Faceless написав:Їх мозок може ніколи не перебудується. Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати. Якщо того не зробити, той гній отруюватиме планету вічно. І, нажаль, навіть повної ізоляції скоріш за все не буде.
Даже не буду извиняться Вы скатились к махровому нацизму. Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет. Но вылечили. И даже немного чересчур.
Кацапи гірші. Якщо для німців нацизм був хворобою, то для кацапів - це норма. Це їх природа. І їх не вилікувати. Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати. А якби уважніше читали, побачили б, що "світ зараз такого лікування не сприйме"
А якби Ви уважніше читали, побачили б: "Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет." Так при чём тут: "світ зараз такого лікування не сприйме"? А насчёт Вашего "Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати" - не надо придумывать мифы. Вели себя примерно так же, как и все остальные нации - захват земель и колоний. Им повезло в том, что рядом было достаточно пустых земель и народов, которых им удалось покорить или которые сами искали защиты у России от других врагов. Европейцам для этого приходилось отправляться далеко в Африку и Азию и, соответственно, они не пытались включать захваченные территории и народы в состав метрополии.
Starikan написав:.......... Рашистов с их территорией и арсеналами так победить, конечно, нельзя. Только изоляция. Которой не будет по экономическим причинам. Так что отравлять Землю своим присутствием они будут еще долго.
Как проиграл Союз, который был значительно мощнее РФ? Напомню, что освоение нефтегазоместорождений на востоке велось во многом благодаря Украине. У РФ достаточно слабостей. Тем более, при таких идиотах правителях. Другое дело, что такая победа достигается не быстро. Но зато бескровно.
ЛАД написав:Даже не буду извиняться Вы скатились к махровому нацизму. Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет. Но вылечили. И даже немного чересчур.
Кацапи гірші. Якщо для німців нацизм був хворобою, то для кацапів - це норма. Це їх природа. І їх не вилікувати. Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати. А якби уважніше читали, побачили б, що "світ зараз такого лікування не сприйме"
А якби Ви уважніше читали, побачили б: "Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет." Так при чём тут: "світ зараз такого лікування не сприйме"? А насчёт Вашего "Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати" - не надо придумывать мифы. Вели себя примерно так же, как и все остальные нации - захват земель и колоний. Им повезло в том, что рядом было достаточно пустых земель и народов, которых им удалось покорить или которые сами искали защиты у России от других врагов. Европейцам для этого приходилось отправляться далеко в Африку и Азию и, соответственно, они не пытались включать захваченные территории и народы в состав метрополии.
Щось у вас погано з сприйняттям. Я взагалі про німців нічого не писав. Я писав, що таку пошесть, як кацапи, можна вилікувати тільки тотальним знищенням. Це те, чого вони заслуговують. Те, що могло б очистити світ від цього гною. Але світ не сприйме зараз такого. І навіть повної їє ізоляції, нажаль, не буде Хоча це той мінімум, що потрібно було б зробити. Історія європейських держав значно довша, і врешті решт вони прийшли до цивілізації, і є її авангардом. московська держава почала з дегенератів, і так і залишилася нецивілізованою країною агресивних дегенератів, навіть в ХХІ сторіччі, тільки з відносно сучасною зброєю, що куплена/створена з продажу природних ресурсів. Нація крадіїв, для яких крадіжки в геномі та заохочуються в менталітеті. Пухлина людства, гній людської історії.