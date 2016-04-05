RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13691370137113721373>
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:56

  ЛАД написав:
  Faceless написав:Їх мозок може ніколи не перебудується. Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати.
Якщо того не зробити, той гній отруюватиме планету вічно.
І, нажаль, навіть повної ізоляції скоріш за все не буде.

Даже не буду извиняться Вы скатились к махровому нацизму.
Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет. Но вылечили. И даже немного чересчур.

Немцев победили в войне и оккупировали.
После чего выбивали нацистскую дурь из их голов, в том числе и репрессиями.
Рашистов с их территорией и арсеналами так победить, конечно, нельзя.
Только изоляция. Которой не будет по экономическим причинам.
Так что отравлять Землю своим присутствием они будут еще долго.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18802
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:01

  Shaman написав:......
есть очень важная грань между развитыми странами и "нетехнологическими", как вы их назвали - ценность человеческой жизни. неразвитые страны, как и Раша сейчас, воют зерг-рашем, - бабы еще нарожают. поэтому когда развитые страны пытаются избегать потерь, дикари заваливают мясом - под красивые лозунги.
........

В Раше так уже не получается - рождаемость слишком низкая. Хотя по привычке пока что действуют по этому принципу.
а вот как не дать полуразвитым странам угрожать остальным - Раша, Китай, Иран - тоже вопрос.

Согласен, это, действительно, серьёзная проблема. И Россия в этом отношении хороший пример. После того, что в 90-е практически валялась в грязи, сегодня грозит миру ядерной дубиной и не стесняется начинать войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22494
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:08

HIMARS вже працюють

На лінії фронту між Херсоном та Миколаєвом бійці ЗСУ тепер можуть використати американську реактивну систему залпового вогню на колісному шасі HIMARS.
https://www.nikpravda.com.ua/na-mykolay ... rtyleriyu/

Кримській міст, тремти! :twisted:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:10

Хороший обзор на сегодня, по Донбассу
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9691
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:17

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:Їх мозок може ніколи не перебудується. Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати.
Якщо того не зробити, той гній отруюватиме планету вічно.
І, нажаль, навіть повної ізоляції скоріш за все не буде.

Даже не буду извиняться Вы скатились к махровому нацизму.
Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет. Но вылечили. И даже немного чересчур.

Кацапи гірші.
Якщо для німців нацизм був хворобою, то для кацапів - це норма. Це їх природа. І їх не вилікувати. Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати.
А якби уважніше читали, побачили б, що "світ зараз такого лікування не сприйме"

А якби Ви уважніше читали, побачили б: "Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет." Так при чём тут: "світ зараз такого лікування не сприйме"?
А насчёт Вашего "Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати" - не надо придумывать мифы. Вели себя примерно так же, как и все остальные нации - захват земель и колоний. Им повезло в том, что рядом было достаточно пустых земель и народов, которых им удалось покорить или которые сами искали защиты у России от других врагов. Европейцам для этого приходилось отправляться далеко в Африку и Азию и, соответственно, они не пытались включать захваченные территории и народы в состав метрополии.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22494
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:25

  Starikan написав:..........
Рашистов с их территорией и арсеналами так победить, конечно, нельзя.
Только изоляция. Которой не будет по экономическим причинам.
Так что отравлять Землю своим присутствием они будут еще долго.

Как проиграл Союз, который был значительно мощнее РФ?
Напомню, что освоение нефтегазоместорождений на востоке велось во многом благодаря Украине. У РФ достаточно слабостей. Тем более, при таких идиотах правителях. Другое дело, что такая победа достигается не быстро. Но зато бескровно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22494
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:28

  fler написав:На лінії фронту між Херсоном та Миколаєвом бійці ЗСУ тепер можуть використати американську реактивну систему залпового вогню на колісному шасі HIMARS.
https://www.nikpravda.com.ua/na-mykolay ... rtyleriyu/

Кримській міст, тремти! :twisted:

От Херсона до Керчи примерно 400 км. HIMARS на столько не стреляет. Даже не говоря о других вопросах.
Несмотря на высказывания Вашего улюбленця Марченко.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 чер, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22494
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Даже не буду извиняться Вы скатились к махровому нацизму.
Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет. Но вылечили. И даже немного чересчур.

Кацапи гірші.
Якщо для німців нацизм був хворобою, то для кацапів - це норма. Це їх природа. І їх не вилікувати. Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати.
А якби уважніше читали, побачили б, що "світ зараз такого лікування не сприйме"

А якби Ви уважніше читали, побачили б: "Мозок немцев после нацизма лечили "газовими камерами та крематоріями"? Вроде нет." Так при чём тут: "світ зараз такого лікування не сприйме"?
А насчёт Вашего "Потвори й покидьки від самого початку існування московії, сотні років - агресивні дегенерати" - не надо придумывать мифы. Вели себя примерно так же, как и все остальные нации - захват земель и колоний. Им повезло в том, что рядом было достаточно пустых земель и народов, которых им удалось покорить или которые сами искали защиты у России от других врагов. Европейцам для этого приходилось отправляться далеко в Африку и Азию и, соответственно, они не пытались включать захваченные территории и народы в состав метрополии.

Щось у вас погано з сприйняттям. Я взагалі про німців нічого не писав. Я писав, що таку пошесть, як кацапи, можна вилікувати тільки тотальним знищенням. Це те, чого вони заслуговують. Те, що могло б очистити світ від цього гною. Але світ не сприйме зараз такого.
І навіть повної їє ізоляції, нажаль, не буде
Хоча це той мінімум, що потрібно було б зробити.
Історія європейських держав значно довша, і врешті решт вони прийшли до цивілізації, і є її авангардом. московська держава почала з дегенератів, і так і залишилася нецивілізованою країною агресивних дегенератів, навіть в ХХІ сторіччі, тільки з відносно сучасною зброєю, що куплена/створена з продажу природних ресурсів. Нація крадіїв, для яких крадіжки в геномі та заохочуються в менталітеті. Пухлина людства, гній людської історії.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31664
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7538 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:53

  Faceless написав:...........
Щось у вас погано з сприйняттям. Я взагалі про німців нічого не писав. Я писав, що таку пошесть, як кацапи, можна вилікувати тільки тотальним знищенням. Це те, чого вони заслуговують. Те, що могло б очистити світ від цього гною. Але світ не сприйме зараз такого.
І навіть повної їє ізоляції, нажаль, не буде
Хоча це той мінімум, що потрібно було б зробити.
Історія європейських держав значно довша, і врешті решт вони прийшли до цивілізації, і є її авангардом. московська держава почала з дегенератів, і так і залишилася нецивілізованою країною агресивних дегенератів, навіть в ХХІ сторіччі, тільки з відносно сучасною зброєю, що куплена/створена з продажу природних ресурсів. Нація крадіїв, для яких крадіжки в геномі та заохочуються в менталітеті. Пухлина людства, гній людської історії.

Вы о немцах не писали, но я Вам напомнил.
Мы когда-то обсуждали отличие патриотизма от национализма. Вы сейчас скатились к откровенному нацизму.
Кого Вы завтра объявите дегенератами и "пухлиною людства"?
Вы правильно написали, что "Історія європейських держав значно довша, і врешті решт вони прийшли до цивілізації". Россия возникла значительно позже, соответственно, и разница.
Так же, как между христианством и мусульманством. Мусульманство на 600 лет моложе. Вспомните, каким было христианство 600 лет назад - далеко не таким "цивилизованным", как сегодня.
А нацизм/расизм отвратительны в любом исполнении - хоть немецком, хоть в любом другом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22494
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:53

  ЛАД написав:
  fler написав:На лінії фронту між Херсоном та Миколаєвом бійці ЗСУ тепер можуть використати американську реактивну систему залпового вогню на колісному шасі HIMARS.
https://www.nikpravda.com.ua/na-mykolay ... rtyleriyu/

Кримській міст, тремти! :twisted:


От Херсона до Керчи примерно 400 км. HIMARS на столько не стреляет. Даже не говоря о других вопросах.
Несмотря на высказывания Вашего улюбленця Марченко.


Хіба ми з Марченком казали, шо треба лупити по мосту з HIMARS? Інша справа, що ця зброя дасть змогу наблизитися.. 8) і тому міст має тремтіти.
Але ж ви з поміж строк не читаєте, як завжди. Вчора ви навіть писали солов'їною. Що завадило сьогодні? Невдобно виправдовувати (=підтримувати) рашистів чужою для них мовою?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13691370137113721373>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96642
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454982
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3094
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (452)
19.06.2022 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron