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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1372137313741375>
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:33

  fler написав:На лінії фронту між Херсоном та Миколаєвом бійці ЗСУ тепер можуть використати американську реактивну систему залпового вогню на колісному шасі HIMARS.
https://www.nikpravda.com.ua/na-mykolay ... rtyleriyu/

Кримській міст, тремти! :twisted:


нам дали 3 шт, одна під Херсоном? Гончаренко гонит
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД
Батуринська трагедія
Під час цих дій, московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців
...
6 години наступного ранку Меншиков зробив напад і наказав знищити в замку всіх без відмінності, не виключаючи й немовлят, але залишати в живих начальників, для передачі їх страти

Прошло 300 лет и что изменилось ? Да НИ-ЧЕ-ГО
Как были россияне варварами, так и остались

Это про твоих "хороших" российских
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 19 чер, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:45

  antey1969 написав:В отстройку разрушенных городов не верю.
В отстройку разрушенных предприятий не верю.
В восстановление школ, детсадов не верю, в восстановление поликлиник не верю, в отстройку больниц верю только в исключительных случаях и нескоро.
В отстройку инфраструктуры (мосты, аэродромы, вокзалы, котельные и дороги) верю частично и только за средства из-за рубежа.
В массовое строительство взамен разрушенных домов и квартир - все завтсит от зарубежных инвесторов, но все будет тянуться долго, тупо и бестолково. Скорее всего закончится на цифрах 25-30%

Ты только не уточнил о каких территориях идёт речь.

На оккупированных точно этого делать не будут

А когда начнут восстанавливать на наших, украинских территориях, я лично тебя буду шпыняты, по каждому факту восстановления

PS. Кстати, ты так и не написал, а кто же всё это разрушил ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще й досі комусь московське подобається ?
Послухайте братів Капранових ( канал на Ютубі називається ім. Т.Г.Шевченка ) . І про старе там є , і про свіженьке . І про різницю між культурою та мистецтвом ( це для прихильників руської культури ) . І взагалі про походження москальської мови ... Та й взагалі про генетику населення імперії схоже не читали ...
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД
Ещё про "хороших" российских
"Требуют треть урожая, в обмен на пропуск" РФ открыто грабит фермеров Запорожской области

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:57

  Грйс-мэн написав:Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"

глобально, все верно, но надо понимать, что "администрировать будущую распадающуюся Россию и весь мультикультурный восточнославянский мир" будет самый экономически мощный субъект. Объективно, по-другому в жизни не бывает.
И пока нет уверенности, что этим субъектом станем мы
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 15:00

  ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Я називаю речі своїми іменами. Те, що ви не хочете це бачити, просто наслідок того, що ви досі отруєні інформаційно. Багато хто досі отруєний. Стільки років токсичного отруєння цією заразою дається взнаки.

Вы называете вещи своими именами, но почему-то стесняетесь признать, что проповедуете чистый и незамутнённый нацизм. Обвиняя меня в "отруєнності". :)
Хотя именно Вы отруєні нацизмом.
Объявлять целый народ (не полит. режим!) "пухлиною" и призывать к его полному уничтожению...
Чем это отличается от политики нацистов по отношению к евреям?
От Вас не ожидал.
Стыдно.

Как Вы заи...(достали короче!).
Хорош обоим передёргивать понятия - это как раз присуще московитам!
В общении с неокрепшими умами.
У нас, в Украине, существует своя трактовка обусловленная исторически, что не совместимо в общении с иными нациями вскормленными за пределами НЕНЬКИ.
1. ЛАД Идейный Лидер группировки "Русич":

в лексиконе украинца понятие "Россия"-русский, Агрессор,... - не имеет конкретной привязки к нации "русский" ибо реально русских по нации в войсках Агрессора - меньше в % соотношении, чем у нас.
2.Faceless у ЛАДа настроение "против всех" - тупо, для его желания дайте расклад о существовании карты национальностей на территории РФ - и перспективах существования "Национальных Государств".


Весь Ваш "конфликт" - сравним с тем, как меня обвиняли на полях форума, в... антисемитизме! Откровенный флуд и открытый идиотизм с передёргиванием понятий.
Как от одного так и от другого, что со стороны превращает форум в глупость(это для непосвящённых в тему рассматриваемого вопроса.)

Для чего обеим дам историческую ссылку:
1. СССР - было 15 республик, из которых только 3 славянских.
2. РФ - сколько в % соотношение там проживает тех, кто называет себя "русскими"?
Что по факту имеют украинские корни на 90%.
  pesikot написав:ЛАД
Батуринська трагедія
Під час цих дій, московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців
...
6 години наступного ранку Меншиков зробив напад і наказав знищити в замку всіх без відмінності, не виключаючи й немовлят, але залишати в живих начальників, для передачі їх страти

Прошло 300 лет и что изменилось ? Да НИ-ЧЕ-ГО
Как были россияне варварами, так и остались

Это про твоих "хороших" российских

"Орда" - Орда, батенька.
"Русских" - там НЕТ, есть "Агрессор-московия", хотя по нашему менталитету мы их называем "русские".
Хотя, конкретно тогда основной ударной частью - были черниговские полки.

И вся наша история - война с "Ордой".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 19 чер, 2022 15:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 15:11

  juristkostya написав:
  Грйс-мэн написав:Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"

глобально, все верно, но надо понимать, что "администрировать будущую распадающуюся Россию и весь мультикультурный восточнославянский мир" будет самый экономически мощный субъект. Объективно, по-другому в жизни не бывает.
И пока нет уверенности, что этим субъектом станем мы

Госпидя

Два трындуна о чём-то поговорили, а юрист начал делать из этого какие-то глубокомысленные выводы

Кто такой Арестович ? Внештатный советник завхоза
Кто такой Романенко ? Пророссийский пропагандон
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Це як влучити у волосину з кілометра. Сумніваюся, що це можливо на такій відстані некерованою ракетою. Та й потужности вибуху навряд буде достатньо.

Зруйнувати міст, не спиричаюся, але по нафтобазі чи скупченню военної техніці думаю можливо. Я ж і пишу, для того, щоб бистріше почали збирати монатки.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 15:30

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  Грйс-мэн написав:Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"

глобально, все верно, но надо понимать, что "администрировать будущую распадающуюся Россию и весь мультикультурный восточнославянский мир" будет самый экономически мощный субъект. Объективно, по-другому в жизни не бывает.
И пока нет уверенности, что этим субъектом станем мы

Госпидя

Два трындуна о чём-то поговорили, а юрист начал делать из этого какие-то глубокомысленные выводы

Кто такой Арестович ? Внештатный советник завхоза
Кто такой Романенко ? Пророссийский пропагандон

Понятно, что не все мыслят настолько перспективно, это нормально.
juristkostya
 
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