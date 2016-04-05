Додано: Нед 19 чер, 2022 12:17

Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: Їх мозок може ніколи не перебудується. Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати.

Якщо того не зробити, той гній отруюватиме планету вічно.

І, нажаль, навіть повної ізоляції скоріш за все не буде. Їх мозок може ніколи не перебудується. Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати.Якщо того не зробити, той гній отруюватиме планету вічно.І, нажаль, навіть повної ізоляції скоріш за все не буде.

Даже не буду извиняться Вы скатились к махровому нацизму.

Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет. Но вылечили. И даже немного чересчур. Даже не буду извиняться Вы скатились к махровому нацизму.Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет. Но вылечили. И даже немного чересчур.

Кацапи гірші.

Якщо для німців нацизм був хворобою, то для кацапів - це норма. Це їх природа. І їх не вилікувати. Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати.

А якби уважніше читали, побачили б, що "світ зараз такого лікування не сприйме" Кацапи гірші.Якщо для німців нацизм був хворобою, то для кацапів - це норма. Це їх природа. І їх не вилікувати. Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати.А якби уважніше читали, побачили б, що "світ зараз такого лікування не сприйме"

А якби Ви уважніше читали, побачили б: "Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет." Так при чём тут: "світ зараз такого лікування не сприйме"?А насчёт Вашего "Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати" - не надо придумывать мифы. Вели себя примерно так же, как и все остальные нации - захват земель и колоний. Им повезло в том, что рядом было достаточно пустых земель и народов, которых им удалось покорить или которые сами искали защиты у России от других врагов. Европейцам для этого приходилось отправляться далеко в Африку и Азию и, соответственно, они не пытались включать захваченные территории и народы в состав метрополии.