняли з землею, я б чекав роки , поки його відбудують, щоб повернутись туди?? Я б закріпився в іншому місті. Навіть, якби любив той марік. Але думаю, що під фашистським кордоном жити мало хто захоче. Мозок рашистів не перебудується ще десятиліттями. Тому загроза буде постійна. Навіть Чернігів виглядає придатнішим для оборони через ліси і болота від кордону до міста, та через відсутність загрози з моря.
beee написав:где реклама - "ми все відбудуємо?"уже нет. я как строитель могу сказать - невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша
Есть реклама такая. Буквально вчера 2 такие видел Но дело не в том. Вот Вы пессимист, а я на днях встретил товарища который строительством занимается, говорит поступают предложение по отстройке Киева и пригородов. Говорит оплата 30%, остальное после войны. Так что все реально, только вот преждевременно. Сейчас все нужно бросить для фронта. Закончится война, тогда будем строить.
Hotab написав:Зруйновані захоплені міста Донбасу ніхто не буде відбудовувати. Навіть якщо їх повернути.