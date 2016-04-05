Существует такой термин: "Героизм и самопожертвование солдат - есть результат просчётов командования"
При этом он уверен, что агенты оккупантов очень глубоко инфильтрованы в украинские госорганы.
"Основные, так сказать, "консервы", которые существуют и на временно оккупированной Херсонщине, и в части Запорожской области, по моему убеждению, еще не проявили себя. Те же открытые коллаборанты в Херсонской области – это если не маргиналы, то марионетки, которые были назначены ответственными за какие-то вещи. А настоящие кукловоды все еще находятся в подполье или где-то в тени и ждут того, как разрешится ситуация. Я уверен, что россияне постараются сохранить их даже после освобождения нами этих территорий", – считает Самойлено.
juristkostya написав:То, что вы не готовы/не хотите предметно обсуждать денацификацию рф, говорит только о том, что вы не готовы/не хотите обсуждать денацификацию рф. И все. Но есть люди, которые понимают важность и готовы заниматься.
1 Я знаю людей, які займаються денацифікацію педераційників - це ЗСУ+Нацгвардія+Тер Оборона.... Займаються цим професійно і ефективно... 2 Я також знаю де знаходяться люди ,які не хочуть займатись денацифікацією росії...це як не дивно але хоч і мала частина, але дуже смердюча засланих козачків в СБУ МВС Прокуратурі і 1% дописувачі/адміністратори на цих сторінках
budivelnik написав:Треба щоб ті хто модерує не прикривали тих хто на цих сторінках собі бали заробляє ,свідомо срач створюючи і бавлячись в клоунів хороший патріот - поганий вата
Якби у будівельника буда здорова психіка, і він вмів перевертати сторінки з неприємними для нього ситуаціями, де його п'ятачком катали по його антинауковості, то він би зараз зумів розібратись в простих речах. Але його розум застилають старі образи. І тому він ніяк не усвідомить, що принципово і глобально є купа людей, які є його однодумцями в питаннях, які зараз найважливіші для держави- її незалежність і обороноздатність. А є люди, з якими він ще вчора "лашил кавіднікаф" , але зараз вони махрова вата. І в цій простій ситуації Будівельник загубився!!! Він намагається розказувати, що патріотичний модератор поганий. І цим ллє на млин всіляким вкладчикам і юридлам.. Він намагається мені, бойовому офіцеру-пілоту, розказувати, хто тут клоун. І при цьому всьому будівельник як впертий баран не чує жодних фідбеків. Сумно. Але, it appears to me, our Builder is completely hopeless..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 19 чер, 2022 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Сообщается, что инсайдеры из оккупированного Донецка и территорий Луганской области сообщают о поражении как минимум 7 объектов, на которых с 2014-2015 годов размещались значительные запасы боеприпасов, всего за последние три дня. Также сообщается, что только уничтоженный на днях склад в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов.
"Среди местных жителей ходят слухи, что ВСУ "высокоточным натовским оружием большого калибра" очень точно уничтожает российские склады БК неподалеку Донецка. При этом местные знают, что рашисты пытаются "размыть успехи ВСУ"
Hotab написав:він вмів перевертати сторінки з неприємними для нього ситуаціями, де його п'ятачком катали по його антинауковості,
Дурнику Ти в кінці кінців використовував мої терміни Ти в кінці кінців виявився зашуганим звірятком.. А те що я відмовився виступати на підтанцьовці такого клоуна як ти і адміністрація цих сторінок - це плюс мені і мінус вам. І останнє - а чим тебе і адміністрацію налякало моє повідомлення про алгоритм який ви використовуєте для штучного підтримання інтересу до цих сторінок? Правда очі коле і ці будуть щось вякати...
ПС Мені, з моєю психологічною підготовкою дуже важко знаходитись в інформаційному просторі, де спекулюють на емоціях.. тому я а - обмежив свою присутність і реакцію б - заблокував всі слізні історії з номером картки в кінці історії
Тепер спілкуюсь напряму , минуючи всі проміжні ланки і точно впевнений що те що зробив піде на користь... А яку користь від присутності тут ЛАДа ? Хто несе відповідальність за його проросійські твердження в пропорції 20% за москалів/80% за україну...але зараз війна Чому дозволена присутність в нашому інформаційному просторі 20% проватних тверджень? Чому клоуни,які прикриваються тим що вони льотчики розносять тут срач? Хтось повірить , що льотчик, який кожну хвилину польоту ризикує бути знищеним - буде шукати адреналін в суперечках на цих сторінках? Я поки податкову звітність сформую , поточну роботу зроблю , краєм ока ситуацію на фронті перегляну, знайду те що просили знайти для Сходу..і так далі - вже вижатий як лимон.. Хоча при цьому Гарантую що жоден з тутешніх найактивніших в особистому словесному поєдинку очі в очі в мене не виграє.
Але при цьому море клоунів на розігріві на цих сторінках заганяли своєю тупістю і примітивністю мене під плінтус...не без допомоги звичайно адміністрації..
ППС От мені цікаво Сцикливі чи ні тутешні адміни , які користуючись тим що можуть...знесуть це повідомлення. Сильні - прийняли б до уваги критику
budivelnik написав:І останнє - а чим тебе і адміністрацію налякало моє повідомлення про алгоритм який ви використовуєте для штучного підтримання інтересу до цих сторінок?
Справа в тому, що цей алгоритм знаходиться в твоїй хворій уяві багато років. І це лише твоя проблема. Тобі багато років здається, що: хтось займається підтриманням штучного інтересу. Хоча, насправді, форум і так більш ніж живий і модератори ледве встигають його контролювати. Надто вже живий. З твого боку, будівельник, це психічні розлади на грані шизи. Ти бачиш те, чого нема. І переймаєшся цим.
budivelnik написав:Мені, з моєю психологічною підготовкою дуже важко
Це правда. Вона дуже слабка. Ти швидко скочуєшся до істерик Починаєш сипати прямі образи, що підтверджує твою нестійкість.
budivelnik написав:А яку користь від присутності тут ЛАДа
А чому ти вирішив, що ти будеш визначати його корисність на форумі?? Хто ти, щоб це робити??
budivelnik написав:Чому клоуни,які прикриваються тим що вони льотчики розносять тут срач?
Якщо я покажу тобі своє ДІЙСНЕ пілотське посвідчення (кожен рік потрібно продовжити, і далеко не безкоштовно) ти мені перерахуєш 1куе і видалишся на рік?))
budivelnik написав:Хтось повірить , що льотчик, який кожну хвилину польоту ризикує бути знищеним - буде шукати адреналін в суперечках на цих сторінках
Ти можеш недорого це перевірити)))
budivelnik написав:Але при цьому море клоунів на розігріві на цих сторінках заганяли своєю тупістю і примітивністю мене під плінтус..
просто ставили на місце. Не ображайся))
budivelnik написав:Сцикливі чи ні тутешні адміни ,