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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:15
Hotab написав:
У мордора є калібри з іскандерами "на годи"?
Не гроші, а можливості поповнювати склад ракет.
Так само як і х-555.
Вчора скільки десятків використано?
Войну можно вести и без калибров с искандерами. Боеприпасы к советской технике они могут делать самостоятельно, в отличие от нас. А мы уже
воюем только благодаря поставкам западного оружия и боеприпасов.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:16
Shaman написав:
есть очень важная грань между развитыми странами и "нетехнологическими", как вы их назвали - ценность человеческой жизни. неразвитые страны, как и Раша сейчас, воют зерг-рашем, - бабы еще нарожают. поэтому когда развитые страны пытаются избегать потерь, дикари заваливают мясом - под красивые лозунги.
Практика отлова на улицах - развитая?
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:21
Hotab написав: beee написав:
невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша
Зруйновані захоплені міста Донбасу ніхто не буде відбудовувати. Навіть якщо їх повернути.
Хтось (здається недоколиханий) казав, що ЗСУ в Маріуполі підтримували третина? Ну якщо так, то вони зараз відчули як воно під визволителями. Углегорск, Дебальцево з лютого 15-шо ніхто не відбудовував. Марік, Попасну з Сєвером теж не будуть. Хай русня їсть, те що надкусила.
Харків теж?
Херсон?
Якшо так, то навіщо воювати? Можна відразу віддати схід і південь і "Хай русня їсть, те що надкусила"?
А решта України буде жити радісно і щасливо.
Вы немного увлекаетесь.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:35
otg написав: beee написав:
где реклама - "ми все відбудуємо?"уже нет. я как строитель могу сказать - невозможно уже отстроить разрушенные города. всё это лапша
Есть реклама такая. Буквально вчера 2 такие видел Но дело не в том. Вот Вы пессимист, а я на днях встретил товарища который строительством занимается, говорит поступают предложение по отстройке Киева и пригородов. Говорит оплата 30%, остальное после войны. Так что все реально, только вот преждевременно. Сейчас все нужно бросить для фронта. Закончится война, тогда будем строить.
Hotab написав:
Зруйновані захоплені міста Донбасу ніхто не буде відбудовувати. Навіть якщо їх повернути.
Будут. Еще как будут.
Тут ещё один вопрос.
Города строились и расширялись, когда в них была работа для людей - промышленность и/или торговля. Когда это пропадало, города хирели и исчезали/теряли своё значение.
Харьков и Купянск были крупнейшими ж/д узлами. После отрезания от России эту роль они потеряли.
Промышленность в Харькове разрушалась 30 лет. Сейчас РФ помогла.
Вслед за промышленностью уйдут вузы и, возможно, наука. Уже была попытка перевести на запад Харьковский университет. Пока отменили благодаря сильному возмущению. Знаю, что были идеи перевести на запад Хартрон.
Так что восстановление жилья это только одна задача и, возможно, даже не главная.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:37
На фоне множества санкций, наложенных Западом, Россия получила от экспорта ископаемого топлива за указанный период более €93 млрд. Из них 61%, или €57 млрд, были получены только от Европейского союза.
Крупнейшие импортеры:
• Китай — €12,6 млрд
• Германия — €12,1 млрд
• Италия — €7,8 млрд
• Нидерланды — €7,8 млрд
• Турция — €6,7 млрд
• Польша — €4,4 млрд
• Франция — €4,4 млрд
• Индия — €3,4 млрд
Выручка России от топлива распределилась примерно так:
• Сырая нефть — €46 млрд
• Трубопроводный газ — €24 млрд
• Нефтепродукты — €13 млрд
• Сжиженный природный газ (СПГ) — €5,1 млрд
• Уголь — €4,8 млрд
В целом доходы страны от экспорта топлива упали по сравнению с мартовскими показателями, но все равно остаются на высоком уровне.
Для Индии Россия стала вторым экспортером нефти, переместившись с четвертого места в апреле (еще в марте она была на 10-м). Только в мае индийские нефтеперерабатывающие заводы получали ее в объеме 819 тысяч баррелей в день — 16,5% от общего ввозимого со всего мира количества. Это рекордный показатель. Для сравнения, в апреле он равнялся 277 тысячам баррелей в день.
Крупнейшим поставщиком нефти для Индии остается Ирак, третье место теперь занимает Саудовская Аравия, которая еще в прошлом месяце была на втором.
Россия наращивает объемы поставок в Индию и Китай — страны, общее население которых составляет примерно треть от мирового. Российская нефть привлекает их сравнительной дешевизной, хотя цены в среднем на 60% выше, чем в прошлом году, несмотря на скидку.
Самая большая сложность для российских поставщиков нефти — потребность в еще больших танкерных мощностях, обусловленная отправлением товара на более отдаленные рынки. В апреле-мае 68% поставок осуществлялись судами, принадлежащими компаниям из ЕС, Великобритании и Норвегии. 97% танкеров были застрахованы в трех странах: Великобритания, Норвегия и Швеция, сообщает CREA
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:42
Faceless написав: Hotab написав: prodigy написав:
міста будуть відбудовувати заради людей
Якби я жив в умовному Маріку, який зрівняли з землею, я б чекав роки , поки його відбудують, щоб повернутись туди??
Я б закріпився в іншому місті. Навіть, якби любив той марік. Але думаю, що під фашистським кордоном жити мало хто захоче. Мозок рашистів не перебудується ще десятиліттями. Тому загроза буде постійна. Навіть Чернігів виглядає придатнішим для оборони через ліси і болота від кордону до міста, та через відсутність загрози з моря.
Їх мозок може ніколи не перебудується. Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати.
Якщо того не зробити, той гній отруюватиме планету вічно.
І, нажаль, навіть повної ізоляції скоріш за все не буде.
Даже не буду извиняться Вы скатились к махровому нацизму.
Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет. Но вылечили. И даже немного чересчур.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:50
detroytred написав:
...........
Глобалізація (її інструменти) ж не всесільна. Щоб прямо повністю перемагати.
Є факт -- вектор розвитку майже без виключення всіх країн, суспільств.
Індуси, китайці вже в фільмах цілуються та приоголюють груди))
Умовна "кока-кола"...
Беда в том, что все такие процессы весьма медленные, могут длиться десятилетиями, если не веками. За это время столько всего произойти может...
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:51
ЛАД написав: Faceless написав:
Їх мозок може ніколи не перебудується. Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати.
Якщо того не зробити, той гній отруюватиме планету вічно.
І, нажаль, навіть повної ізоляції скоріш за все не буде.
Даже не буду извиняться Вы скатились к махровому нацизму.
Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет. Но вылечили. И даже немного чересчур.
Кацапи гірші.
Якщо для німців нацизм був хворобою, то для кацапів - це норма. Це їх природа. І їх не вилікувати. Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати.
А якби уважніше читали, побачили б, що "світ зараз такого лікування не сприйме"
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:56
ЛАД написав: Faceless написав:
Їх мозок може ніколи не перебудується. Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати.
Якщо того не зробити, той гній отруюватиме планету вічно.
І, нажаль, навіть повної ізоляції скоріш за все не буде.
Даже не буду извиняться Вы скатились к махровому нацизму.
Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет. Но вылечили. И даже немного чересчур.
Немцев победили в войне и оккупировали.
После чего выбивали нацистскую дурь из их голов, в том числе и репрессиями.
Рашистов с их территорией и арсеналами так победить, конечно, нельзя.
Только изоляция. Которой не будет по экономическим причинам.
Так что отравлять Землю своим присутствием они будут еще долго.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:01
Shaman написав:
......
есть очень важная грань между развитыми странами и "нетехнологическими", как вы их назвали - ценность человеческой жизни. неразвитые страны, как и Раша сейчас, воют зерг-рашем, - бабы еще нарожают. поэтому когда развитые страны пытаются избегать потерь, дикари заваливают мясом - под красивые лозунги.
........
В Раше так уже
не получается - рождаемость слишком низкая. Хотя по привычке пока что
действуют по этому принципу.
а вот как не дать полуразвитым странам угрожать остальным - Раша, Китай, Иран - тоже вопрос.
Согласен, это, действительно, серьёзная проблема. И Россия в этом отношении хороший пример. После того, что в 90-е практически валялась в грязи, сегодня грозит миру ядерной дубиной и не стесняется начинать войны.
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