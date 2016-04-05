На фоне множества санкций, наложенных Западом, Россия получила от экспорта ископаемого топлива за указанный период более €93 млрд. Из них 61%, или €57 млрд, были получены только от Европейского союза.



Крупнейшие импортеры:



• Китай — €12,6 млрд

• Германия — €12,1 млрд

• Италия — €7,8 млрд

• Нидерланды — €7,8 млрд

• Турция — €6,7 млрд

• Польша — €4,4 млрд

• Франция — €4,4 млрд

• Индия — €3,4 млрд



Выручка России от топлива распределилась примерно так:



• Сырая нефть — €46 млрд

• Трубопроводный газ — €24 млрд

• Нефтепродукты — €13 млрд

• Сжиженный природный газ (СПГ) — €5,1 млрд

• Уголь — €4,8 млрд



В целом доходы страны от экспорта топлива упали по сравнению с мартовскими показателями, но все равно остаются на высоком уровне.



Для Индии Россия стала вторым экспортером нефти, переместившись с четвертого места в апреле (еще в марте она была на 10-м). Только в мае индийские нефтеперерабатывающие заводы получали ее в объеме 819 тысяч баррелей в день — 16,5% от общего ввозимого со всего мира количества. Это рекордный показатель. Для сравнения, в апреле он равнялся 277 тысячам баррелей в день.



Крупнейшим поставщиком нефти для Индии остается Ирак, третье место теперь занимает Саудовская Аравия, которая еще в прошлом месяце была на втором.



Россия наращивает объемы поставок в Индию и Китай — страны, общее население которых составляет примерно треть от мирового. Российская нефть привлекает их сравнительной дешевизной, хотя цены в среднем на 60% выше, чем в прошлом году, несмотря на скидку.



Самая большая сложность для российских поставщиков нефти — потребность в еще больших танкерных мощностях, обусловленная отправлением товара на более отдаленные рынки. В апреле-мае 68% поставок осуществлялись судами, принадлежащими компаниям из ЕС, Великобритании и Норвегии. 97% танкеров были застрахованы в трех странах: Великобритания, Норвегия и Швеция, сообщает CREA

