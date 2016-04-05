Додано: Нед 19 чер, 2022 16:55

Hotab написав: він вмів перевертати сторінки з неприємними для нього ситуаціями, де його п'ятачком катали по його антинауковості, він вмів перевертати сторінки з неприємними для нього ситуаціями, де його п'ятачком катали по його антинауковості,

ДурникуТи в кінці кінців використовував мої терміниТи в кінці кінців виявився зашуганим звірятком..А те що я відмовився виступати на підтанцьовці такого клоуна як ти і адміністрація цих сторінок - це плюс мені і мінус вам.І останнє - а чим тебе і адміністрацію налякало моє повідомлення про алгоритм який ви використовуєте для штучного підтримання інтересу до цих сторінок?Правда очі колеі ці будуть щось вякати...ПСМені, з моєю психологічною підготовкою дуже важко знаходитись в інформаційному просторі, де спекулюють на емоціях..тому яа - обмежив свою присутність і реакціюб - заблокував всі слізні історії з номером картки в кінці історіїТепер спілкуюсь напряму , минуючи всі проміжні ланки і точно впевнений що те що зробив піде на користь...А яку користь від присутності тут ЛАДа ?Хто несе відповідальність за його проросійські твердження в пропорції 20% за москалів/80% за україну...але зараз війнаЧому дозволена присутність в нашому інформаційному просторі 20% проватних тверджень?Чому клоуни,які прикриваються тим що вони льотчики розносять тут срач?Хтось повірить , що льотчик, який кожну хвилину польоту ризикує бути знищеним - буде шукати адреналін в суперечках на цих сторінках?Я поки податкову звітність сформую , поточну роботу зроблю , краєм ока ситуацію на фронті перегляну, знайду те що просили знайти для Сходу..і так далі - вже вижатий як лимон..Хоча при цьомуГарантую що жоден з тутешніх найактивніших в особистому словесному поєдинку очі в очі в мене не виграє.Але при цьому море клоунів на розігріві на цих сторінках заганяли своєю тупістю і примітивністю мене під плінтус...не без допомоги звичайно адміністрації..ППСОт мені цікавоСцикливі чи ні тутешні адміни , які користуючись тим що можуть...знесуть це повідомлення.Сильні - прийняли б до уваги критику