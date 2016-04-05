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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1370137113721373
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:51

  beee написав: наша армия если верить арахамии 1000000

Какая то фантастическая цифра, вроде как ВСУ +/- 200 000. + Нац.гвардия. +/-50000. Сколько призвали ? ну наверное ещё столько же. 1 000 000 - слышал цифру, что можем призвать если будет хватать вооружения.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:51

  ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Я називаю речі своїми іменами. Те, що ви не хочете це бачити, просто наслідок того, що ви досі отруєні інформаційно. Багато хто досі отруєний. Стільки років токсичного отруєння цією заразою дається взнаки.

Вы называете вещи своими именами, но почему-то стесняетесь признать, что проповедуете чистый и незамутнённый нацизм. Обвиняя меня в "отруєнності". :)
Хотя именно Вы отруєні нацизмом.
Объявлять целый народ (не полит. режим!) "пухлиною"...
Чем это отличается от политики нацистов по отношению к евреям?
От Вас не ожидал.
Стыдно.

Какой нацизм? Не транслируйте кремлёвские нарративы!

(сарказм)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:53

  ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Я називаю речі своїми іменами. Те, що ви не хочете це бачити, просто наслідок того, що ви досі отруєні інформаційно. Багато хто досі отруєний. Стільки років токсичного отруєння цією заразою дається взнаки.

Вы называете вещи своими именами, но почему-то стесняетесь признать, что проповедуете чистый и незамутнённый нацизм

ЛАД, ещё недавно ты полностью отрицал и отрицаешь нацизм в РФ, хотя есть все признаки нацизма в РФ.

А достаточно было написать Faceless свой резкий пост, и подтвердить его, так ты уже завопил - нацизм, нацизм.

Нацизм - это Буча, это Мариуполь, это Ягодное

Ты действительно отравлен
Можно было спорить с тобой до 24.02, но после 24.02 уж точно всё стало однозначно и просто
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Звучит, конечно, жестоко, но тысячи ракет уже упали на голову, а Комаровский, например, продолжает рассказывать, что русские хорошие. Это просто дядя уйло плохой и всех взял в рабство.
А может это и есть кара небесная? Прививка от рашизма? Сколько же ещё ракет нужно на голову, чтобы понять наконец, что путин это коллективное творение, вернее, олицетворение всего общества
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:58

  alex_dvornichenko написав:
  beee написав: наша армия если верить арахамии 1000000

Какая то фантастическая цифра, вроде как ВСУ +/- 200 000. + Нац.гвардия. +/-50000. Сколько призвали ? ну наверное ещё столько же. 1 000 000 - слышал цифру, что можем призвать если будет хватать вооружения.

Месяц назад сообщали о 750 тысячах. Ещё пр звали 200к по словам Маляр
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:06

  beee написав:
  alex_dvornichenko написав:
  beee написав: наша армия если верить арахамии 1000000

Какая то фантастическая цифра, вроде как ВСУ +/- 200 000. + Нац.гвардия. +/-50000. Сколько призвали ? ну наверное ещё столько же. 1 000 000 - слышал цифру, что можем призвать если будет хватать вооружения.

Месяц назад сообщали о 750 тысячах. Ещё пр звали 200к по словам Маляр

Значит не всё так однозначно, кто то тренируется, кто то осваивает НАТОвскую технику за границей, кто то вдоль границы с РБ, кто то за Приднестровьем смотрит... Залужному виднее, я лично ему доверяю.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:10

  alex_dvornichenko написав:........
Значит не всё так однозначно, кто то тренируется, кто то осваивает НАТОвскую технику за границей, кто то вдоль границы с РБ, кто то за Приднестровьем смотрит... Залужному виднее, я лично ему доверяю.

Залужный в отличие от всяких болтунов цифры не называл.
А эта цифра, возможно, не армия, а все силовые структуры, включая полицию и СБУ.
ЛАД
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