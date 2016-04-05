Додано: Нед 19 чер, 2022 15:00

ЛАД написав: Faceless написав: ........

Я називаю речі своїми іменами. Те, що ви не хочете це бачити, просто наслідок того, що ви досі отруєні інформаційно. Багато хто досі отруєний. Стільки років токсичного отруєння цією заразою дається взнаки. ........Я називаю речі своїми іменами. Те, що ви не хочете це бачити, просто наслідок того, що ви досі отруєні інформаційно. Багато хто досі отруєний. Стільки років токсичного отруєння цією заразою дається взнаки.

Вы называете вещи своими именами, но почему-то стесняетесь признать, что проповедуете чистый и незамутнённый нацизм. Обвиняя меня в "отруєнності".

Хотя именно Вы отруєні нацизмом.

Объявлять целый народ (не полит. режим!) "пухлиною" и призывать к его полному уничтожению...

Чем это отличается от политики нацистов по отношению к евреям?

От Вас не ожидал.

Стыдно. Вы называете вещи своими именами, но почему-то стесняетесь признать, что проповедуете чистый и незамутнённый нацизм. Обвиняя меня в "отруєнності".Хотя именно Вы отруєні нацизмом.Объявлять целый народ (не полит. режим!) "пухлиною" и призывать к его полному уничтожению...Чем это отличается от политики нацистов по отношению к евреям?От Вас не ожидал.Стыдно.

pesikot написав: ЛАД

Батуринська трагедія

Під час цих дій, московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців

...

6 години наступного ранку Меншиков зробив напад і наказав знищити в замку всіх без відмінності, не виключаючи й немовлят, але залишати в живих начальників, для передачі їх страти



Прошло 300 лет и что изменилось ? Да НИ-ЧЕ-ГО

Как были россияне варварами, так и остались



Это про твоих "хороших" российских Прошло 300 лет и что изменилось ? Да НИ-ЧЕ-ГОКак были россияне варварами, так и осталисьЭто про твоих "хороших" российских

Как Вы заи...(достали короче!).Хорош обоим передёргивать понятия - это как раз присуще московитам!В общении с неокрепшими умами.1.Идейный Лидер группировки "Русич":в лексиконе украинца понятие "Россия"-русский, Агрессор,... - не имеет конкретной привязки к нации "русский" ибо реально русских по нации в войсках Агрессора - меньше в % соотношении, чем у нас.2.у ЛАДа настроение "против всех" - тупо, для его желания дайте расклад о существовании карты национальностей на территории РФ - и перспективах существования "Национальных Государств".Весь Ваш "конфликт" - сравним с тем, как меня обвиняли на полях форума, в... антисемитизме! Откровенный флуд и открытый идиотизм с передёргиванием понятий.Как от одного так и от другого, что со стороны превращает форум в глупость(это для непосвящённых в тему рассматриваемого вопроса.)Для чего обеим дам историческую ссылку:1. СССР - было 15 республик, из которых только 3 славянских.2. РФ - сколько в % соотношение там проживает тех, кто называет себя "русскими"?Что по факту имеют украинские корни на 90%."Орда" - Орда, батенька."Русских" - там НЕТ, есть "Агрессор-московия", хотя по нашему менталитету мы их называем "русские".Хотя,основной ударной частью - были черниговские полки.И вся наша история - война с "Ордой".