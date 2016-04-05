Россия вводит ограничения на отгрузку на экспорт казахстанской нефти после того, как президент страны Касым Жомарт Токаев выступил с серией резких заявлений на Петербургском международном экономическом форуме. Экспорт нефти, которую Казахстан решил переименовать, чтобы западные покупатели не путали ее с подсанкционным российским сортом Urals, остановлен в порту Новороссийска, сообщает «Коммерсант».
Путин умудряется еще и рвать отношения с нейтральными соседями. Сам факт того, что они нейтральны, становится нетерпимым.
Казахстан перестал пропускать российский уголь, не дожидаясь начала действия европейских санкций,сообщают казахские паблики.
Литовские железные дороги прекращают пропуск транзита в Калининградскую область и обратно большого перечня товаров, которые подпадают под санкции. Изменения вступают в силу в субботу, 18 июня. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своём телеграм-канале: «...Нас просто поставили сегодня днём перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозке. По предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозили между Калининградской областью и другими регионами России...»
По его словам, под запрет попадают строительные материалы и готовая продукция, которую вывозили из Калининградской области в другие регионы России.
Эксклавное положение Калининграда является его критической уязвимостью. Строго говоря, удерживать такую территорию невозможно в принципе, поэтому вопрос о ее статусе рано или поздно, но должен был возникнуть. Возникает вполне стойкое дежавю: как раз эта территория стала непосредственным поводом для Второй мировой войны, когда Гитлер поставил ультиматум Польше об экстерриториальном коридоре к Восточной Пруссии. Сегодня история повторяется.
Проблема очевидна: сегодня ультиматум Литве будет выдвигаться в неизмеримо более сложных условиях. Российская армия растворяется в украинских степях, и еще один фронт открыть будет весьма проблематично, даже если бы речь шла о Литве в единичном качестве. Но она — член НАТО, а потому всё гораздо серьезнее.
Блокада Калининграда — это фактически ответ на украинский конфликт, его интернационализация. И учитывая, что Прибалтика в целом, как и вся «молодая Европа», находится под патронажем США и в первую очередь Великобритании, это ход именно англо-саксов в борьбе с Европой континентальной. Россия здесь — величина объектная.
То, что Путин, как обычно, сильно переоценил свой гений и начал конфликт с Украиной, имея по всем границам огромную массу потенциальных конфликтных территорий, нет смысла обсуждать. У его оппонентов есть роскошный выбор любых ответов и любых обострений по большей части периметра российских границ — от Арктики до Средней Азии. Но в путинской метавселенной на такие пустяки не принято обращать внимание.
Что далее? В общем-то, блокада Калининграда ставит очевидный выбор: либо деблокировать его, либо потерять. Область и без того находится не в лучшем положении, а в блокированном состоянии перед ней встанет вопрос о выживании уже в прямом смысле этого слова. Проблема тоже понятна: вторжение в Прибалтику технически может завершиться ее оккупацией, но тогда Россия окончательно превратится в мирового изгоя и полный аналог гитлеровской Германии, победа над которой станет целью «мирового сообщества». Причем вопрос цены в этом случае перестает быть актуальным.
источник на врагов не даю (гуглится без проблем), от туда же
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине могут продлиться несколько лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag. «Необходимо быть готовыми к тому, что это может продлиться годы. Нельзя прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока», — сказал он.
Что НАТО и намерено делать, вполне справедливо полагая, что пока Россия занята на Украине, любые другие военные упражнения для нее непосильны. Задача — не просто истощить Россию в военном и экономическом плане, но и гарантировано «загрузить» ее одним конкретным конфликтом, гарантируя ее неспособность угрожать на любом другом направлении. Конечно, риторика Кремля будет угрожающей, и обещания стереть всех в пепел никуда не деваются, но практические шаги будут в целом исключены. НАТО такой сюжет устраивает полностью, и оно постарается извлечь из него максимальную пользу для себя.
В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона. Потрібен час, щоб це прорвати. Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти. Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦
Бої йдуть за 11 км від Херсона. Вже у Знам'янці. Це останній форпост МОКША племені орків РЕФЕ перед Херсоном.
beee написав: наша армия если верить арахамии 1000000
Какая то фантастическая цифра, вроде как ВСУ +/- 200 000. + Нац.гвардия. +/-50000. Сколько призвали ? ну наверное ещё столько же. 1 000 000 - слышал цифру, что можем призвать если будет хватать вооружения.
ЗСУ+Нацгвардія - 600 000 ТерОборона - 300 000 Але є нюанси Це та кількість бійців,яка озброєне стрілковою зброєю.... А воюють тільки повноцінні бригади в яких повинно бути приблизно і спеціально не уточнюючи , щоб не дай Бог не відкрити якусь військову таємницю бригада 3000 бійців 100 гармат 100 танків 200 БМП БТР 30 РЗСО ППО Так от , таких повністю укомплектованих бригад у нас штук 100 , з яких 50 воює, 50 на ротації відпочиває... Інших 600 000 ( майбутніх 200 бригад) чекають на комплектацію в повноцінні військові угруповування
Существует такой термин: "Героизм и самопожертвование солдат - есть результат просчётов командования"
При этом он уверен, что агенты оккупантов очень глубоко инфильтрованы в украинские госорганы.
"Основные, так сказать, "консервы", которые существуют и на временно оккупированной Херсонщине, и в части Запорожской области, по моему убеждению, еще не проявили себя. Те же открытые коллаборанты в Херсонской области – это если не маргиналы, то марионетки, которые были назначены ответственными за какие-то вещи. А настоящие кукловоды все еще находятся в подполье или где-то в тени и ждут того, как разрешится ситуация. Я уверен, что россияне постараются сохранить их даже после освобождения нами этих территорий", – считает Самойлено.
Сообщается, что инсайдеры из оккупированного Донецка и территорий Луганской области сообщают о поражении как минимум 7 объектов, на которых с 2014-2015 годов размещались значительные запасы боеприпасов, всего за последние три дня. Также сообщается, что только уничтоженный на днях склад в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов.
"Среди местных жителей ходят слухи, что ВСУ "высокоточным натовским оружием большого калибра" очень точно уничтожает российские склады БК неподалеку Донецка. При этом местные знают, что рашисты пытаются "размыть успехи ВСУ"
beee написав: наша армия если верить арахамии 1000000
Какая то фантастическая цифра, вроде как ВСУ +/- 200 000. + Нац.гвардия. +/-50000. Сколько призвали ? ну наверное ещё столько же. 1 000 000 - слышал цифру, что можем призвать если будет хватать вооружения.
Донбасс около 40 тисяч, херсонское направление около 10, запорожское около 10, харьковское 10. Максимум наша группировка это 70 тисяч. Если еще добавить ТРО, максимум 100 тысяч. Все остальное это тыловое, кабинетное и прочие иждевенцы.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 19 чер, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.