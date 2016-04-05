Захисники Золотого, Гірського, Берестового та у районі Богородичне-Долина-Краснопілля не менш героїчно тримають оборону, ніж захисники Сєвєродонецька. Це прямо зараз найгарячіші точки війни. Ми вміло тримаємо важливі пункти оборони меншими силами. Слава українським захисникам! 🇺🇦
Faceless написав:Відчувається досвідчений стратег. Аби миша не підвела. Кидаємо юніти в атаку, замовляємо більше батраків майнить золото й рубати ліс, апгрейдимо фабрику і замовляємо нові бойові одиниці. Дракони, грифони й орнітоптери, тьху, сушки, ну загалом всіх гуртом відправляєм влупить по кримському мосту. І ферми, ферми не забуваємо. Ромасік разів ж сто таке робив, а тут якість генштаби туплять, відводять авіацію з під удару, замість відправить одразу в замєс
Грйс-мэн написав:Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"
глобально, все верно, но надо понимать, что "администрировать будущую распадающуюся Россию и весь мультикультурный восточнославянский мир" будет самый экономически мощный субъект. Объективно, по-другому в жизни не бывает. И пока нет уверенности, что этим субъектом станем мы
Східнослов'янський світ, власне, на нас із біларуссю й завершується. На кацапії нічого слов'янського немає, крім гастарбайтерів
Політолог і публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що російські олігархи перебувають у повній залежності від очільника Кремля. "Єдина їхня форма звільнення від цієї залежності, яку вони й обирають, - покинути Росію та спробувати врятувати частину своїх активів", - зазначив політолог. Щодо того, хто б зміг здійснити палацовий переворот, Піонтковський відповів однозначно: лише люди зі зброєю. "І це станеться, коли розпочнеться контрнаступ української армії. Першим вражаючим успіхом стане визволення Херсона. Це справить шокове враження на російське суспільство та людей у бункері. Тоді ми й почуємо фразу: "Тожко хворий товариш Путін припустився серйозних помилок щодо українського питання", - додав політолог. https://tsn.ua/svit/yogo-likviduyut-vid ... 90770.html
Грйс-мэн написав:Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"
глобально, все верно, но надо понимать, что "администрировать будущую распадающуюся Россию и весь мультикультурный восточнославянский мир" будет самый экономически мощный субъект. Объективно, по-другому в жизни не бывает. И пока нет уверенности, что этим субъектом станем мы
Східнослов'янський світ, власне, на нас із біларуссю й завершується. На кацапії нічого слов'янського немає, крім гастарбайтерів
та да. Ну откуда в Белгородской области взяться славянству?...
sergey_sryvkin написав:Східнослов'янський світ, власне, на нас із Біларуссю й завершується.
Вимушений Вас розчарувати. Зокрема, не обмежується українським кордоном Сіверщина. Наприклад, в українській мові є слово "калюжа", а також сербськохорв. ка̀љуга, ка̀љужа, словенськ. kalúža, чешськ. kaluže, словацьк. kaluža. Разом з тим, окрім міста Калуга, поруч з одним із сіл на північному сході Курської області є "калужонок".