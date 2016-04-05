|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 19 чер, 2022 15:33
https://t.me/operativnoZSU/29121
ЗМІ та спільноти соціальних мереж повідомляють, що орки тікають з окупованого Донецька та забирають все, що вціліло, поки що…
Інформація потребує перевірки.
-
alexop
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 22.05.15
- Подякував: 1422 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|96646
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|454985
|
|
|1
|3094
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|