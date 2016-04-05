Россия вводит ограничения на отгрузку на экспорт казахстанской нефти после того, как президент страны Касым Жомарт Токаев выступил с серией резких заявлений на Петербургском международном экономическом форуме. Экспорт нефти, которую Казахстан решил переименовать, чтобы западные покупатели не путали ее с подсанкционным российским сортом Urals, остановлен в порту Новороссийска, сообщает «Коммерсант».
Путин умудряется еще и рвать отношения с нейтральными соседями. Сам факт того, что они нейтральны, становится нетерпимым.
Казахстан перестал пропускать российский уголь, не дожидаясь начала действия европейских санкций,сообщают казахские паблики.
Литовские железные дороги прекращают пропуск транзита в Калининградскую область и обратно большого перечня товаров, которые подпадают под санкции. Изменения вступают в силу в субботу, 18 июня. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своём телеграм-канале: «...Нас просто поставили сегодня днём перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозке. По предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозили между Калининградской областью и другими регионами России...»
По его словам, под запрет попадают строительные материалы и готовая продукция, которую вывозили из Калининградской области в другие регионы России.
Эксклавное положение Калининграда является его критической уязвимостью. Строго говоря, удерживать такую территорию невозможно в принципе, поэтому вопрос о ее статусе рано или поздно, но должен был возникнуть. Возникает вполне стойкое дежавю: как раз эта территория стала непосредственным поводом для Второй мировой войны, когда Гитлер поставил ультиматум Польше об экстерриториальном коридоре к Восточной Пруссии. Сегодня история повторяется.
Проблема очевидна: сегодня ультиматум Литве будет выдвигаться в неизмеримо более сложных условиях. Российская армия растворяется в украинских степях, и еще один фронт открыть будет весьма проблематично, даже если бы речь шла о Литве в единичном качестве. Но она — член НАТО, а потому всё гораздо серьезнее.
Блокада Калининграда — это фактически ответ на украинский конфликт, его интернационализация. И учитывая, что Прибалтика в целом, как и вся «молодая Европа», находится под патронажем США и в первую очередь Великобритании, это ход именно англо-саксов в борьбе с Европой континентальной. Россия здесь — величина объектная.
То, что Путин, как обычно, сильно переоценил свой гений и начал конфликт с Украиной, имея по всем границам огромную массу потенциальных конфликтных территорий, нет смысла обсуждать. У его оппонентов есть роскошный выбор любых ответов и любых обострений по большей части периметра российских границ — от Арктики до Средней Азии. Но в путинской метавселенной на такие пустяки не принято обращать внимание.
Что далее? В общем-то, блокада Калининграда ставит очевидный выбор: либо деблокировать его, либо потерять. Область и без того находится не в лучшем положении, а в блокированном состоянии перед ней встанет вопрос о выживании уже в прямом смысле этого слова. Проблема тоже понятна: вторжение в Прибалтику технически может завершиться ее оккупацией, но тогда Россия окончательно превратится в мирового изгоя и полный аналог гитлеровской Германии, победа над которой станет целью «мирового сообщества». Причем вопрос цены в этом случае перестает быть актуальным.
источник на врагов не даю (гуглится без проблем), от туда же
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине могут продлиться несколько лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag. «Необходимо быть готовыми к тому, что это может продлиться годы. Нельзя прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока», — сказал он.
Что НАТО и намерено делать, вполне справедливо полагая, что пока Россия занята на Украине, любые другие военные упражнения для нее непосильны. Задача — не просто истощить Россию в военном и экономическом плане, но и гарантировано «загрузить» ее одним конкретным конфликтом, гарантируя ее неспособность угрожать на любом другом направлении. Конечно, риторика Кремля будет угрожающей, и обещания стереть всех в пепел никуда не деваются, но практические шаги будут в целом исключены. НАТО такой сюжет устраивает полностью, и оно постарается извлечь из него максимальную пользу для себя.
В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона. Потрібен час, щоб це прорвати. Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти. Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦
Бої йдуть за 11 км від Херсона. Вже у Знам'янці. Це останній форпост МОКША племені орків РЕФЕ перед Херсоном.
Треба щоб ті хто модерує не прикривали тих хто на цих сторінках собі бали заробляє ,свідомо срач створюючи і бавлячись в клоунів хороший патріот - поганий вата чи дартаньянів я на білому коні - проти всіх... В мене питання до дортаняна з Харкова А можете пояснити наступні питання 1 Чи не вважаєте себе винууватим в тому що на кордоні Україна/педерація, в Харківській області, бійців Львівської ТРО називають бандерівцями? 2 Чи погодитесь , що хоч мозок вашим сусідам з околиць харківської і промила російськ пропоганда...але ви на відстані витягнутої руки і могли повпливати на своїх же місцевих і пояснити що москалі це зло 3 Чи візьмите на себе 5 200 , місце відпочинку яких могли здати тільки мешканці того населенного пункту харківщини , який тероборонівці охороняли ?
Тому ще раз для модераторів... Шановні модератори В Україні ВІЙНА і на цих сторінках не повинно бути а - спеціально створеного срачу ( хоч він вам і вигідний бо збільшує відвідуваність) б - не повинно бути жодної думки про не всьо так однозначно чи про наявність хороших педераційників...
Хороші педераційники з нашої території повинні піти в хороших трунах Погані - в сміттєвих пакетах....
Цей слоган - це те що Ви , як працівники ідеологічного фронту повинні знати.
ПС Інформація вірна на 100%
ППС Не коментуючи рішення Генштабу...але в мене просте запитання Чи не краще на кордоні Харківської/Росія - ставити людей з Харківської ТРО ? Пояснення просте Галичанину важко щось відповісти ватному мешканцю села на харківщині на закид Чого Ви сюди прийшли..для нас росіяни друзі, а за те що Ви прийшли по нас стріляють
А от така сама заявка Харківвянину, який втратив житло/друзів/... відразу створить мордобой..де ватник програє бо не правий. І Харківянин має право на цей мордобій більше ніж Львівянин..
beee написав: наша армия если верить арахамии 1000000
Какая то фантастическая цифра, вроде как ВСУ +/- 200 000. + Нац.гвардия. +/-50000. Сколько призвали ? ну наверное ещё столько же. 1 000 000 - слышал цифру, что можем призвать если будет хватать вооружения.
ЗСУ+Нацгвардія - 600 000 ТерОборона - 300 000 Але є нюанси Це та кількість бійців,яка озброєне стрілковою зброєю.... А воюють тільки повноцінні бригади в яких повинно бути приблизно і спеціально не уточнюючи , щоб не дай Бог не відкрити якусь військову таємницю бригада 3000 бійців 100 гармат 100 танків 200 БМП БТР 30 РЗСО ППО Так от , таких повністю укомплектованих бригад у нас штук 100 , з яких 50 воює, 50 на ротації відпочиває... Інших 600 000 ( майбутніх 200 бригад) чекають на комплектацію в повноцінні військові угруповування
juristkostya написав:Понятно, что не все мыслят настолько перспективно, это нормально.
Понятно, что тебя мордой повозили по твоей тупости и российской позиции
Это ведь, у вас рашистов, поддерживается, что только вы знаете нечто, что недоступно другим
Повторю для тебя, до 24.02 - это могло быть После 24.02 - уже нет
То, что вы не готовы/не хотите предметно обсуждать денацификацию рф, говорит только о том, что вы не готовы/не хотите обсуждать денацификацию рф. И все. Но есть люди, которые понимают важность и готовы заниматься.
Faceless написав:......... Ви про нацизм вочевидь судите з совкової пропаганди, тому й ліпите той термін не до місця.
Нацизм - международнопринятый термин и не имеет никакого отношения к "совковой пропаганде". Лживой пропагандой занимается Путин, когда говорит о "нацистской Украине".
Цей "народ" більшістю підтримує війну проти нас (дані опитувань, це не я придумав), пропагує наше винищення, відправляє десятки тисяч вояк вбивати, мародерити, ґвалтувати, руйнувати. Вам мало того, що цей "народ" зробив з вашим містом? Чи це інопланетяни бомбили Харків? Що ці покидьки зробили в Бучі, Бородянці, десятках містечок і сіл, що потрапили під окупацію? Яким трупоїдством цей "народ" займається в Маріуполі? Це ж не клони пуйла зараз воюють проти нас. Це той самий "народ".
В общем согласен, хотя Вы несколько чересчур обобщаете.
І не треба мені приплітати нацизм, його тут немає і близько. Закликати до тотального винищення зараз немає сенсу, я про це неодноразово написав вище. В наші часи це вже просто неможливо.
Я Вам ничего не приплетаю. Только то, что Вы сами сказали. І якщо неможливо, то, тим більше, навіщо закликаєте? Тему закрываю, поскольку Ирина забанит. Скорее всего, уже и так забанит.
juristkostya написав:То, что вы не готовы/не хотите предметно обсуждать денацификацию рф, говорит только о том, что вы не готовы/не хотите обсуждать денацификацию рф. И все. Но есть люди, которые понимают важность и готовы заниматься.
Но есть люди, которые трындят - это ты Которые выступают на стороне РФ - это ты
Которые считают, что они такие офигенные - это ты Которые считают, что всех обманули - это ты