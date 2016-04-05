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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:29
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:35
Захисники Золотого, Гірського, Берестового та у районі Богородичне-Долина-Краснопілля не менш героїчно тримають оборону, ніж захисники Сєвєродонецька.
Це прямо зараз найгарячіші точки війни.
Ми вміло тримаємо важливі пункти оборони меншими силами.
Слава українським захисникам! 🇺🇦
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:18
хлопці, а що горіло, що всі перегрілись?
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Shaman
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Додано: Нед 19 чер, 2022 19:34
Faceless написав:
Відчувається досвідчений стратег. Аби миша не підвела. Кидаємо юніти в атаку, замовляємо більше батраків майнить золото й рубати ліс, апгрейдимо фабрику і замовляємо нові бойові одиниці. Дракони, грифони й орнітоптери, тьху, сушки, ну загалом всіх гуртом відправляєм влупить по кримському мосту.
І ферми, ферми не забуваємо.
Ромасік разів ж сто таке робив, а тут якість генштаби туплять, відводять авіацію з під удару, замість відправить одразу в замєс
Life for Nerzhul... ©blizzard
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Ірина_
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Додано: Нед 19 чер, 2022 20:17
juristkostya написав: Грйс-мэн написав:
Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"
глобально, все верно, но надо понимать, что "администрировать будущую распадающуюся Россию и весь мультикультурный восточнославянский мир" будет самый экономически мощный субъект. Объективно, по-другому в жизни не бывает.
И пока нет уверенности, что этим субъектом станем мы
Східнослов'янський світ, власне, на нас із біларуссю й завершується. На кацапії нічого слов'янського немає, крім гастарбайтерів
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