beee написав:где реклама - "ми все відбудуємо?"уже нет. я как строитель могу сказать - невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша
Есть реклама такая. Буквально вчера 2 такие видел Но дело не в том. Вот Вы пессимист, а я на днях встретил товарища который строительством занимается, говорит поступают предложение по отстройке Киева и пригородов. Говорит оплата 30%, остальное после войны. Так что все реально, только вот преждевременно. Сейчас все нужно бросить для фронта. Закончится война, тогда будем строить.
Hotab написав:Зруйновані захоплені міста Донбасу ніхто не буде відбудовувати. Навіть якщо їх повернути.
Starikan написав:Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом". Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.
Ота війна скінчилася тим ... що Штати та Китай стали партнерами. В'єтнам та Штати тісно співпрацюють. Того вимагає глобалізація.
Ви, як завжди, ховаєтесь за вашу улюблену глобалізацію. І не хочете визнати, що усі ці війни закінчилися війсковою поразкою високотехнологічних Штатів. Які вже потім зрозуміли, що військовими засобами ці цивілізації не здолати, і тому зробили їх економічними партнерами, як і рашку. В результаті - виникли політичні та воєнні монстри, які почали класти х.. на весь "захід". На черзі, можливо, Індія. Ось вам і глобалізація.
В отстройку разрушенных городов не верю. В отстройку разрушенных предприятий не верю. В восстановление школ, детсадов не верю, в восстановление поликлиник не верю, в отстройку больниц верю только в исключительных случаях и нескоро. В отстройку инфраструктуры (мосты, аэродромы, вокзалы, котельные и дороги) верю частично и только за средства из-за рубежа. В массовое строительство взамен разрушенных домов и квартир - все завтсит от зарубежных инвесторов, но все будет тянуться долго, тупо и бестолково. Скорее всего закончится на цифрах 25-30%
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 19 чер, 2022 10:20, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:міста будуть відбудовувати заради людей
Якби я жив в умовному Маріку, який зрівняли з землею, я б чекав роки , поки його відбудують, щоб повернутись туди?? Я б закріпився в іншому місті. Навіть, якби любив той марік. Але думаю, що під фашистським кордоном жити мало хто захоче. Мозок рашистів не перебудується ще десятиліттями. Тому загроза буде постійна. Навіть Чернігів виглядає придатнішим для оборони через ліси і болота від кордону до міста, та через відсутність загрози з моря.
Їх мозок може ніколи не перебудується. Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати. Якщо того не зробити, той гній отруюватиме планету вічно. І, нажаль, навіть повної ізоляції скоріш за все не буде.
Starikan написав:Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом". Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.
Ота війна скінчилася тим ... що Штати та Китай стали партнерами. В'єтнам та Штати тісно співпрацюють. Того вимагає глобалізація.
Ви, як завжди, ховаєтесь за вашу улюблену глобалізацію. І не хочете визнати, що усі ці війни закінчилися війсковою поразкою високотехнологічних Штатів. Які вже потім зрозуміли, що військовими засобами ці цивілізації не здолати, і тому зробили їх економічними партнерами, як і рашку. В результаті - виникли політичні та воєнні монстри, які почали класти х.. на весь "захід". На черзі, можливо, Індія. Ось вам і глобалізація.
Штати не одержали військової перемоги, але й не отримали військової поразки. Ви, як завжди, перебільшили.
Я сам Вам спочатку підкреслив, що в Корейський війні відсталому! Китаю вдавалося протистояти технологічним Штатам (точніше всьому цивілізованому й не тільки світу). А Ви про якесь невизнання з мого боку.
Мова про інше... Про безглуздість опору отих відсталих глобалізації. Ставці на свій варварський засіб - зброю. Бо те, що китайці-в'єтнамці умовно п'ють колу, носять джинси, не винищують горобців (тобто все рівно "цивілізуються" та дійсно цивілізуються - порівняйте часи Мао та зараз), то перемога Штатів, цивілізації, глобалізації. Я навчав 5 років поспіль китайців і бачив, як вони змінюються. З першого розвідника-червоного по вуха до останнього -- який намагався зторгувати свій пуховик))
І рашка, якщо не буде Темних столітть, знов піде тим же шляхом. До цивілізації. Інша справа, що не скоро, як відмічено вище.
З.и. яка поразка Штатів-то? Якщо Південна Корея під самим боком в Китаю. В прямій сфері впливу Китаю. Яка поразка Штатів, якщо Україна відійшла з сфери контролю рашки...
Що рашковани, що китайці, що в'єтнамці, пкорейці займались безглуздою чухней -- коли намагаються протистояти ... глобалізації. Тобто Штатам і Ко, як інструменту оної. Шкода людських життів.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 чер, 2022 10:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred Те, що азіати (до яких я додаю і рашку) будують гіперзвукові ракети та досліджують космос - ще не означає їх цивілізованості у соціальному та політичному плані. І у останній час вони все далі відходять від "західних" стандартів і цим підкреслено пишаються. Коротше: скаже Сі чи Пу винищувати умовних горобців - і їхні стада будуть слухняно це робити. У Гітлера були авіакосмічні технології, в яких Німеччина значно випередила союзників. І що - це ознака цивілізованості?
PS. Так і вважав, що ви згадаєте Південну Корею. А ви згадайте, як розгорталися події, і що це був максимум, на що американці спромоглися.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 19 чер, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:detroytred Те, що азіати (до яких я додаю і рашку) будують гіперзвукові ракети та досліджують космос - ще не означає їх цивілізованості у соціальному та політичному плані. І у останній час вони все далі відходять від "західних" стандартів і цим підкреслено пишаються. Коротше: скаже Сі чи Пу винищувати умовних горобців - і їхні стада будуть слухняно це робити. У Гітлера були авіакосмічні технології, в яких Німеччина значно випередила союзників. І що - це ознака цивілізованості?
Мною малось на увазі "Джинси", "кола" -- це не ракети, не технологічність. Це спосіб життя, відносини в суспільстві. І вони в китаях змінюються до "Коли".
А тимчасові іноді відкати взад мають місце та природні. Добре, залишимо цю тему. Бо не по темі)) Я криво вислювлюю думку, бо в нас повне непорозуміння. Я веду мову про одне, а Ви бачите інше.
Глобалізація (її інструменти) ж не всесільна. Щоб прямо повністю перемагати. Є факт -- вектор розвитку майже без виключення всіх країн, суспільств. Індуси, китайці вже в фільмах цілуються та приоголюють груди)) Умовна "кока-кола"...