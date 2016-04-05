Литовские железные дороги прекращают пропуск транзита в Калининградскую область и обратно большого перечня товаров, которые подпадают под санкции. Изменения вступают в силу в субботу, 18 июня. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своём телеграм-канале: «...Нас просто поставили сегодня днём перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозке. По предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозили между Калининградской областью и другими регионами России...»



По его словам, под запрет попадают строительные материалы и готовая продукция, которую вывозили из Калининградской области в другие регионы России.



Эксклавное положение Калининграда является его критической уязвимостью. Строго говоря, удерживать такую территорию невозможно в принципе, поэтому вопрос о ее статусе рано или поздно, но должен был возникнуть. Возникает вполне стойкое дежавю: как раз эта территория стала непосредственным поводом для Второй мировой войны, когда Гитлер поставил ультиматум Польше об экстерриториальном коридоре к Восточной Пруссии. Сегодня история повторяется.



Проблема очевидна: сегодня ультиматум Литве будет выдвигаться в неизмеримо более сложных условиях. Российская армия растворяется в украинских степях, и еще один фронт открыть будет весьма проблематично, даже если бы речь шла о Литве в единичном качестве. Но она — член НАТО, а потому всё гораздо серьезнее.



Блокада Калининграда — это фактически ответ на украинский конфликт, его интернационализация. И учитывая, что Прибалтика в целом, как и вся «молодая Европа», находится под патронажем США и в первую очередь Великобритании, это ход именно англо-саксов в борьбе с Европой континентальной. Россия здесь — величина объектная.



То, что Путин, как обычно, сильно переоценил свой гений и начал конфликт с Украиной, имея по всем границам огромную массу потенциальных конфликтных территорий, нет смысла обсуждать. У его оппонентов есть роскошный выбор любых ответов и любых обострений по большей части периметра российских границ — от Арктики до Средней Азии. Но в путинской метавселенной на такие пустяки не принято обращать внимание.



Что далее? В общем-то, блокада Калининграда ставит очевидный выбор: либо деблокировать его, либо потерять. Область и без того находится не в лучшем положении, а в блокированном состоянии перед ней встанет вопрос о выживании уже в прямом смысле этого слова. Проблема тоже понятна: вторжение в Прибалтику технически может завершиться ее оккупацией, но тогда Россия окончательно превратится в мирового изгоя и полный аналог гитлеровской Германии, победа над которой станет целью «мирового сообщества». Причем вопрос цены в этом случае перестает быть актуальным.