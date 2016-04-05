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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1373137413751376
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:42

  vitaliian написав:Умер Геннадий Бурбулис

За месяц с небольшим умерли три участника Беловежских соглашений — Бурбулис, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич.

Ельцин то ранее
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:29

:cry:
Россияне захватили Запорожский железорудный комбинат: в области заявили об опасности
Иван Бойко
https://www.unian.net/war/novosti-zapor ... 71840.html
18:56, 19.06.22
1 мин.

Оккупанты захватили Запорожский железорудный комбинат на прошлой неделе.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Захисники Золотого, Гірського, Берестового та у районі Богородичне-Долина-Краснопілля не менш героїчно тримають оборону, ніж захисники Сєвєродонецька.
Це прямо зараз найгарячіші точки війни.
Ми вміло тримаємо важливі пункти оборони меншими силами.
Слава українським захисникам! 🇺🇦
alexop
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