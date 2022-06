Додано: Нед 19 чер, 2022 16:39

budivelnik написав: Треба щоб ті хто модерує не прикривали тих хто на цих сторінках собі бали заробляє ,свідомо срач створюючи і бавлячись в клоунів

хороший патріот - поганий вата Треба щоб ті хто модерує не прикривали тих хто на цих сторінках собі бали заробляє ,свідомо срач створюючи і бавлячись в клоунівхороший патріот - поганий вата

Якби у будівельника буда здорова психіка, і він вмів перевертати сторінки з неприємними для нього ситуаціями, де його п'ятачком катали по його антинауковості, то він би зараз зумів розібратись в простих речах. Але його розум застилають старі образи. І тому він ніяк не усвідомить, що принципово і глобально є купа людей, які є його однодумцями в питаннях, які зараз найважливіші для держави- її незалежність і обороноздатність. А є люди, з якими він ще вчора "лашил кавіднікаф" , але зараз вони махрова вата. І в цій простій ситуації Будівельник загубився!!! Він намагається розказувати, що патріотичний модератор поганий. І цим ллє на млин всіляким вкладчикам і юридлам.. Він намагається мені, бойовому офіцеру-пілоту, розказувати, хто тут клоун.І при цьому всьому будівельник як впертий баран не чує жодних фідбеків.Сумно. Але, it appears to me, our Builder is completely hopeless..