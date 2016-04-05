От Херсона до Керчи примерно 400 км. HIMARS на столько не стреляет. Даже не говоря о других вопросах. Несмотря на высказывания Вашего улюбленця Марченко.
Хіба ми з Марченком казали, шо треба лупити по мосту з HIMARS? Інша справа, що ця зброя дасть змогу наблизитися.. і тому міст має тремтіти. Але ж ви з поміж строк не читаєте, як завжди. Вчора ви навіть писали солов'їною. Що завадило сьогодні? Невдобно виправдовувати (=підтримувати) рашистів чужою для них мовою?
Ви з Марченком взагалі нічого казали. А Марченко о необходимости бомбёжки моста говорил. Хотя этот вопрос не ему решать. Якщо Ви вважаєте "підтримкою рашистів" спростування дурниць, то це Ваша особиста проблема.
Faceless написав:........... Щось у вас погано з сприйняттям. Я взагалі про німців нічого не писав. Я писав, що таку пошесть, як кацапи, можна вилікувати тільки тотальним знищенням. Це те, чого вони заслуговують. Те, що могло б очистити світ від цього гною. Але світ не сприйме зараз такого. І навіть повної їє ізоляції, нажаль, не буде Хоча це той мінімум, що потрібно було б зробити. Історія європейських держав значно довша, і врешті решт вони прийшли до цивілізації, і є її авангардом. московська держава почала з дегенератів, і так і залишилася нецивілізованою країною агресивних дегенератів, навіть в ХХІ сторіччі, тільки з відносно сучасною зброєю, що куплена/створена з продажу природних ресурсів. Нація крадіїв, для яких крадіжки в геномі та заохочуються в менталітеті. Пухлина людства, гній людської історії.
Вы о немцах не писали, но я Вам напомнил. Мы когда-то обсуждали отличие патриотизма от национализма. Вы сейчас скатились к откровенному нацизму. Кого Вы завтра объявите дегенератами и "пухлиною людства"? Вы правильно написали, что "Історія європейських держав значно довша, і врешті решт вони прийшли до цивілізації". Россия возникла значительно позже, соответственно, и разница. Так же, как между христианством и мусульманством. Мусульманство на 600 лет моложе. Вспомните, каким было христианство 600 лет назад - далеко не таким "цивилизованным", как сегодня. А нацизм/расизм отвратительны в любом исполнении - хоть немецком, хоть в любом другом.
З мусульманським світом (хоча він вельми картатий, є Туреччина, а є всілякі саудити з афганцями) хай дають раду (та й, ніби, дають потроху) ті, в кого це більш нагальна проблема. У нас клопоту вистачає. московська держава "дозріла" пізніше, але тісна інтеграція з передовими країнами навіть за кілька століть не зробила з них людей. Зараз це майже те саме темне, забите, агресивне, злочинне до кісток суспільство, що бризкає слиною на тих, хто ніс їм цивілізацію. Поглинуті їми незліченні народи на безмежних територіях були піддані геноциду, їх культура й мова знищені і врешті решт асимільовані до того, що перетворилися на таких самих потвор-морлоків. Суперечки про патріотизм чи нацизм тут взагалі ні до чого. І ніякого нацизму тут немає. Не можна звинуватити в нацизмі хірурга, що оперує пухлину, дантиста, що вириває зуб, чи антибіотики за вбивство бактерій. Я називаю речі своїми іменами. Те, що ви не хочете це бачити, просто наслідок того, що ви досі отруєні інформаційно. Багато хто досі отруєний. Стільки років токсичного отруєння цією заразою дається взнаки.
За словами мера, у Запорізькій області покращилася ситуація на фронті, оскільки ЗСУ просунулися на понад 10 км від Запоріжжя у бік Мелітополя. Федоров заявив, що останнім часом приходить більша кількість високоточної західної зброї, яка "точно наближає Україну до перемоги". 10 червня Федоров повідомляв, що ЗСУ за два тижні відсунули лінію фронту від Запоріжжя на 5-7 км. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... mer-goroda
beee написав:даже если бы было 200 км и даже, если бы попали, то мосту ничего не будет критического
пусть стоит - по нему еще рашистам драпать - потом и подорвем
Да лучше бы еbaNyть бы, конечно, как в фильме, где плохой герой на тормозах падает с обрыва моста.
Поясніть будь-ласка такий комент, увидел недавно. Как так получается? "Шёл 4 месяц войны, армия Рашки до вторжения 190000, наша армия если верить арахамии 1000000, но при этом на важных участках фронта, мы всегда в меньшинстве, против многочисленного врага"
Faceless написав:........ Я називаю речі своїми іменами. Те, що ви не хочете це бачити, просто наслідок того, що ви досі отруєні інформаційно. Багато хто досі отруєний. Стільки років токсичного отруєння цією заразою дається взнаки.
Вы называете вещи своими именами, но почему-то стесняетесь признать, что проповедуете чистый и незамутнённый нацизм. Обвиняя меня в "отруєнності". Хотя именно Вы отруєні нацизмом. Объявлять целый народ (не полит. режим!) "пухлиною" и призывать к его полному уничтожению... Чем это отличается от политики нацистов по отношению к евреям? От Вас не ожидал. Стыдно.