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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:51
beee написав:
наша армия если верить арахамии 1000000
Какая то фантастическая цифра, вроде как ВСУ +/- 200 000. + Нац.гвардия. +/-50000. Сколько призвали ? ну наверное ещё столько же. 1 000 000 - слышал цифру, что можем призвать если будет хватать вооружения.
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:53
ЛАД
ЛАД написав: Faceless написав:
........
Я називаю речі своїми іменами. Те, що ви не хочете це бачити, просто наслідок того, що ви досі отруєні інформаційно. Багато хто досі отруєний. Стільки років токсичного отруєння цією заразою дається взнаки.
Вы называете вещи своими именами, но почему-то стесняетесь признать, что проповедуете чистый и незамутнённый нацизм
, ещё недавно ты полностью отрицал и отрицаешь нацизм в РФ, хотя есть все признаки нацизма в РФ.
А достаточно было написать Faceless
свой резкий пост, и подтвердить его, так ты уже завопил - нацизм, нацизм.
Нацизм - это Буча, это Мариуполь, это Ягодное
Ты действительно отравлен
Можно было спорить с тобой до 24.02, но после 24.02 уж точно всё стало однозначно и просто
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pesikot
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:56
Звучит, конечно, жестоко, но тысячи ракет уже упали на голову, а Комаровский, например, продолжает рассказывать, что русские хорошие. Это просто дядя уйло плохой и всех взял в рабство.
А может это и есть кара небесная? Прививка от рашизма? Сколько же ещё ракет нужно на голову, чтобы понять наконец, что путин это коллективное творение, вернее, олицетворение всего общества
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beee
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:58
alex_dvornichenko написав: beee написав:
наша армия если верить арахамии 1000000
Какая то фантастическая цифра, вроде как ВСУ +/- 200 000. + Нац.гвардия. +/-50000. Сколько призвали ? ну наверное ещё столько же. 1 000 000 - слышал цифру, что можем призвать если будет хватать вооружения.
Месяц назад сообщали о 750 тысячах. Ещё пр звали 200к по словам Маляр
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beee
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Додано: Нед 19 чер, 2022 14:06
beee написав: alex_dvornichenko написав: beee написав:
наша армия если верить арахамии 1000000
Какая то фантастическая цифра, вроде как ВСУ +/- 200 000. + Нац.гвардия. +/-50000. Сколько призвали ? ну наверное ещё столько же. 1 000 000 - слышал цифру, что можем призвать если будет хватать вооружения.
Месяц назад сообщали о 750 тысячах. Ещё пр звали 200к по словам Маляр
Значит не всё так однозначно, кто то тренируется, кто то осваивает НАТОвскую технику за границей, кто то вдоль границы с РБ, кто то за Приднестровьем смотрит... Залужному виднее, я лично ему доверяю.
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 19 чер, 2022 14:10
alex_dvornichenko написав:
........
Значит не всё так однозначно, кто то тренируется, кто то осваивает НАТОвскую технику за границей, кто то вдоль границы с РБ, кто то за Приднестровьем смотрит... Залужному виднее, я лично ему доверяю.
Залужный в отличие от всяких болтунов цифры не называл.
А эта цифра, возможно, не армия, а все силовые структуры, включая полицию и СБУ.
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ЛАД
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Додано: Нед 19 чер, 2022 14:17
fler написав:
...
Отже, за 9 днів ще на 5-6 км. Норм
600м за день - нічого надзвичайного. З таким темпом просування за рік дойдуть тільки
Востаннє редагувалось GALeon
в Нед 19 чер, 2022 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 14:18
ЛАД написав: Faceless написав:
........
Я називаю речі своїми іменами. Те, що ви не хочете це бачити, просто наслідок того, що ви досі отруєні інформаційно. Багато хто досі отруєний. Стільки років токсичного отруєння цією заразою дається взнаки.
Вы называете вещи своими именами, но почему-то стесняетесь признать, что проповедуете чистый и незамутнённый нацизм. Обвиняя меня в "отруєнності".
Хотя именно Вы отруєні нацизмом.
Объявлять целый народ (не полит. режим!) "пухлиною" и призывать к его полному уничтожению...
Чем это отличается от политики нацистов по отношению к евреям?
От Вас не ожидал.
Стыдно.
Ви про нацизм вочевидь судите з совкової пропаганди, тому й ліпите той термін не до місця.
Цей "народ" більшістю підтримує війну проти нас (дані опитувань, це не я придумав), пропагує наше винищення, відправляє десятки тисяч вояк вбивати, мародерити, ґвалтувати, руйнувати. Вам мало того, що цей "народ" зробив з вашим містом? Чи це інопланетяни бомбили Харків? Що ці покидьки зробили в Бучі, Бородянці, десятках містечок і сіл, що потрапили під окупацію? Яким трупоїдством цей "народ" займається в Маріуполі? Це ж не клони пуйла зараз воюють проти нас. Це той самий "народ".
І не треба мені приплітати нацизм, його тут немає і близько.
Закликати до тотального винищення зараз немає сенсу, я про це неодноразово написав вище. В наші часи це вже просто неможливо.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 14:24
ЛАД написав:
От Херсона до Керчи примерно 400 км. HIMARS на столько не стреляет.
По карте от нашего Орехова до чертового моста 270 км. по прямой. Если действительно надо, с помощью подарков можно пугануть русофашистов.
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alexop
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Додано: Нед 19 чер, 2022 14:28
alexop написав: ЛАД написав:
От Херсона до Керчи примерно 400 км. HIMARS на столько не стреляет.
По карте от нашего Орехова до чертового моста 270 км. по прямой. Если действительно надо, с помощью подарков можно пугануть русофашистов.
Це як влучити у волосину з кілометра. Сумніваюся, що це можливо на такій відстані некерованою ракетою. Та й потужности вибуху навряд буде достатньо.
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