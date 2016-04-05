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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 чер, 2022 17:42
vitaliian написав:
Умер Геннадий Бурбулис
За месяц с небольшим умерли три участника Беловежских соглашений — Бурбулис, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич.
Ельцин то ранее
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:29
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:35
Захисники Золотого, Гірського, Берестового та у районі Богородичне-Долина-Краснопілля не менш героїчно тримають оборону, ніж захисники Сєвєродонецька.
Це прямо зараз найгарячіші точки війни.
Ми вміло тримаємо важливі пункти оборони меншими силами.
Слава українським захисникам! 🇺🇦
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